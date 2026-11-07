PASSARELA MAIS NEGRA

Afro Fashion Day ganha livro que registra dez anos de moda e resistência negra

Organizada por Everton Pereira, publicação reúne fotografias, entrevistas e processos criativos das edições realizadas entre 2015 e 2024

Moyses Suzart

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 05:00

Afro Fashion Day Crédito: Paula Fróes - Arquivo Correio*

A passarela da resistência está ganhando seu espaço nos meios acadêmicos. Uma década de desfiles, encontros, criação e afirmação da beleza negra ganhou um registro à altura de sua trajetória. O fotolivro 10 anos de memória e resistência, organizado, pesquisado e com curadoria do bibliotecário Everton Pereira, reúne fotografias do Afro Fashion Day (evento realizado pelo Jornal CORRRIO), entre 2015 e 2024 e transforma a história do evento em um documento visual e memorável. A publicação procura preservar as pessoas, os processos criativos e os sentidos culturais que fizeram do projeto uma plataforma de visibilidade para a moda afro-brasileira.

Resultado de uma pesquisa desenvolvida no Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento da Universidade Federal de Sergipe (UFS), o livro parte de duas ideias centrais: as fotografias também são fontes de informação e a moda é um campo cultural de memória e resistência. Organizadas e contextualizadas, elas ajudam a contar uma história que nem sempre encontra espaço nos registros oficiais ou na produção acadêmica. O trabalho propõe, assim, combater a invisibilidade acadêmica do Afro Fashion Day e salvaguardar uma memória construída por modelos, estilistas, costureiras, fotógrafos, produtores e tantos outros profissionais que atuam diante e atrás das câmeras.

A publicação percorre as dez edições do evento, desde a estreia em 2015, na Praça da Cruz Caída, no Centro Histórico de Salvador, até a edição comemorativa de 2024, realizada sob o tema Música. Ao longo desse caminho, recupera os conceitos que deram identidade a cada ano: O Grito das Ruas, em 2016; Os Quatro Elementos da Natureza, em 2017; Cores e Identidade, em 2018; Blocos Afro, em 2019; Dendê, em 2020; Black Power, em 2021; Capoeira, em 2022; e Mãe África, em 2023. A cronologia permite observar como o AFD dialogou com a cultura da cidade e transformou praças, equipamentos culturais e espaços públicos em lugares de afirmação estética e protagonismo negro. Algo que já está na alma de Everton.

Afro Fashion Day 1 de 13

“Eu conheci o Afro em 2018. Esse ano ficou muito marcado em mim. Acho que foi muito emocionante ir a um evento em que, pela primeira vez, vi pessoas negras, modelos negros na passarela, com autoestima e representatividade nas roupas que estavam vestindo. Tudo isso me impactou de uma forma muito forte”, conta Everton, que já havia feito um trabalho de graduação sobre o mesmo tema. “Na monografia, minha curiosidade era entender: essas roupas são massa, mas como é que elas são criadas? Eu queria entender como era o processo criativo desses estilistas e quais eram as fontes de informação em que eles se inspiravam até chegar àquele produto final”. Depois, para o mestrado, resolveu colocar tais afirmações de forma bem ilustrativa, com a ajuda da orientadora e designer, Germana Gonçalves, que auxiliou na diagramação.

O recorte fotográfico não trata os modelos como simples suportes para as roupas. A curadoria destaca corpos e trajetórias diversos, atravessados por questões de raça, idade, gênero, orientação sexual, deficiência e padrões de beleza. A proposta é colocar pessoas negras no centro da representação, reconhecendo que a passarela também comunica pertencimento, identidade e resistência. As imagens, cedidas pela produção do evento e reunidas a registros do acervo pessoal do pesquisador, são acompanhadas por textos que ajudam a situar cada edição e a compreender o contexto das fotografias.

“As imagens não foram escolhidas aleatoriamente. Tem um critério. É baseado no conceito de interseccionalidade. A gente deu um enfoque maior para modelos gordas, pessoas com deficiência e modelos mais velhos. Foi proposital. Tem todo mundo, claro, mas a gente dá um foco nisso”, destaca Everton.

Outro eixo importante está nas histórias de quem cria. A seção “Tramas e vozes” apresenta relatos e processos criativos de 12 estilistas e marcas que participaram do Afro Fashion Day: Adriana Meira, Céu Rocha, Junior Rocha, Cid Britto, Fagner Bispo, Ismael Soudam, Lu Samarato, Madalena Silva, Olivan Ribeiro, Rodinei Costa, Renato Carneiro e Silverino Ojú. As entrevistas revelam referências ancestrais, experiências pessoais e caminhos de criação que ajudam a compreender a força da moda produzida na Bahia.

Everton Pereira Crédito: Jéssica Lopes

O livro também funciona como instrumento de consulta. Além da cronologia e dos depoimentos, traz referências, créditos, índice de marcas e informações para localizar parte dos criadores e de suas produções. A edição é bilíngue, em português e inglês, ampliando as possibilidades de circulação desse registro.

Este trabalho, que será defendido em dezembro, chega num momento oportuno, já que a edição 2026 está batendo à porta. O evento promete movimentar a Praça Terreiro de Jesus, no Pelourinho, no dia 14 de novembro, em um desfile que celebra os reinados africanos para além dos estereótipos eurocêntricos. Em sua 12ª edição, o desfile reunirá mais de 30 marcas baianas de vestuário e acessórios, que representam a Bahia no cenário da moda autoral nacional e internacional. A entrada é gratuita e vale conferir.

Família

Veja imagens do desfile do Afro Fashion Day 2025 1 de 68

A relação de Everton com a moda atravessa a própria história familiar. No texto de apresentação, ele dedica o trabalho à avó Izabel Santos, costureira que o criou e com quem teve contato desde a infância com tecidos, máquinas de costura e revistas de moda. A experiência ajudou a formar seu olhar e seu interesse pelo vestir. Ele acabou unindo essa experiência dentro de casa com o Afro Fashion Day no Museu du Ritmo, encontrando no evento a representatividade da beleza negra e a potência criativa de estilistas majoritariamente negros.

“Minha avó é costureira. Hoje ela está aposentada, mas trabalhou a vida toda como costureira e eu cresci vendo minha avó costurar, fazendo as peças. Ela tem um lugar de afeto na minha vida, mas, no mundo, eu não vi essa representatividade. Essa geração mais nova de agora está abrindo mais espaço, é ótimo. Mas ela está vendo isso como fruto de muita luta das gerações anteriores. Acho que cada geração vai contribuindo para que as próximas gerações tenham uma vida melhor, com mais representatividade”, explica.

Ao reunir dez anos de registros, o fotolivro não pretende encerrar a história do Afro Fashion Day, mas oferecer condições para que ela continue a ser pesquisada, lembrada e contada. É um arquivo de imagens e narrativas, mas também uma afirmação: a moda produzida por pessoas negras na Bahia tem história, pensamento, autoria e relevância. Preservar essa trajetória significa reconhecer quem constrói a moda e garantir que essas presenças não desapareçam com o passar das edições.

O Afro Fashion Day 2026 é uma realização do jornal Correio com patrocínio da AVON, Bracell, Neoenergia, ANEEL, CAIXA e Governo do Brasil, com apoio institucional do Sebrae e da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport, Shopping Barra e Wilson Sons, e parceria da Claro.