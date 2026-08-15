SEXTÔ

CAPS do CLT: conheça a festa de largo que nasce todo dia na saída da Lapa

Depois do expediente, trabalhadores transformam corredor de menos de 100 metros em ponto de cerveja, churrasquinho, música, paquera e resenha em Salvador

Moyses Suzart

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 05:00

Trabalhadores transformam um peqqueno trecho da Lapa em relaxamento pós-expediente Crédito: Sora Maia

Pense num cacete armado, na Bahia tem precedente. O soteropolitano, de fato, desafia até as regras da natureza, da física ou qualquer ciência com a moral inabalada. Como pode tanta gente caber num lugar tão pequeno, não apenas dois, mas centenas de corpos ocupando o mesmo lugar no espaço? Um corredor que mal dá 100 metros consegue abrigar diversos isopores, churrasquinhos, gente sentada, em pé, esperando Uber, sem contar motos estacionadas no meio da multidão que escuta música, come passarinha e bebe muita, muita cerveja. Garrafas e latas se espalham pelo chão, se multiplicam aos milhares. Na Lapa, trabalhadores do perímetro e transeuntes transformam a saída do terminal rodoviário em uma verdadeira festa de largo pós-expediente. Apesar de não ter um nome formal, tem o preferido: o CAPS do CLT.

“Ninguém sabe que fenômeno sobrenatural é esse, nem quando surgiu. Sequer tem nome. Eu chamo de terapia pós-trabalho. Um momento mágico entre sair do trabalho e voltar para casa. Aqui é a hora de esquecer o dia no serviço, esquecer casa, marido, trânsito… Moro em Águas Claras, imagina a viagem que faço. Tenho que parar aqui para tomar uma, ou umas, com as amigas, jogar papo fora, ouvir uma música, principalmente na sexta-feira. Nem que seja meia hora, preciso disso. Bato ponto aqui mesmo, toda sexta, mas todo dia tem gente”, disse Rose Miranda, enquanto bebia com a amiga Tina Rodrigues.

O local é informal, que se transforma ao longo do dia. Ao sair do metrô da Lapa, virando à direita, onde uma baiana de acarajé vende passarinha, o local permanece comum aos olhos menos atentos. Durante o dia, o movimento é intenso de pessoas aguardando seu Uber, chegando para o Shopping Piedade ou pegando mototáxi. É assim até umas 17h, quando os primeiros trabalhadores saem dos seus empregos desgastantes para afrouxar a gravata imaginária e transformar o escritório no prazer. A tia do isopor chega, a do churrasquinho também, um liga a caixa de som e, como uma mutação boêmia, tudo se torna uma festa de largo, mas com a maioria das pessoas de farda ou roupa de trabalho. Rola camisa de time também. “Não, eu troco de roupa, não vou ficar bebendo de farda aqui, né?”, explica Agenor Cardoso, com sua camisa do Bahia.

Já o historiador informal Edson Matos, diplomado e doutorado em ciências ocultas e xibiatagem na Lapa, garante que o espaço não é de hoje, apesar de ter crescido nos últimos meses. Inclusive, ele fez parte da fundação do caos pós-expediente.

“Trabalhei no mercado aqui da Lapa quando ainda era Paes Mendonça, pai. Tudo começou com um jogo típico dos baianos, o palitinho”, se mete Edson, enquanto a gente entrevistava Tina. Com um ar quase intelectual de que retém o conhecimento da vida eterna, Matos quase elabora um ensaio acadêmico sobre o surgimento daquele espaço.

“Aqui começou com a gente, um grupo de amigos que trabalhava aqui. Uns trabalhavam aqui na loja, no Shopping Piedade ou no camelô. Depois do trabalho, a gente descia para jogar palitinho aqui na frente da baiana. Aí, um amigo nosso, Marrom, resolveu colocar um isopor ao lado. Foi justamente quando tudo começou. Uma reunião que levava umas duas horas, só o tempo dos ônibus não saírem tão cheios, virou uma doideira, da gente só sair daqui depois de meia-noite. Foi crescendo e hoje está assim, lotado”, conta Edson, que estava com o material para fazer uma feijoada. “Só vou fazer amanhã, dá para tomar umas aqui antes. Já falei para a esposa que irei demorar”, completa.

Sextô na Lapa 1 de 34

Já Paulo Ribeiro tem uma forma de burlar o sistema, ou melhor, a namorada. Quando quer beber na Lapa, toda sexta-feira para ser mais exato, ele tem a mesma desculpa. “Amor, o metrô está impossível de pegar. Vou dar um tempo aqui. Mais tarde, quando estiver mais tranquilo, vou”. E esse “tempo” vira uma, duas, três, diversas latinhas, acompanhadas de novas amizades e resenhas.

