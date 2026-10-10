ENTREVISTA

Antonio Risério diz que nunca vendeu tanto livro e que cancelamento não é questão política, mas psiquiátrica

De seu refúgio em Itaparica, o ensaísta denuncia os “assassinos de conversa”, vê o boicote social como sadismo de frustrados e afirma ter vencido a guerra do cancelamento

Flavia Azevedo

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 05:00

Antonio Risério em Itaparica, onde vive há 10 anos Crédito: Divulgação/Manoel Paulo de Jesus

Na ilha onde mora há uma década com a artista plástica Sara Victória, Antonio Risério acorda cedo para cuidar dos cães e gatos da casa antes de sentar à mesa de trabalho. Na rotina não há vernissages, lançamentos de livros ou reuniões acadêmicas. Quando a política nacional atinge picos de fervura, o ensaísta baiano de 73 anos prefere reler Shakespeare.

Na véspera desta entrevista, acordou, concluiu que três ou quatro meses bebendo uísque diariamente eram demais e parou. “Aí pronto, também não sinto nada”, garante. Costuma ser assim. Já fumou quatro maços por dia, até que, em fevereiro de 2012, pediu ajuda a Nossa Senhora e a Iemanjá e, no dia seguinte, largou o cigarro. Um amigo dizia que Risério tem um “botãozinho de liga e desliga” e ele lembra da frase toda vez que toma uma dessas decisões.

O ensaista Antonio Risério em seu refúgio na ilha 1 de 15

Foi em Itaparica, operando seus botões de “liga e desliga”, que ele escreveu A sociologia paulista contra o pensamento social brasileiro, recém-publicado pela Topbooks. No livro, Risério acusa a tradição sociológica da Universidade de São Paulo de ter erguido um monopólio sobre a interpretação do Brasil. A obra trouxe um debate em torno do que o autor chama de “casa-grande uspiana” e o jeito que hoje se pensa o país.

A esperada controvérsia em torno do livro soma-se às reações provocadas por seus ensaios e comentários sobre o identitarismo, que renderam a Risério um contundente “cancelamento”. Isso não parece abalar sua rotina. Nesta entrevista, o escritor fala sobre a formação autodidata, a desilusão com a esquerda tradicional, os vícios da academia e o impacto do “cancelamento” em sua vida prática.

Flavia Azevedo - Aos 14 anos você já militava numa cisão marxista e, aos 16, foi preso pelo Exército. Como foi esse momento da sua vida e como ele impacta sua atuação política hoje?

Antônio Risério - Fui levado para a Polop, a Organização Revolucionária Marxista Política Operária, pelo Gustavo Falcón, que então tinha 15 anos. Éramos dois meninos entrando na adolescência. Fui líder estudantil secundarista em 1968 e cheguei a ser eleito vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, mas veio o AI-5 e fomos para a clandestinidade. Depois, o Decreto 477, assinado pelo Costa e Silva, me colocou na lista dos estudantes proibidos de frequentar escolas públicas. Aos 16 anos, fui preso. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje não penso em termos de luta armada, mas num socialismo democrático e pragmático. Não tenho mais nenhuma ansiedade política ou social. Apenas faço a minha parte e o meu trabalho.

Como é a sua relação com a intelectualidade acadêmica?

Eu nunca frequentei faculdade, deixei de estudar ainda no curso colegial. No meio acadêmico, sempre fui visto como um “outsider”. Nunca fui de patota nem de panelinha. Ganhei o direito de defender uma tese de doutorado porque já tinha livros adotados em cursos de antropologia e pós-graduação pelo país. Pedi esse direito e tive o apoio de pessoas importantes da comunidade intelectual e artística do Brasil. Muita gente teve de engolir isso. Hoje, com essa onda identitarista, a universidade me é abertamente hostil. Mas continuo circulando à vontade no ambiente cultural brasileiro, com o apoio do melhor desse meio, de Roberto Mangabeira Unger a Roberto DaMatta, passando por Augusto de Campos. A universidade se converteu no túmulo da liberdade intelectual e no templo da mediocridade.

