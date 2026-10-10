SEGURANÇA

Boias no Porto da Barra entram na rotina da praia

Estrutura criada para separar banhistas de embarcações motorizadas muda dinâmica da praia e é vista como importante para a segurança

Moyses Suzart

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 13:00

Banho seguro no Porto da Barra Crédito: Sora Maia

Quem chega ao Porto da Barra precisa de alguns minutos para se acostumar com a nova paisagem. As tradicionais águas da praia, cartão-postal de Salvador e ponto de encontro de banhistas, nadadores e praticantes de esportes náuticos, agora têm uma fileira de boias amarelas marcando o limite da área destinada aos frequentadores. A mudança faz parte de um projeto-piloto da Prefeitura de Salvador para aumentar a segurança e impedir a aproximação de embarcações motorizadas da faixa de areia.

A estrutura foi instalada em cinco poitas e delimita uma área de aproximadamente 90 metros a partir da areia. O investimento foi de R$ 450 mil, e a proposta é reduzir o risco de acidentes envolvendo motos aquáticas e outras embarcações. O sistema também conta com videomonitoramento, em uma ação integrada entre a Guarda Civil Municipal e a Capitania dos Portos.

A novidade ainda está entrando na rotina de quem frequenta o Porto. Para alguns banhistas, a sensação inicial pode ser de estranhamento diante de uma estrutura que passou a dividir visualmente uma das praias mais conhecidas da cidade.

Para outros, o mais importante é justamente saber que existe uma barreira física separando a área de banho do espaço onde circulam embarcações. É o caso do frequentador, instrutor de natação e atleta Guimarães, que costuma nadar no Porto da Barra. Para ele, as boias cumprem uma função dupla, de sinalização e de proteção.

Banho seguro no Porto da Barra 1 de 11

“Elas têm o intuito tanto de sinalizar quanto de proteger. Porém, muitas pessoas entendem que pode servir como um limite onde elas devem sair da faixa de areia e nadar até as boias. Mas como elas também têm o caráter educativo, quem está aqui na faixa de areia também vai ter essa percepção de que é o limite para não ultrapassar. Principalmente porque após as boias tem a predominância das embarcações e o trânsito de outros equipamentos aquáticos”, afirma ele.

Durante o verão, o Porto da Barra costuma registrar um fluxo ainda maior de banhistas. Com mais pessoas na água, cresce também a necessidade de reforçar a segurança no local. É nesse contexto que o atleta Guimarães destaca a importância da fiscalização.

A Prefeitura de Salvador prevê o monitoramento completo de toda a estrutura. Câmeras de alta resolução instaladas no local permitem identificar eventuais invasões da área destinada aos banhistas, com as imagens encaminhadas à Capitania dos Portos para as medidas cabíveis. A orientação oficial também é para que os frequentadores não se pendurem nas boias, justamente para evitar acidentes.

Outro ponto de atenção levantado por quem utiliza o espaço é a convivência com os nadadores. O Porto da Barra é utilizado diariamente por pessoas que treinam no mar, e a presença dos cabos e das estruturas dentro d’água exige uma nova atenção durante a atividade.

A delimitação, vale lembrar, não impede completamente a circulação de embarcações. Um trecho próximo à rampa foi mantido aberto para permitir a passagem de canoas, caiaques, praticantes de esportes náuticos e embarcações utilizadas pela colônia de pescadores. A posição das boias também levou em consideração pedras, correnteza e a necessidade de uma área de escape.

É justamente nessa convivência entre segurança e uso cotidiano que está o principal desafio dos próximos meses. A medida pretende organizar uma área que historicamente reúne diferentes atividades, e a experiência inicial deve servir para indicar se serão necessárias mudanças na posição das boias, na sinalização ou na fiscalização.

Para Jean Claude, um dos frequentadores ouvidos pela reportagem, a solução passa também pelo comportamento de quem conduz embarcações. Ele considera que a separação física ajuda a proteger os banhistas, mas ressalta que a fiscalização ainda é parte fundamental da estratégia.

“De fato, a gente protegeu. Mas não resolve o problema da educação. Porque quando você passa além disso, é como hoje uma porta aberta para quem já estava se comportando de uma maneira questionada”, afirma.

A questão deve ganhar ainda mais importância com a aproximação do verão. O próprio coordenador da Salvamar, Kailani Dantas, afirmou recentemente que a experiência do Porto da Barra pode servir de referência para a instalação de estruturas semelhantes em outras praias de Salvador. Segundo ele, a intenção é reduzir a possibilidade de acidentes envolvendo embarcações e banhistas. Ainda não há, porém, definição sobre qual seria a próxima praia a receber o equipamento.