Acessórios poderosos e looks leves demonstram que as pessoas nas ruas de Salvador já vivem o verão

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Paula Magalhães
Helenildo Amaral
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13:00
Daniele Nobre (@deusa_daninobre) não perde a majestade. Uma vez deusa do Ilê Aiyê, sempre será. Ela tem um brechó bacana (@brechomigalokadesapega) e investiu em look todo branco, confortável com direito a crocs nos pés.
Os acessórios (turbante , braceletes e colar) entraram sobre uma base neutra como itens poderosos para elevar a produção.
O visú de Vitoria Deschwanden (@vitoriadeschwanden) está em clima de verão bem fresco. O saião de crochê listrado rouba a cena, assim como o lenço usado na cabeça e amarrado de forma criativa.
Leticia Reis (@leticiatriz) fez um match perfeito do top corset justo com a calça de modelagem ampla.
Rizia Maelle (@riziamaelle) sabe que um conjuntinho é uma escolha perfeita para o visual prático do dia-a-dia. Ela acertou na cor e na sandália plataforma mais chamativa.