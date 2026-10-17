FLAVIA AZEVEDO

As muitas mortes de Netinho e o abadá que atirei pela janela do carro

A notícia do adeus do cantor me devolveu uma avenida inteira de lembranças e trouxe mais uma lição sobre como olhar para nossas decepções

Flavia Azevedo

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 13:00

Netinho fez seu último show de 31 de janeiro de 2026, en Natal Crédito: Reprodução

Netinho morreu na terça-feira (13), aos 60 anos, em decorrência de um linfoma diagnosticado em 2025, que voltou este ano. Fazia muito tempo que eu já não prestava atenção nele. De vez em quando a imagem dele debilitado pelo câncer passava pela minha tela, e eu sentia pena, ainda que ele estivesse sempre tentando passar a mensagem de que ficaria bem. Foi só depois da notícia da morte que parei pra pensar em um dos momentos mais amorosos que já vivi.

Era 1990 e eu, aos 15 anos, sonhava com um Carnaval “de adulta”. Mainha, que também gosta de folia, decidiu que eu tinha o direito de sair no Bloco Beijo, objeto de desejo absoluto meu e de vários amigos. Painho concordou e foi feito como se fazia na época: comprar o carnê e pagar as prestações durante o ano inteiro. No dia marcado, lá estava eu de abadá, me sentindo adulta, com Netinho, então com 23 anos, liderando a Banda Beijo e puxando o bloco pelas ruas de Salvador.

Cantor Netinho morreu aos 60 anos 1 de 46

Corta pra minha cabeça agora cantando o refrão de “Beijo na Boca”. Naquele ano, no meio da avenida, tive a impressão de que a vida adulta era liberdade, gente querida por perto e música pra gente dançar, beijar e ser feliz. Hoje, aos 52 anos, ainda acho que o sentido de a gente trabalhar, cuidar da saúde, limpar a casa e matar os tais leões que aparecem todos os dias é conseguir viver momentos assim. Aquele Carnaval foi dos melhores de minha vida.

Netinho era, naquele tempo, uma das vozes mais importantes da música baiana. Tinha assumido os vocais da Banda Beijo em 1988 e logo estourou com “Beijo na Boca”. Em 1990, o ano do meu abadá, a banda levou um trio elétrico para a Itália, durante a Copa do Mundo. Um disco do grupo, “Aconteceu Axé Music”, botou no título um rótulo que nasceu como pejorativo, numa brincadeira do jornalista Hagamenon Brito. Em 1993, Netinho partiu para a carreira solo com “Um Beijo pra Você”, de onde saiu “Menina”, canção de Paulinho Nogueira que entrou na trilha da novela “Tropicaliente”, da Globo. O auge veio em 1996, com “Netinho ao Vivo”, gravado em Aracaju, e com “Milla”, de Manno Góes e Tuca Fernandes, que ganhou versões em outros idiomas e virou um dos maiores hits da axé music. “Fim de Semana” e “Estrela Primeira” completam um repertório que ajudou a levar o movimento musical para muito além da Bahia.

O Netinho que morreu na terça já não era o daquela avenida. A trajetória dele teve reviravoltas e outras "mortes" por motivos vários. Em 2008, ele contou à revista Quem que se considerava bissexual e que tinha vivido uma relação de três anos com um homem. Os homofóbicos, como sempre, atacaram. Em 2012, se mudou para o Rio e se afastou do Carnaval de Salvador, onde, segundo ele, já não se sentia confortável. No ano seguinte, uma internação por problemas no fígado, que ele ligou ao uso de anabolizantes receitados por um médico, virou meses de hospital, três AVCs, cirurgias no cérebro e uma voz que sumiu por um tempo. Desde então, Netinho parecia “desorganizado”.

Netinho fala sobre uso de anabolizantes 1 de 7

Vieram depois os episódios envolvendo política que o afastaram de parte do público, em um Brasil polarizado. Uns passaram a rejeitar o homem por inteiro e para sempre. Outras pessoas (como eu), só apareceram agora, depois da morte final, para voltar a dar alguma importância ao artista sem o qual a axé music não teria o mesmo percurso, a mesma projeção e o mesmo conjunto que a transformou em um grande movimento musical. Nos últimos meses de tratamento, segundo o comunicado da equipe, Netinho repetia que levaria “o sorriso de cada fã que foi feliz com a minha arte”. Se foi assim, ele levou vários dos meus melhores sorrisos, confesso. E ainda me deu uma lição boa danada.

Lembro perfeitamente do último dia daquele Carnaval. Quando o bloco abaixou as cordas e fui obrigada a ir embora, surtei de raiva. Sim, eu amo Carnaval e fui uma adolescente difícil de negociar. Mainha e Painho já tinham realizado meu maior sonho, mas, na cabeça da menina de 15 anos que eu era, o que importava era o “não” que eles me deram naquele instante, recusando meu pedido insano para ficar mais na rua, sozinha, entrando pela madrugada. Eu estava decepcionada. De birra, rasguei o pano do abadá e joguei os retalhos pela janela do carro que meu pai dirigia, com minha mãe ao lado. Ambos em silêncio sepulcral. Eles sabiam que um dia eu entenderia a dimensão daquela injustiça e aprenderia a não julgar todo um gesto de amor por um único - e, nesse caso, muito legítimo - “não” final.

Acontece que não aprendi ainda. Ou, pelo menos, dou umas vaciladas. Acabei fazendo com Netinho, em certa medida, uma coisa parecida com o que fiz com meus pais naquele carro. Por causa dos seus últimos atos e das suas posições, eu, já adulta, fingi que o passado não existiu. Ou seja, rasguei, mais uma vez, o abadá. Agora, por causa dele. Que pena. Tomara que eu aprenda, finalmente, que podemos reconhecer o que alguém nos deu, sem apagar o que essa pessoa fez depois e sem permitir que o depois apague tudo o que veio antes. É o básico. Desculpem, Painho (em memória) e Mainha. Vocês foram (e Mainha continua sendo) impecáveis naquele e em tantos Carnavais. E que Netinho - com todas as belezas e contradições - apenas descanse em paz, pleno dos sorrisos que ele disse que ia levar.