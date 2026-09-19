LUTO NA IMPRENSA BAIANA

A última aposta de Pacheco Maia

Amigo relembra histórias, almoços e conversas com um dos nomes marcantes do jornalismo na Bahia

Donaldson Gomes

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 05:00

José Pacheco Maia foi secretário de Comunicação da Prefeitura de Salvador Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Nunca cheguei a perguntar a altura dele, mas sempre disse a Pachecão que ele era um dos maiores jornalistas baianos de todos os tempos. Tenho 1,84 metro e ele conseguia ser mais alto que eu. Quando percebia que se tratava de um trocadilho com estatura física dele, respondia com alguns impropérios e a sua gargalhada típica. Tive a oportunidade de dizer isso a ele. Vale ressaltar agora: foi um gigante em nossa profissão também. Desfrutava dos últimos instantes das minhas férias quando soube da partida de meu grande amigo, nesta sexta-feira (dia 18). Pacheco merece cada minuto gasto na produção deste texto.

Nos últimos meses, nossas conversas se restringiram a trocas de mensagens e ligações telefônicas que testavam a resistência das baterias dos nossos celulares. "Eu tô bem, tô muito animado e esperançoso", respondia sempre quando perguntava sobre o seu estado de saúde. A esperança era em relação a um doador de medula óssea para o tratamento da leucemia contra a qual lutou com bravura. Antes de o quadro se agravar, mantínhamos, com uma frequência menor do que deveríamos, o hábito de apostar almoços em grandes acontecimentos políticos.

Já tentei puxar pela memória quando essa brincadeira se iniciou, mas a primeira aposta foi paga ainda nos tempos do Baby Beef que funcionava ao lado do antigo Hiper Bompreço. Quando a conversa se dava em torno de questões eleitorais, Pachecão sempre apostava nos nomes para quem estava trabalhando, o que lhe dava uma enorme desvantagem, mas mostrava o tamanho do seu caráter e profissionalismo. Vestia a camisa.

Fomos contemporâneos na Faculdade de Comunicação (Facom) da Ufba, eu como estudante e ele como professor substituto, no início dos anos 2000. Um grande mistério para nós dois é por que só nos tornamos amigos quase dez anos depois, quando eu ingressava no jornalismo econômico e ele já era um consagrado profissional na saudosa Gazeta Mercantil.

Sem nenhuma sombra de dúvidas, o restaurante que Pacheco mais escolheu quando eventualmente ganhou alguma aposta foi o Tokai do Shopping Barra. Por lá, escolhia a mesa, chamava os garçons pelo nome e perguntava pela família da turma. Por lá, "Seu Pacheco" tinha mais moral que os donos.

Gostava de contar e ouvir histórias de reportagens e de analisar o cenário político. Obviamente, tinha muito mais histórias e repertório que eu, mas sempre foi de uma generosidade enorme na hora de escutar. Era o tipo que ligava ou enviava mensagens para comentar os conteúdos que eu produzia. "Você é um dos poucos que ainda me faz ir à banca de jornal", dizia.

Era um leitor voraz e escrevia divinamente. O último texto autoral que me enviou foi "O nocaute de Tia Zazi", no último domingo. Fala com muita graça sobre os antigos carnavais. Antes, no dia 10, me ligou, queria saber minha opinião sobre o processo eleitoral. Tô de férias, respondi. "E consegue ficar desligado de tudo?", perguntou. Ele não conseguia. Dava para ouvir os bips típicos do ambiente hospitalar. "Eu tô bem, esperando só este transplante para sair daqui", repetiu, com a esperança de sempre, aquela que havia se tornado sua maior aposta.

Após este gigantesco nariz de cera, que ele teria odiado, finalmente a notícia: José Pacheco Maia Filho morreu aos 61 anos. No último artigo que assinou aqui no CORREIO se apresentou apenas como jornalista. Além da profissão que tanto amava e que exerceu com excelência em diferentes veículos, também cumpriu importantes funções públicas. Foi assessor de imprensa da Presidência da Câmara Municipal de Salvador, depois foi secretário de Comunicação de Salvador durante a gestão do então prefeito ACM Neto (UB). Em 2021, assumiu a direção-geral da Fundação Paulo Jackson. No ano seguinte, comandou a assessoria do então candidato ao governo da Bahia João Roma (PL). Em 2023, exerceu o cargo de coordenador-geral de jornalismo da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Pachecão era fã de Raul Seixas e amava pinçar frases do roqueiro baiano em seus textos.

No texto que publicou em 28 de junho, quando o cantor faria 81 anos, o jornalista refletiu sobre a existência, lembrando a inevitabilidade do fim. "Isso não me interessa. Principalmente porque o que me motiva neste momento a escrever algumas histórias é celebrar mais uma vez o nascimento deste grande ser humano e artista brasileiro", disse. Pacheco teve três filhas – Annalu, Clarissa e Isis –, a quem deixo minha solidariedade neste momento, juntamente com a sua esposa, Thea.