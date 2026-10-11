MODA

Acessórios poderosos e looks leves demonstram que as pessoas nas ruas de Salvador já vivem o verão

Confira nossa curadoria da semana



Paula Magalhães

Helenildo Amaral

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13:00

Veja os looks da galera Crédito: Felupz

Daniele Nobre (@deusa_daninobre) não perde a majestade. Uma vez deusa do Ilê Aiyê, sempre será. Ela tem um brechó bacana (@brechomigalokadesapega) e investiu em look todo branco, confortável com direito a crocs nos pés.

Os acessórios (turbante , braceletes e colar) entraram sobre uma base neutra como itens poderosos para elevar a produção.

O visú de Vitoria Deschwanden (@vitoriadeschwanden) está em clima de verão bem fresco. O saião de crochê listrado rouba a cena, assim como o lenço usado na cabeça e amarrado de forma criativa.

Leticia Reis (@leticiatriz) fez um match perfeito do top corset justo com a calça de modelagem ampla.