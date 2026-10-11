Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acessórios poderosos e looks leves demonstram que as pessoas nas ruas de Salvador já vivem o verão

Confira nossa curadoria da semana

  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães
  • Foto do(a) author(a) Helenildo Amaral

  • Paula Magalhães

  • Helenildo Amaral

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13:00

Veja os looks da galera
Veja os looks da galera Crédito: Felupz

Daniele Nobre (@deusa_daninobre) não perde a majestade. Uma vez deusa do Ilê Aiyê, sempre será. Ela tem um brechó bacana (@brechomigalokadesapega) e investiu em look todo branco, confortável com direito a crocs nos pés.

Os acessórios (turbante , braceletes e colar) entraram sobre uma base neutra como itens poderosos para elevar a produção.

O visú de Vitoria Deschwanden (@vitoriadeschwanden) está em clima de verão bem fresco. O saião de crochê listrado rouba a cena, assim como o lenço usado na cabeça e amarrado de forma criativa.

Leticia Reis (@leticiatriz) fez um match perfeito do top corset justo com a calça de modelagem ampla.

Rizia Maelle (@riziamaelle) sabe que um conjuntinho é uma escolha perfeita para o visual prático do dia-a-dia. Ela acertou na cor e na sandália plataforma mais chamativa.

Tags:

Moda

Mais recentes

Imagem - GTA VI terá cenas de sexo e nudez: confira outros jogos que também tiveram momentos picantes

GTA VI terá cenas de sexo e nudez: confira outros jogos que também tiveram momentos picantes
Imagem - Enquanto a classe média compra bilinguismo, o capital internacional compra outra coisa

Enquanto a classe média compra bilinguismo, o capital internacional compra outra coisa
Imagem - Suprema Bahia Federal: quem foram os baianos que já foram ministros do STF

Suprema Bahia Federal: quem foram os baianos que já foram ministros do STF