“Nem sei o nome do lugar, eu chamo de ‘Point da Desculpa’. Toda sexta-feira o metrô fica insuportável de pegar, né? (risos). Aí, tomo algumas cervejas e vejo as coisas acontecerem. Rapaz, já vi foi coisa. Mulher batendo no marido que estava aos beijos com outra aqui, gente, de tão bêbado, caindo pelo isopor, tem de tudo. Só nunca vi ladrão. Aqui é bem tranquilo”, completa. Paulo tinha acabado de fazer amizades, já estavam dividindo até um tira-gosto: salaminho comprado no mercado. Um dos novos amigos era Walter Carioca. Seu sobrenome já diz tudo.

Walter mora no Rio de Janeiro e estava resolvendo problemas particulares na capital baiana. Era para ficar três dias, já tem mais de um mês. E toda sexta vai até a Lapa, bem diferente da que ele conhece no seu estado.

“É diferente da Lapa do Rio, que é noturna, boêmia. Aqui eu vi uma Lapa tardia, que começa no pós-expediente e, muitas vezes, até antes. Tem acarajé, cerveja, gente sentada para conversar. É uma festa de largo, né? Para mim, está sendo um prazer, um conhecimento único, porque a gente tem essas experiências, mas cada uma é única. Se puder estender um pouquinho aqui, vou fazer. Gostei muito”, conta, sem data de retorno.

O local é democrático e não tem um dia específico para ter a presença de algum CLT batendo ponto. Visitamos na sexta-feira, o clima era de festa de largo. Cerveja de todas as marcas e preços e tira-gosto dos mais variados. Na segunda-feira, menos isopor, mas com uma boa quantidade de gente. Roberto Almeida estava lá, em plena segundona, tomando duas latinhas, “esperando o metrô esvaziar”, como pregou..

A Lapa também é um esquenta, principalmente no sextô. Muita gente sai do trabalho e começa sua saga na noitada com as primeiras geladas lá mesmo, no terminal rodoviário, se estendendo a outras festas depois. “É a primeira vez que eu venho, apesar de trabalhar já há um ano aqui. Minha amiga que me trouxe. Mas aqui, de fato, é o antistresse do CLT, é uma parada obrigatória para tomar uma. Vou mudar agora: parada obrigatória da sexta-feira. Depois, sambão lá do meu bairro”, conta Lívia, ao lado de sua amiga Jeane. Ambas moram no subúrbio de Salvador. “Já chegamos lá daquele jeito”, completa Jeane.

O local também é um excelente lugar para procurar frete. E, neste caso, é na figura de linguagem, não laboral. “Já tive um namorado que a gente só se encontrava aqui, nosso relacionamento era só aqui. Era o maior amasso, era meu amor da Lapa. Mas nem eu nem ele queria saber de romance fora daqui, ninguém falava de sair para outro lugar. Até que um dia eu descobri que ele era casado. Não liguei, também era casada e sou até hoje. É o que mais rola aqui, meu bem”, conta uma soteropolitana que, por motivos óbvios, pediu para não se identificar.

Trabalhadores transformam um peqqueno trecho da Lapa em relaxamento pós-expediente Crédito: Sora Maia

Quando foi inaugurada, em 7 de novembro de 1982, a Estação da Lapa chegou com a pompa de quem prometia mudar a rotina de Salvador. E mudou. Ela se tornou uma referência para tudo, independentemente se precisava ou não de transporte público. Já teve até sua moeda própria, o eterno vale-transporte. Com ela, além de entrar no busu, dava para comprar outras coisas, como o hambúrguer ao molho rôse (era ketchup com maionese misturadas) com suco de laranja nas lanchonetes de lá.

Batizada oficialmente de Estação Clériston Andrade, a Lapa foi construída para reorganizar o transporte coletivo e tirar parte dos ônibus que circulavam pelo Centro. Com capacidade para receber até 200 ônibus simultaneamente e atender milhares de passageiros por hora, o terminal era apresentado, na época, como o maior terminal de transportes urbanos da América do Sul. Hoje, aos 44 anos, a Lapa já viu passar ônibus, gerações inteiras de passageiros e algumas boas toneladas de história soteropolitana.

No começo, até as escadas rolantes eram novidade. A operação começou com apenas cinco linhas, embora a previsão fosse chegar a 52 ainda naquele primeiro ano. Funcionários da Prefeitura precisavam orientar os passageiros sobre como usar as 11 escadas rolantes instaladas no terminal. A chegada da Lapa também mudou a paisagem do Centro, ao concentrar o embarque e desembarque de ônibus e reduzir o movimento de coletivos em áreas como a Praça da Sé.

Contudo, como vimos, existe uma Lapa que não aparece nas plataformas nem nos mapas do transporte público. É a estação depois do expediente, quando trabalhadores do entorno, vendedores, passageiros e frequentadores transformam um pequeno trecho em uma espécie de festa de largo improvisada. O refúgio dos trabalhadores em busca do relaxamento depois de uma jornada exaustiva. E gera emprego também. Taiane Santos estava desempregada e, depois do fenômeno do “CAPS do CLT”, resolveu vender churrasquinho no local. Há quatro anos faz isso e consegue sobreviver. Por conta da busca, era difícil até falar com ela. Toda hora a entrevista era interrompida para ela fazer o churrasquinho dos clientes.