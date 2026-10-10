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Boias no Porto da Barra entram na rotina da praia

Estrutura criada para separar banhistas de embarcações motorizadas muda dinâmica da praia e é vista como importante para a segurança

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 13:00

Banho seguro no Porto da Barra
Banho seguro no Porto da Barra Crédito: Sora Maia

Quem chega ao Porto da Barra precisa de alguns minutos para se acostumar com a nova paisagem. As tradicionais águas da praia, cartão-postal de Salvador e ponto de encontro de banhistas, nadadores e praticantes de esportes náuticos, agora têm uma fileira de boias amarelas marcando o limite da área destinada aos frequentadores. A mudança faz parte de um projeto-piloto da Prefeitura de Salvador para aumentar a segurança e impedir a aproximação de embarcações motorizadas da faixa de areia.

A estrutura foi instalada em cinco poitas e delimita uma área de aproximadamente 90 metros a partir da areia. O investimento foi de R$ 450 mil, e a proposta é reduzir o risco de acidentes envolvendo motos aquáticas e outras embarcações. O sistema também conta com videomonitoramento, em uma ação integrada entre a Guarda Civil Municipal e a Capitania dos Portos.

A novidade ainda está entrando na rotina de quem frequenta o Porto. Para alguns banhistas, a sensação inicial pode ser de estranhamento diante de uma estrutura que passou a dividir visualmente uma das praias mais conhecidas da cidade.

Para outros, o mais importante é justamente saber que existe uma barreira física separando a área de banho do espaço onde circulam embarcações. É o caso do frequentador, instrutor de natação e atleta Guimarães, que costuma nadar no Porto da Barra. Para ele, as boias cumprem uma função dupla, de sinalização e de proteção.

Banho seguro no Porto da Barra

Banho seguro no Porto da Barra por Sora Maia
Banho seguro no Porto da Barra por Sora Maia
Banho seguro no Porto da Barra por Sora Maia
Banho seguro no Porto da Barra por Sora Maia
Banho seguro no Porto da Barra por Sora Maia
Banho seguro no Porto da Barra por Sora Maia
Banho seguro no Porto da Barra por Sora Maia
Banho seguro no Porto da Barra por Sora Maia
Banho seguro no Porto da Barra por Sora Maia
Banho seguro no Porto da Barra por Sora Maia
Banho seguro no Porto da Barra por Sora Maia
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Banho seguro no Porto da Barra por Sora Maia

“Elas têm o intuito tanto de sinalizar quanto de proteger. Porém, muitas pessoas entendem que pode servir como um limite onde elas devem sair da faixa de areia e nadar até as boias. Mas como elas também têm o caráter educativo, quem está aqui na faixa de areia também vai ter essa percepção de que é o limite para não ultrapassar. Principalmente porque após as boias tem a predominância das embarcações e o trânsito de outros equipamentos aquáticos”, afirma ele.

Durante o verão, o Porto da Barra costuma registrar um fluxo ainda maior de banhistas. Com mais pessoas na água, cresce também a necessidade de reforçar a segurança no local. É nesse contexto que o atleta Guimarães destaca a importância da fiscalização.

A Prefeitura de Salvador prevê o monitoramento completo de toda a estrutura. Câmeras de alta resolução instaladas no local permitem identificar eventuais invasões da área destinada aos banhistas, com as imagens encaminhadas à Capitania dos Portos para as medidas cabíveis. A orientação oficial também é para que os frequentadores não se pendurem nas boias, justamente para evitar acidentes.

Outro ponto de atenção levantado por quem utiliza o espaço é a convivência com os nadadores. O Porto da Barra é utilizado diariamente por pessoas que treinam no mar, e a presença dos cabos e das estruturas dentro d’água exige uma nova atenção durante a atividade.

A delimitação, vale lembrar, não impede completamente a circulação de embarcações. Um trecho próximo à rampa foi mantido aberto para permitir a passagem de canoas, caiaques, praticantes de esportes náuticos e embarcações utilizadas pela colônia de pescadores. A posição das boias também levou em consideração pedras, correnteza e a necessidade de uma área de escape.

É justamente nessa convivência entre segurança e uso cotidiano que está o principal desafio dos próximos meses. A medida pretende organizar uma área que historicamente reúne diferentes atividades, e a experiência inicial deve servir para indicar se serão necessárias mudanças na posição das boias, na sinalização ou na fiscalização.

Para Jean Claude, um dos frequentadores ouvidos pela reportagem, a solução passa também pelo comportamento de quem conduz embarcações. Ele considera que a separação física ajuda a proteger os banhistas, mas ressalta que a fiscalização ainda é parte fundamental da estratégia.

“De fato, a gente protegeu. Mas não resolve o problema da educação. Porque quando você passa além disso, é como hoje uma porta aberta para quem já estava se comportando de uma maneira questionada”, afirma.

A questão deve ganhar ainda mais importância com a aproximação do verão. O próprio coordenador da Salvamar, Kailani Dantas, afirmou recentemente que a experiência do Porto da Barra pode servir de referência para a instalação de estruturas semelhantes em outras praias de Salvador. Segundo ele, a intenção é reduzir a possibilidade de acidentes envolvendo embarcações e banhistas. Ainda não há, porém, definição sobre qual seria a próxima praia a receber o equipamento.

Enquanto isso, o Porto da Barra segue funcionando como um laboratório para a novidade. A ideia central é simples: criar uma separação mais clara entre quem está na água para nadar e quem utiliza embarcações motorizadas. Agora, a tarefa é fazer com que essa divisão funcione sem atrapalhar as atividades que já fazem parte da rotina da praia.

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