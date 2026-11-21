Alô Alô Bahia

Alô Alô Bahia promove evento de fim de ano no Teatro Castro Alves, sob o céu de Salvador

O Alô Alô Bahia realizou, nesta quarta-feira (18), a segunda edição do Jantar do Ano

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Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:00

Alô Alô Bahia promove evento de fim de ano no Teatro Castro Alves, sob o céu de Salvador Crédito: Elias Dantas e Tati Freitas

Uma noite para ficar na memória. O Alô Alô Bahia realizou, nesta quarta-feira (18), a segunda edição do Jantar do Ano, em uma celebração que ocupou dois espaços do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, e transformou o Jardim Suspenso em cenário de um encontro especial sob o céu da capital baiana.

Pela primeira vez, o espaço recebeu um jantar promovido pelo portal, em uma montagem que valorizou a arquitetura do teatro e a vista para o Largo do Campo Grande. A noite reuniu representantes de mais de 40 marcas e empresas, além de convidados dos setores empresarial, cultural e social.

A programação começou no Foyer da Sala Principal, com uma palestra do publicitário baiano Nizan Guanaes, que abordou o tema Marketing do Fundador e refletiu sobre a importância da identidade, dos valores e da trajetória de quem empreende na construção de marcas.

Na sequência, os convidados seguiram para o Jardim Suspenso, onde a experiência ganhou novos contornos com a apresentação do cantor e compositor Zeca Veloso. A atmosfera da noite dialogou com a canção “Salvador”, do artista, em um encontro entre música, arquitetura e a paisagem da cidade.