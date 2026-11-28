O ASSUNTO

Ajuste fiscal ameaça competitividade da indústria no Nordeste

Governo concentra cerca de 70% do esforço fiscal em medidas de arrecadação, pressionando o caixa e a competitividade das empresas

Donaldson Gomes

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 05:00

Empresas industriais que são exportadoras sentirão impactos ainda maiores com o ajuste fiscal aprovado pelo governo federal Crédito: Divulgação

O governo federal resolveu jogar nas costas do setor produtivo uma parcela desproporcional da conta do seu ajuste fiscal. Outra vez, diga-se de passagem. Agora, a estimativa é que cerca de 70% do esforço para melhorar as contas públicas venha do aumento de receitas, que poderá alcançar entre R$ 32,3 bilhões e R$ 37,8 bilhões, de acordo com estimativas da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado. Apenas 30%, algo entre R$ 12,8 bilhões e R$ 18,3 bilhões, virão da contenção de despesas.

A lei aprovada preocupa o setor industrial, especialmente pela possibilidade de restrição às compensações tributárias entre diferentes tributos federais. Na prática, a medida poderá impactar o fluxo de caixa das empresas porque antecipa o recolhimento de tributos e posterga o aproveitamento de créditos legítimos. Falando de maneira simplificada, o que a equipe econômica do governo Lula pretende fazer é usar o caixa das empresas como instrumento de ajuste fiscal, retirando liquidez do setor produtivo em um momento de juros elevados.

É uma notícia ruim para as empresas, mas o impacto pode ser ainda maior para as exportadoras, que acumulam créditos tributários e têm participação importante na economia baiana. Apenas essa restrição tem potencial de antecipar entre R$ 12,8 bilhões e R$ 18,3 bilhões em recolhimentos, valor equivalente ao de todo o contingenciamento de despesas previsto no pacote. Não se trata, porém, de receita nova: os créditos permanecem pertencendo às empresas, mas sua utilização pode ser postergada.

Esses créditos são valores que as empresas já pagaram, seja como tributo recolhido a mais, seja embutido nas compras, e que podem ser utilizados para quitar outros tributos ou ressarcidos conforme as regras legais. Na avaliação da CNI, o governo faz o ajuste com dinheiro que pertence às empresas. Em 2025, foram compensados R$ 198,3 bilhões em débitos com créditos de outros tributos, 76% de todas as compensações feitas pelas empresas.

Em nota divulgada na última quinta-feira (26), a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) reconhece que o equilíbrio das contas públicas é condição para a estabilidade econômica, a queda dos juros e o crescimento sustentado. “Justamente por isso, entende que o ajuste aprovado erra na composição: concentra o esforço no aumento da arrecadação e deixa em segundo plano a revisão estrutural das despesas”, diz a nota.

Pelos cálculos da federação, a lei dobra, de 10% para 20%, o corte linear de benefícios tributários federais; aumenta a tributação das empresas do lucro presumido com faturamento acima de R$ 5 milhões; impõe um teto ao REIDI, regime que desonera investimentos em infraestrutura; e autoriza o governo a limitar a compensação de créditos tributários a que as empresas têm direito.

O Nordeste será particularmente afetado pelo ajuste, uma vez que o corte alcança um dos principais instrumentos federais de atração de investimentos para a região: a redução do Imposto de Renda concedida a empreendimentos na área da Sudene.

Esse percentual foi de 75% por mais de duas décadas, caiu para 67,5% em 2026 e passará a 60% em 2027 para novos projetos, ampliações e modernizações. Em relação ao incentivo original, a parcela do IRPJ a recolher sobe de 25% para 40% do imposto calculado sobre o lucro da exploração, um aumento de 60%.

Para a FIEB, o momento agrava o problema. Com a reforma tributária, os incentivos de ICMS serão extintos gradualmente. Eles foram historicamente decisivos para a industrialização do Nordeste. Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, por sua vez, só começam a ser aportados em 2029, com crescimento progressivo. Assim, a região começa a perder seus instrumentos estaduais de atração de investimentos e, ao mesmo tempo, vê reduzida a eficácia do principal incentivo federal, antes que os mecanismos de compensação estejam plenamente disponíveis.

Na Bahia, estudos do Observatório da Indústria da FIEB com empresas industriais estratégicas mostram que a permanência e a expansão dos investimentos dependerão cada vez mais de fatores estruturais: logística, infraestrutura energética, qualificação profissional, acesso ao crédito e segurança regulatória.

Com a redução simultânea dos incentivos estaduais e federais, esses fatores deixam de ser complementares e passam a ser decisivos. Na disputa por novos empreendimentos, a decisão empresarial considera o custo total de produção, a proximidade dos mercados consumidores, a disponibilidade de infraestrutura e a previsibilidade das regras. Sem avanços nessas áreas, cresce o risco de que novos projetos sejam deslocados para regiões mais próximas dos grandes mercados consumidores.

A federação defende que o ajuste priorize a racionalização dos gastos públicos, uma vez que o caminho de aumentar os custos tributários pode reduzir investimentos, afetando o mercado de trabalho, a renda das famílias e o dinamismo da economia regional. “O cidadão não perceberá um novo imposto, mas sentirá os efeitos no dia a dia: menos vagas, crédito mais caro e crescimento mais lento”, diz a nota.

Para a FIEB, o problema fiscal brasileiro não decorre da falta de arrecadação, e sim do crescimento persistente das despesas acima da capacidade de pagamento do país. A entidade defende que o ajuste priorize a racionalização dos gastos públicos, a modernização da gestão estatal, o fim dos privilégios e supersalários e a revisão de programas que não entregam resultados proporcionais aos recursos que consomem.

A própria Instituição Fiscal Independente chama atenção para o alcance limitado do pacote: dos R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões estimados, apenas R$ 19,5 bilhões representam ganho potencialmente recorrente. A restrição às compensações tributárias, por sua vez, produz uma antecipação de caixa, sem eliminar os créditos das empresas.

Apesar de reconhecer a importância do equilíbrio das contas públicas para a estabilidade econômica e a previsibilidade dos investimentos, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) reitera que o esforço de ajuste precisa estar concentrado no controle das despesas públicas, sem que haja transferência ao setor produtivo de uma parcela desproporcional dos custos.