SAÚDE MENTAL

Bullying, violência e vape: os fatores que estão adoecendo crianças e adolescentes no Brasil

De acordo com pesquisa, uma em cada cinco crianças e adolescentes tem algum transtorno mental

Lucas Pereira

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 05:00

Cuidado com a saúde mental é fundamental para o desenvolvimento das crianças Crédito: Imagem gerada por IA

Entre 10,8% e 19,9% das crianças e adolescentes do Brasil apresentam ao menos um transtorno mental, algo em torno de uma à cada cinco. Os dados foram publicados este ano por um estudo brasileiro divulgado na revista científica BMJ Global Health, uma das mais respeitadas do mundo. E o cuidado com a saúde mental desse grupo torna-se fundamental para o bom desenvolvimento desses jovens.

Sendo o mapeamento mais amplo feito sobre o tema no Brasil, “A ciência da saúde mental de crianças e adolescentes no Brasil: uma revisão sistemática de abrangência nacional e um compêndio de evidências”, é uma pesquisa que reuniu 734 estudos, com 2.576 estimativas de prevalência, 912 instrumentos de avaliação distintos e 192 estudos de intervenção, com 173 ensaios. O maior índice vem de pesquisas feitas em Porto Alegre e São Paulo, com crianças e adolescentes em idade escolar, mas ainda há uma dificuldade para obtenção de dados devido à inexistência de um estudo mais amplo, feito no país inteiro.

Entre o diálogo e a palmada: contradição na educação das crianças brasileiras 1 de 7

Em muitos casos, o transtorno mental acaba sendo negligenciado por pais e responsáveis, que não dão a devida importância para sintomas e características diferentes dessas crianças e adolescentes:

"O percentual mostra que o sofrimento psíquico na infância é frequente e não pode ser tratado como 'fase' ou 'frescura'. Quanto mais cedo é identificado, melhores são as chances de cuidado e de desenvolvimento saudável", pontua a especialista em Neurodesenvolvimento Infantil e Neurociência da Aprendizagem e CEO da Clínica Estímulos, Tatiane Chagas.

Riscos à saúde mental

Com a celebração do Dia Mundial da Saúde Mental, em 10 de outubro, a pesquisa aponta para fatores de risco que impactam negativamente no desenvolvimento desse público, especialmente fatores externos.

O levantamento mostra que entre adolescentes de 13 a 17 anos, 65,2% já consumiram álcool na vida, 14,3% usaram drogas ilícitas e outros 17,1% já experimentaram cigarro eletrônico, os populares vapes.

Outro elemento é a exposição à violência. Segundo os dados, 40% dos jovens sofreram bullying no último mês, 21% foram vítimas de violência física doméstica no último ano e 14,6% relataram abuso sexual ao longo da vida. E não para por aí, a taxa de mortes por arma de fogo entre 10 e 14 anos é de 10,04 por 100 mil, em sua maioria homicídios de meninos negros.

Segundo Tatiane, essa exposição a elementos negativos, como a discriminação racial, está diretamente associada a casos de depressão, autolesão e também o uso de substâncias químicas.

Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (DATASUS/SINAN), apontam que as taxas de notificação por autolesão entre jovens de 10 a 19 anos tiveram um salto expressivo entre 2015 e 2019; saíram de 15,3 por 100 mil habitantes para 133,1 por 100 mil.

"Crianças e adolescentes que convivem com violência, preconceito ou negligência carregam isso no corpo e no comportamento. O cuidado com a saúde mental precisa considerar o contexto em que esse jovem vive, na família, na escola e na comunidade", explica a especialista.

Uma vez que dois em quatro jovens (40%) revelou ter sofrido bullying no último mês, crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), dislexia e outras condições do neurodesenvolvimento costumam estar entre os alvos mais vulneráveis.

Devido a elementos como Diferenças na comunicação, na interação social e no comportamento desses jovens, o espaço de convívio social e educacional acaba se tornando um espaço de exclusão e causando um duplo impacto no desenvolvimento desses neurodivergentes:

"A criança neurodivergente não sofre apenas pelas dificuldades que tem, mas pela forma como o entorno reage a elas. Quando a escola e a família entendem o funcionamento dela e oferecem as adaptações necessárias, o risco de adoecimento emocional diminui de forma significativa", aponta a especialista em neurodesenvolvimento infantil.

O que fazer diante de sinais de perigo

Sinais como mudanças bruscas de comportamento, isolamento, queda no rendimento escolar, alterações de sono e apetite, irritabilidade intensa, falas de desesperança e marcas de autolesão precisam de atenção. Para Tatiana, o primeiro passo da família é acolher e tentar entender o que está havendo:

“O primeiro movimento deve ser escutar sem julgar e sem minimizar. Depois, buscar ajuda profissional, seja em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com um pediatra ou um psicólogo, e envolver a escola, que é um espaço-chave de observação. Em situação de risco à vida, não espere: procure um serviço de urgência", afirma.