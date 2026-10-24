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Ações simples de poucos minutos ajudam a devolver a paz e desarmar o estresse da reta final das eleições

Especialista em fisiologia humana ensina estratégias práticas de autocuidado para resgatar o sono, acalmar a mente e blindar a saúde mental

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 05:00

Ana azevêdo é terapeuta integrativa
Ana Azevêdo é terapeuta integrativa Crédito: Divulgação

O clima de tensão política e a vigília diária no celular elevam o estresse a níveis alarmantes, cobrando um preço alto do corpo e da mente. Para conter esse desgaste e devolver o equilíbrio à rotina, a terapeuta integrativa Ana Azevêdo (@anaazevedoterapias), especialista em Leitura Biológica e Fisiologia Humana Aplicada às Ciências da Saúde, reuniu 10 orientações fundamentais de autocuidado que ajudam o organismo a desacelerar e atravessar a reta final do pleito com mais serenidade:

1. Faça pausas das telas e das notícias

Evite permanecer conectado continuamente às notícias e às discussões nas redes sociais. Seu cérebro também precisa de momentos de descanso para recuperar a atenção e reduzir a sobrecarga de estímulos.

Dez dicas para lidar com o estresse pré-eleitoral

1. Faça pausas das telas e das notícias por Sora Maia
2. Reconecte-se com o chão por Sora Maia
3. Pratique a respiração consciente por Sora Maia
4.Permita-se pequenos prazeres e evite os extremos por Sora Maia
5, Esteja perto de pessoas com quem você se sente acolhido por Sora Maia
6. Hidrate-se bem por Sora Maia
7. Pratique a meditação criativa por Sora Maia
8. Evite confrontos desnecessários por Sora Maia
9. Volte sua atenção para o momento presente por Sora Maia
10. Cultive a confiança na vida por Sora Maia
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1. Faça pausas das telas e das notícias por Sora Maia

2. Reconecte-se com o chão

Sempre que puder, caminhe descalço, levando sua atenção para a planta dos pés e para as sensações do contato com o chão. Se tiver oportunidade, pise na grama ou na terra. Banhos de mar também são recomendados.

3. Pratique a respiração consciente

Reserve pelo menos cinco minutos para respirar conscientemente: quatro tempos para inspirar, quatro tempos de pausa com os pulmões cheios, quatro tempos para expirar e mais quatro tempos de pausa com os pulmões vazios. Faça os ciclos suavemente, sem forçar a respiração. Se sentir desconforto, tontura ou falta de ar, retome sua respiração natural.

4. Permita-se pequenos prazeres e evite os extremos

Evite se impor grandes restrições alimentares nesse período. Permita-se alguns mimos, seja aquele doce preferido ou uma refeição que desperte boas lembranças da juventude. Desfrute desses momentos com presença, prazer e sem culpa.

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5. Esteja perto de pessoas com quem você se sente acolhido

Procure estar com pessoas que compartilham valores e percepções de mundo semelhantes às suas, com quem você possa conversar, trocar ideias e expressar seus sentimentos sem precisar estar sempre na defensiva. Sentir-se acolhido, compreendido e apoiado nos ajuda a perceber que não estamos sozinhos e pode trazer mais segurança emocional em períodos de incerteza.

6. Hidrate-se bem

Mantenha uma boa hidratação ao longo do dia. Se possível, inclua água de coco, uma opção que, além de contribuir para a hidratação, fornece eletrólitos, como potássio.

7. Pratique a meditação criativa

Em vez de alimentar pensamentos sobre tudo o que pode dar errado, experimente imaginar-se em um cenário em que as coisas já se resolveram da melhor maneira possível. Visualize-se vivendo com tranquilidade, segurança e confiança. Permita-se experimentar essa sensação de bem-estar sem precisar antecipar ou controlar o futuro.

8. Evite confrontos desnecessários

Evite entrar em confrontos diretos com pessoas que já têm opiniões consolidadas e não estão abertas ao diálogo. Nem toda divergência precisa se transformar em uma disputa, e nem toda conversa precisa terminar com alguém convencido de que o outro está errado.

9. Volte sua atenção para o momento presente

Quando perceber que está se perdendo em pensamentos sobre o futuro, pare por alguns instantes e volte sua atenção para o aqui e agora. Observe o ambiente ao seu redor, sinta seus pés apoiados no chão, perceba sua respiração e reconheça as sensações do seu corpo. Você não precisa resolver hoje tudo o que poderá acontecer amanhã.

10. Cultive a confiança na vida

Nem tudo está sob o nosso controle, e reconhecer isso pode ser libertador. Faça a sua parte, aja de acordo com seus valores e permita-se confiar que a vida continuará oferecendo possibilidades, mesmo quando o caminho parecer incerto.

Por @flaviaazevedoalmeida

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