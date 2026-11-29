BAIANIDADES

As muitas vidas de Adelaide Castro Alves, a irmã esquecida do poeta dos escravos

Escritora e feminista, Adelaide viveu até os 86 e foi responsável por preservar o acervo e legado do irmão

André Uzeda

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 13:00

Recorde de jornal que celebra a adesão de Adelaide Castro Alves à Ação Integralista Brasileira (AIB) Crédito: Reprodução

O irmão famoso dá nome a teatro, ruas Brasil afora, inspira versos de música e tem até uma notável praça, no centro de Salvador, onde uma imagem sua, com braço em riste, destaca-se no pedestal. A irmã passa longe de ter o mesmo glamour.

O poeta abolicionista viveu pouco. Aos 24 anos, abatido por uma forte tuberculose – doença chamada de mal do século – partiu sem deixar descendentes registrados. Já a irmã teve uma existência bem mais longeva, vivendo até os 86.

Adelaide de Castro Alves Guimarães nasceu em Salvador, em 1854. Era sete anos mais nova que Antônio Frederico, o irmão que se tornaria o poeta dos escravos, mas naquele momento era apenas um rapazote que a paparicava e repetia o carinhoso apelido de Sinhá, usado pelos pais para se referir a Adelaide.

A família era bem rica. A mãe Clélia Brasília da Silva Castro era filha do Major José Antônio, importante fazendeiro que participou das lutas pela Independência do Brasil na Bahia, tendo comandado a intrépida Maria Quitéria em seu batalhão. Clélia, inclusive, ganhou como segundo nome Brasília em homenagem ao novo país que nascia, desvinculado de Portugal.

Adelaide Castro Alves casou-se jovem, aos 19 anos, com o jornalista e político Augusto Guimarães Crédito: Reprodução

Aquele que viria a ser seu marido, Antônio José Alves, era filho de um comerciante português pobre. A progressão veio da condição de médico oftalmologista, tornando-se também professor da Faculdade de Medicina da Bahia, a primeira do Brasil, inaugurada pelo rei Dom João VI, no desembarque da família real portuguesa, em 1808.

Morte do irmão e o casamento

Quando Castro Alves estava bem doente, no leito de morte, pressentindo a piora do seu quadro clínico, pediu para avistar os raios de Sol pela janela do casarão do Sodré, pela última vez. Horas depois, o Condor partiu, no dia 6 de julho de 1871. Sinhá ainda era bem mocinha, tinha apenas 17 anos.

Dois anos depois, casaria-se com um dos melhores amigos do seu falecido irmão: o polêmico jornalista Augusto Guimarães. Assim como o poeta Castro Alves, Augusto também era abolicionista e escrevia ácidos artigos no jornal Diários da Bahia – do qual era um dos sócios – se manifestando pelo fim da escravidão no país.

O Diário da Bahia era uma arma política do Partido Liberal e tinha artigos assinados por Rui Barbosa, Manoel Vitorino e Pedro Leão Velloso. Pela destacada atuação como jornalista, Augusto Guimarães se arriscaria na carreira política. Seria eleito vereador de Salvador (entre 1882 e 1885) e senador estadual por dois mandatos (entre 1891 e 1892; 1893 e 1896).

Por duas oportunidades, chegou a ocupar a posição de Presidente interino da Província da Bahia, nos governos de Pedro Luís Pereira de Souza e de Esperidião Elói de Barros Pimentel. Em uma destas ocasiões, em 1885, foi o responsável por sancionar a lei que promoveu a Vila Nova da Rainha à categoria de cidade, passando a chamar-se Cidade do Bonfim – hoje Senhor do Bonfim, no norte do estado.

O casal era conhecido pelo requinte e por receber bem seus convidados no palacete do bairro da Soledade, um distinto espaço que, no fim do Segundo Reinado, logo se tornou ponto de encontro da elite política e cultural da Bahia.

Durante os encontros, Adelaide se destacava pelos dotes como musicista, pela habilidade como pintora e pela beleza dos versos curtos que escrevia e recitava para os convidados. Era também politizada e, nestes fartos banquetes, costumava fazer longos discursos defendendo a abolição da escravatura.

Contrariando uma prática da época entre famílias ricas, mas sendo fiel aos ideais do casal, não havia homens e mulheres escravizados trabalhando no palacete da Soledade. Conta-se nos registros da época que todos os funcionários de lá eram devidamente remunerados.

Juntos, Adelaide Castro Alves e Augusto Guimarães tiveram cinco filhas. Maria Adelaide, Clélia (mesmo nome da avó) e Regina Glória de Castro Alves Guimarães, também poetisa. Outras duas meninas morreram ainda crianças.

A preservação do legado, poesia e feminismo

Foi Adelaide Castro Alves quem lutou pela preservação da memória do acervo do irmão. Ela doou manuscritos, livros e outros rascunhos do poeta condoreiro para a Biblioteca Nacional. Entre este material, estavam as cartas escritas por Castro Alves para ela, chamando-a de Sinhá. Enquanto ela respondia chamando-o de Cecéo.

Em 1896, quando o Brasil já era uma República e estava no governo do seu terceiro presidente (sendo o primeiro civil, Prudente de Moraes), Augusto Guimarães morre, deixando Adelaide Castro Alves viúva.

Sinhá, no entanto, continuou em plena atividade artística e política ao longo das décadas. Se mudaria com as filhas para o Rio de Janeiro e, aos 79 anos, incentivada pela filha Regina Glória, também poetisa, publicaria seu primeiro livro: O Imortal. Em 1954, para comemorar o centenário de Adelaide, as filhas reuniram poemas avulsos e lançaram um segundo livro póstumo da mãe, entitulado Arpejos em Surdina.

A pesquisadora gaúcha Zahidé Muzart, especializada em história da literatura feminina, localizou as publicações de Adelaide na Biblioteca Central dos Barris e pontuou um predomínio de temas relacionados ao amor, morte, saudade, misticismo e também poemas eróticos.

Ainda em vida, Adelaide teve tempo de se tornar uma colaboradora frequente da revista Brasil Feminino, dedicada a temas ligados às mulheres de classe média da época, como arte, culinária, moda e religião. A publicação, no entanto, não deixava também de se posicionar politicamente favorável ao sufrágio universal, defendendo a conquista do voto das mulheres -- o que viria a ser alcançado em 1932, no governo Vargas.

Em 1937, a revista muda seu foco e passa a defender abertamente a Ação Integralista Brasileira (AIB), uma vertente ultranacionalista inspirada no fascismo de Benito Mussolini, na Itália, e no Nazismo de Adolf Hitler, na Alemanha. Adelaide embarca no movimento dos camisas verdes e se filia à AIB, o que é fartamente noticiado pelos jornais e comemorado pelos integralistas – demonstrando a importância da poetisa no país.

Em 21 de setembro de 1940, aos 86 anos, Adelaide morre, levando consigo muitas das suas vidas, retratos de um país em plena transformação: poetisa, abolicionista, feminista, integralista… E, sobretudo, mulher.