No seu livro mais recente, você usa a expressão “casa-grande uspiana” para criticar a hegemonia da sociologia paulista. Alguns críticos dizem que você está apenas tentando substituir um cânone por outro, ao defender determinados autores. O que responde a isso?

Essa afirmação é leviana, típica de quem não leu o livro. Não há proposta alguma de novo cânone, de escola ou de clube com princípios e métodos. O que proponho é a quebra de um monopólio. Critico a sociologia marxista da USP porque ela era monolítica: todo mundo de esquerda, marxista, mais ou menos ligado ao Partido Comunista. O Cebrap de Fernando Henrique Cardoso era uma extensão acadêmica desse ambiente. Para impor sua hegemonia, essa turma decidiu dar as costas ao pensamento social brasileiro que veio antes dela e combater os contemporâneos que não rezavam por seus dogmas. Deram as costas a Joaquim Nabuco e Euclides da Cunha, e combateram, muitas vezes com jogo sujo, Gilberto Freyre, Guerreiro Ramos e Ruy Mauro Marini. Ganharam hegemonia a ponto de Darcy Ribeiro dizer, ao voltar do exílio, que tinha sido anistiado pela ditadura, mas não pela universidade.

Qual foi o impacto dessa hegemonia para a interpretação do país e por que isso interessa hoje?

A sociologia paulista mutilou a riqueza do pensamento social brasileiro e impôs uma visão paulistocêntrica ao país. E não se trata de dizer que Freyre ou Darcy Ribeiro fossem os "verdadeiros" intérpretes - eu faço críticas sérias aos dois no livro. O problema foi o apagamento sistemático. Um exemplo desse fascismo bem-comportado envolve o Roberto Mangabeira Unger. O historiador e filósofo britânico Perry Anderson escreveu um livro analisando os pensadores sociais mais importantes do século XX, e o único capítulo dedicado a um brasileiro era sobre o Mangabeira. Quando a Editora da Unesp traduziu o livro no Brasil, simplesmente cortou e tirou esse ensaio da edição. O Mangabeira é hoje o pensador social brasileiro mais lido e discutido no mundo, professor em Harvard, com tradução no mundo inteiro, e quando chega ao Brasil é ridicularizado pela USP.

Você enxerga uma postura similar no ambiente universitário atual?

A diferença é que hoje se trata de um bando de analfabetos fascistas. Com Fernando Henrique ou Florestan Fernandes havia debate acadêmico; hoje não há discussão. Essa militância não quer o diálogo porque, se tiver que dialogar, está perdida. Adoro a expressão que usam em inglês para definir esse tipo de gente: “conversation killers”, assassinos de conversa.

Você afirma que seu público e as vendas dos seus livros cresceram no mesmo período em que você se tornou alvo de “cancelamento”. Como analisa esse mecanismo?

Esse aumento de vendas e os auditórios cheios não têm nada a ver com essa perversão política fascista do cancelamento. Isso é resultado do meu próprio trabalho, que vai se acumulando e formando público ao longo dos anos. A prática do cancelamento deve ser vista por dois ângulos. De um lado, é uma manifestação de sadismo social, praticada com gozo perverso por gente frustrada e humilhada. Cancelamento não é questão política, é psiquiátrica. De outro lado, é culturalmente desastroso porque ataca o pensamento livre, a dúvida e a investigação isenta, instaurando um ambiente de intolerância e certezas imbecis que destrói a criatividade.

Como você avalia a produção acadêmica atual nas ciências humanas?

Deixando de lado as ciências exatas e biológicas, não acompanho o que se faz no mundo acadêmico e não dou importância. Vejo a universidade aqui diante da Baía de Todos-os-Santos. Qual é a tese sobre a destruição do rio Paraguaçu? Qual é a política cultural deles para a região? Nada. Ficam discutindo se você deve falar "todos" ou "todes". Passo ao largo da academia. Estudo de tudo: de culinária e informática aos gregos antigos e à atual filosofia australiana. Enquanto minha mulher ficava indignada acompanhando o noticiário e as decisões do STF, eu aproveitei o tempo para reler Shakespeare. Tenho mais o que fazer.

