BAIANIDADES

Baiano impede o fim do mundo com versão em arrocha para Harry Styles

Íkaro Mendes se tornou uma sensação nas redes ao repaginar as músicas gringas e lançar o álbum Arrocha Internacional - volume 1

A André Uzeda

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 05:00

Íkaro Mendes em show em Cardeal da Silva, sua cidade natal Crédito: acervo pessoal

Íkaro Mendes, de 25 anos, propõe uma revisão nas negociações diplomáticas e nos acordos comerciais entre as nações de todo o planeta. “A verdadeira língua oficial do mundo não é o inglês. É a sofrência”, crava.

Desde o dia 18 de julho deste ano – ou seja, há pouco mais de 50 dias –, o cantor viu sua vida virar do avesso depois que postou na plataforma Tik Tok um vídeo despretensioso, no qual reinterpreta um dos hits de maior sucesso do cantor britânico Harry Styles.

Nestas imagens, ele aparece próximo a um teclado e um microfone cantando ‘Sign Of The Times’, música lançada em 2017, mas que retornou recentemente às paradas de sucesso como trilha sonora do filme Devorador de Estrelas, até bem pouco tempo em cartaz nos cinemas.

Nos primeiros versos, Íkaro ainda mantém uma fidelidade à canção original. Mas logo depois emenda com um indefectível ritmo suingado, nascido nos becos e vielas de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

O arrocha automaticamente transmuta a canção de Styles, que fala sobre o sinal dos tempos e o apocalipse, em uma versão dançante, cobrando um travesso remelexo dos quadris – mesmo diante de versos em inglês que significam “Pare de chorar, amor, vai ficar tudo bem. Eles me disseram que o fim está próximo”.

“Eu fiz esse primeiro vídeo na molequeira e nunca imaginei que teria essa repercussão toda. No Tik Tok, começou a ter vários compartilhamentos. No Instagram, demorou um pouquinho mais, mas logo depois tinha muita gente engajando também. Não só aqui da Bahia, mas em outros estados do país. Todo mundo diz que a música combinou demais com o arrocha”, conta, orgulhoso.

A onda cresceu e virou um movimento. Íkaro Mendes criou a página Arrocha Internacional e gravou um primeiro álbum conceitual. Nele, reinterpreta cantores da nova geração gringa repaginados pelo ritmo dançante. Na primeira leva, escolheu um plantel de estrelas, como o próprio Harry Styles, Billie Eilish, Ryan Adams e Lana Del Rey – a única exceção aberta foi para o octogenário Rod Stewart.

“O arrocha sempre fez essa comunicação com músicas estrangeiras. Na maioria das vezes como versão em português. O que eu fiz de diferente foi arriscar as canções em inglês e trazer os cantores que estouraram a partir dos anos 2010, que é exatamente a minha geração”, pontua Íkaro.

“Meu próximo projeto é gravar o arrocha Internacional, volume 2. Já tem vários artistas que eu sei que vão encaixar bem demais com o ritmo, como Justin Bieber e os coreanos do BTS”, completa.

Mesmo sem dominar o inglês, Íkaro consegue criar novas versões em arrocha para a música gringa Crédito: acervo pessoal

As asas de Íkaro

Natural de Cardeal da Silva, a 150 quilômetros de Salvador, Íkaro virou uma sumidade no município de pouco mais de 8 mil habitantes. Só o número de seguidores que ele tem no Instagram é 17 vezes maior que a quantidade de pessoas na cidade, de acordo com o último Censo, de 2022.

Os cardinalenses viram personagens constantes em seus vídeos. O número se repete com frequência. Íkaro aborda um morador e pergunta “qual é o nome da música?”. A pessoa responde ‘Sign Of The Times’, mas em um inglês alternativo, embolando várias sílabas. Isso vira a senha para ele começar a cantar a música de Harry Styles, acompanhado por uma legião que dança ao seu lado no compasso da sofrência.

O formato bem humorado é a marca de Íkaro. Recentemente, ele viralizou em com uma gravação na Avenida Joana Angélica, em Salvador, em meio à uma feira de rua, dançando entre vendedores e clientes. Até o Esporte Clube Bahia reproduziu este vídeo em suas páginas, após bater o Internacional por 3 a 2 na Fonte Nova.

“Eu fiquei muito feliz, porque o Bahia é meu time do coração e aquele é um ambiente inteiramente familiar para mim, que vim do interior. Tanto que estou de camisa regata e chapéu. Eu não uso essas coisas para compor um personagem. Esse sou eu na vida real, no dia a dia”.

Desde cedo, Íkaro queria criar asas para voar na música. Sua carreira começou aos 9 anos, quando aprendeu a tocar violão com um amigo do pai. As primeiras referências vieram do rock, com Legião Urbana, Cazuza, Paralamas do Sucesso e as bandas americanas O Guns N' Roses e Aerosmith.

Aos 12, passou a tocar nos barzinhos, sobretudo MPB, com foco em Djavan. Aos 17, enveredou para o arrocha, tendo como espelho Silvanno Salles e Tayrone Cigano. Em 2018, experimentou o primeiro sucesso, com a música Lápis no Olho, composição própria que teve até gravação de clipe. Ainda viveu uma temporada em Aracaju, onde produziu e fez amizade com artistas do arrocha e do piseiro, como Devinho Novaes, Natanzinho Lima e a banda Unha Pintada.

Sem saber inglês e sem ter direitos autorais

Apesar de mimetizar muito bem os versos das canções internacionais, Íkaro confessa que não é fluente em inglês. Ele conta que tem estudado para dominar melhor o idioma, mas no momento compensa a falta com uma tripla combinação: um bom ouvido musical, uma facilidade natural para copiar fonemas e sua formação em fonoaudiologia.

“É assim que consigo falar as palavras em inglês sem necessariamente saber tudo que está sendo dito de primeira. Mas sempre tenho a preocupação de estudar a letra depois para entender a emoção que o cantor quis passar e dar a entonação certa em cada palavra”.

Desde que sua música se tornou um frisson nas redes sociais, ele diz que o celular não parou de tocar. Já aumentou o cachê dos shows, foi chamado para programas de televisão e agora planeja uma mudança em definitivo para a capital baiana. Precisou até dar um tempo no emprego, onde atendia em unidades de saúde de Cardeal da Silva.

“Eu me preparei a vida toda para ter esse sucesso. Quero curtir cada momento, porque tem sido muito especial. Espero não voltar a atender como fonoaudiólogo. Não porque não gosto da profissão, mas porque quero que a carreira de artista dê muito certo”, brinca.

Quando questionado sobre a liberação dos direitos autorais junto aos artistas aos quais homenageia em suas versões, Íkaro Mendes responde de supetão: “esse é um tópico sensível”. Logo depois, segreda que todas as canções foram gravadas “na cara e na coragem”, mas acredita que isso não será um problema no futuro.

“Se um dia Harry Styles escutar minha versão, eu tenho certeza que não só ele vai gostar, como vai querer cantar arrocha também. A música é a única arte que, mesmo sem entender o que está sendo dito, a pessoa se emociona. E, além do mais, a sofrência é um idioma universal”, diz.