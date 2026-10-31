ALÔ ALÔ BAHIA

Alô Alô Bahia movimenta Salvador com evento de fim de ano no Teatro Castro Alves

A celebração terá uma apresentação especial, além de cenografia assinada por Nubia e Sonja, que fará uma homenagem à arquitetura do TCA. A gastronomia ficará a cargo do Mignon

Alô Alô Bahia

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 05:00

Alô Alô Bahia promove evento de fim de ano no Foyer e no Jardim Suspenso do Teatro Castro Alves Crédito: Manuel Sá/Divulgação

O Alô Alô Bahia já está em contagem regressiva para seu evento de fim de ano, marcado para o próximo 18 de novembro, em Salvador. Batizado de Jantar do Ano, o encontro será realizado no Foyer e no Jardim Suspenso do Teatro Castro Alves (TCA) e contará com convidados especiais, entre artistas, personalidades, empresários, representantes de marcas e criadores de conteúdo.

A celebração terá uma apresentação especial, além de cenografia assinada por Nubia e Sonja, que fará uma homenagem à arquitetura do TCA. A gastronomia ficará a cargo do Mignon, responsável pelo buffet da noite.

Cenário como destaque

Um dos destaques do evento será o próprio cenário. Com vista para o Largo do Campo Grande e uma perspectiva privilegiada da arquitetura modernista do teatro, o Jardim Suspenso é um dos espaços mais especiais do complexo cultural. Embora faça parte da estrutura original do TCA, o local permaneceu fechado ao público durante anos por questões de acessibilidade.

O encontro acontece em um momento de renovação do Teatro Castro Alves, que passa por uma ampla reforma iniciada em 2023, após um incêndio atingir o teto da Sala Principal. As intervenções, com investimentos de aproximadamente R$ 260 milhões, contemplam diferentes áreas do complexo, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2014.

Destaque da semana

O advogado trabalhista Valton Doria Pessoa foi homenageado nesta terça-feira (27) com a Medalha Thomé de Souza, maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Salvador. A cerimônia, realizada no Plenário Cosme de Farias, foi presidida pela vereadora Isabela Sousa (Cidadania), autora da iniciativa. A homenagem reconhece os mais de 30 anos de atuação de Valton na advocacia e seu compromisso com projetos sociais. Ele é presidente e sócio-fundador do Instituto Lugar de Faz, que apoia iniciativas de desenvolvimento comunitário e redução das desigualdades, além de conselheiro das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e associado da Mansão do Caminho.

Valton Pessoa recebe homenagem Crédito: Antonio Queirós / Divulgação

Giro empresarial

O complexo industrial da BYD, em Camaçari, já está associado à geração de mais de 22 mil empregos diretos, indiretos e induzidos, além de movimentar R$ 1,03 bilhão por ano em salários na Bahia. Os dados são de um estudo realizado pelo Observatório da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), em parceria com a montadora chinesa. Atualmente, a operação mantém mais de 9,5 mil empregos diretos, sendo 90% ocupados por trabalhadores baianos. Outros 3 mil profissionais atuam na construção das unidades industriais, enquanto cerca de 10 mil postos de trabalho são sustentados pela circulação de renda na economia local. O levantamento também aponta que o salário médio da indústria em Camaçari chegou a R$ 3.905,85, aproximadamente 24% acima da média estadual.

Festival internacional de coquetelaria

Salvador receberá, de 10 a 16 de novembro, o Salvador Cocktail Festival, que reunirá 23 bares do Brasil e do exterior, com representantes de 15 cidades. Criado pelo Purgatório, bar da capital baiana que integra o ranking internacional Top 500 Bars, o evento contará com profissionais de países como Colômbia, Argentina, México, Itália e Albânia. O destaque será a programação gratuita nos dias 14 e 15 de novembro, quando a Rua Chile, no Centro Histórico, receberá bares convidados, coquetéis autorais, gastronomia e apresentações musicais. O festival também terá experiências especiais em estabelecimentos de Salvador e uma celebração pelos quatro anos do Purgatório, marcada para o dia 12.

Salvador Cocktail Festival Crédito: Divulgação

Festa de inauguração

As empresárias Sany e Sara Sandes, à frente do Studio S, celebraram nesta quarta-feira (28) os 18 anos da marca com a ampliação da unidade do Salvador Shopping e o lançamento de sua primeira linha de produtos capilares. As novidades foram apresentadas durante um coquetel para convidados, clientes e parceiros. Com 240 m² e projeto assinado pela arquiteta Aline Cangussú, o novo espaço marca mais uma etapa da expansão da rede, que atualmente possui cinco unidades em Salvador e uma barbearia no Horto Florestal. A linha própria inclui shampoo, máscara de tratamento e leave-in com proteção térmica, desenvolvidos para hidratação, brilho e controle do frizz.

Sany Sandes e Sara Sandes Crédito: Elias Dantas

Torneio de tênis

A Costa do Sauípe, no Litoral Norte da Bahia, recebe de 1º a 8 de novembro a segunda edição do Costa do Sauípe Open, torneio internacional de tênis que integra o circuito ATP Challenger 125, com premiação de US$ 225 mil e 125 pontos no ranking mundial para o campeão. Realizado pela Aviva, em parceria com a Try, o evento contará com atletas brasileiros e estrangeiros, incluindo Román Andrés Burruchaga, campeão da edição de 2025, Gustavo Heide e Thiago Wild. Além das partidas, a programação terá shows de Carlinhos Brown (1º), Vitor Kley (2), Uel (7) e Jammil (8), além de espaços gastronômicos e experiências na Vila do Tênis. Os ingressos avulsos dão acesso à área do evento e à arquibancada lateral da quadra principal.

Costa do Sauípe Crédito: Divulgação

Rio Vermelho ganha novo boteco de rua

O Jubiabar inaugura neste domingo (1º), às 15h, o Jubiabrasa, novo boteco de rua localizado na Rua Conselheiro Pedro Luiz, 79, no Rio Vermelho, em Salvador. Instalado em um espaço anexo à casa, que completa três anos em novembro, o ambiente terá mesas ao ar livre, cerveja gelada e cardápio com churrasco na baguete de parmesão, picanha com queijo maçaricado, hambúrguer na brasa e espetinhos. A programação também contará com samba aos domingos. Inicialmente, o espaço funcionará às sextas, sábados e domingos, com entrada gratuita, sem cobrança de couvert artístico e atendimento por ordem de chegada. Antes da inauguração oficial, o Jubiabrasa terá funcionamento experimental nos dias 30 e 31 de outubro, a partir das 18h30.

Jubiabrasa Crédito: Divulgação

Festa no Pelourinho