Você participou da Tropicália e esteve próximo da contracultura dos anos 1970, que tinha como características a irreverência e o deboche. Como aquele ambiente desembocou nesse momento atual?

A contracultura mergulhou em equívocos espetaculares que se ampliaram com o tempo, como o combate ao Ocidente, a sacralização de tudo o que fosse anti-ocidental, a recusa de qualquer hierarquia ou autoridade - dos pais, professores, generais ou presidentes - e o cultivo de um anti-intelectualismo primário. O identitarismo atual é uma perversão analfabeta de aspectos da contracultura. Essa semente já estava lá.

O que lhe interessa de produção intelectual fora da universidade?

Fora da universidade há muita gente séria produzindo coisas excelentes sobre o Brasil, dos mais velhos, como Roberto Mangabeira e Roberto DaMatta, a nomes da minha geração e autores mais jovens. Enquanto a universidade se preocupa com pronomes, ainda tem gente preocupada com o conhecimento do Brasil. É essa gente que me interessa.

O que você consome de música, cinema?

Eu raramente ponho música para ouvir. Quem coloca é a Sara. Ela ouve de tudo: de Bach, que eu adoro, até rock pesado alemão, tipo Rammstein. Cinema eu também não frequento mais.

Vocês estão na ilha há quanto tempo?

Estamos há 10 anos em Itaparica. Quando vim morar aqui, alguns amigos disseram que eu iria ficar na beira da praia tomando uísque e não produziria nada. Foi o contrário. João Ubaldo Ribeiro, quando veio morar em Itaparica, escreveu Viva o Povo Brasileiro. Aqui não tem vernissage, não tem lançamento de livro nem de filme, não tem nem banca de revista. Não há distrações, a pessoa se concentra.

Você me disse que fumou durante muitos anos e que bebe todos os dias. Como parou de fumar e como é sua relação com o álcool?

Cheguei a fumar quatro maços por dia. Parei em 2 de fevereiro de 2012. Pedi ajuda a Nossa Senhora e a Iemanjá e, no dia seguinte, cortei o cigarro. Não tive problema nenhum. Eu bebo diariamente, mas quando resolvo dar um tempo, simplesmente paro. Tinha uns três ou quatro meses bebendo todo dia. Ontem acordei e pensei: "é demais, vou parar". Parei e não sinto nada. Já cheguei a ficar um ano sem beber. Um amigo meu da Braskem, o José Cerqueira, dizia que eu era diferente porque tinha um botãozinho interno de liga e desliga.

Para finalizar, como o “cancelamento” impactou a sua rotina e como você está hoje?

Recebi ameaças de morte, fui desconvidado de eventos em instituições públicas e privadas e banido de feiras literárias, que hoje viraram arraiais juninos do identitarismo. Tive caminhos de sobrevivência material bloqueados por pessoas que tentaram me impedir de trabalhar. Mas isso nunca me abateu. Hoje penso e produzo como nunca. No plano pessoal, algumas pessoas que se diziam amigas se afastaram, enquanto jovens artistas e intelectuais de diversos lugares do país se aproximaram. Quem se afastou, que permaneça afastado; quem se aproximou é bem-vindo. Recebo muitas visitas aqui em Itaparica. Quando fui cancelado, o Francisco Bosco veio aqui para saber como eu estava. Chegou, olhou e viu que eu estava ótimo. Eu confio no que penso. Essa guerra eu já ganhei.

QUEM É: Antonio Risério é antropólogo, ensaísta e poeta. Intelectual fortemente ligado à Tropicália e à contracultura baiana, é autor de obras de referência sobre formação, história cultural e mestiçagem no Brasil. Hoje, intervém no debate público como um dos mais contundentes críticos do identitarismo e da hegemonia acadêmica.

SERVIÇO:

A Sociologia Paulista contra o Pensamento Social Brasileiro

Autor: Antonio Risério

Editora: Topbooks

Preço sugerido: R$ 99,90

Onde comprar: topbooks.com.br ou (21) 98563-3713