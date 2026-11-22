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Casas del Bosque: o que fazer e o que beber em uma das melhores vinícolas chilenas para visitar no mundo

Melhor é viver a região... uma das vinícolas mais interessante é Casablanca

Paula Theotonio

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 05:00

O Vale de Casablanca é uma região cheia de boas histórias para contar Crédito: Divulgação

O Vale de Casablanca é uma região cheia de boas histórias para contar. O próprio descobrimento do seu potencial vitivinícola nos anos 80 e 90, que reposicionou o Chile no mercado internacional de vinhos, rende boas conversas com os enófilos. Os mais nerds podem gostar de ouvir sobre como os espumantes, brancos, rosés e tintos frescos da região são fruto do clima com forte influência oceânica, marcado por nevoeiros matinais e uma brisa constante que alivia o calor pela tarde. Ou, ainda, como a Cordilheira da Costa permite desenvolver vinhos com diferentes perfis, dada a diversidade de inclinações e exposição solar.

Mas melhor que ouvir sobre tudo isso, é viver a região. E uma das vinícolas mais interessantes para vivenciar Casablanca é, sem dúvidas, a Casas del Bosque. Situada no setor Las Dichas, uma das áreas mais frias da região, seu complexo vitivinícola e enoturístico acabou de figurar em 13º lugar no The World’s 50 Best Vineyards 2026, e é 3ª melhor posicionada do país no ranking. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18) em cerimônia realizada na Casa Don Melchor, região metropolitana de Santiago, capital chilena. Foi a única empresa da região produtora a figurar nessa que é uma das premiações mais prestigiadas do setor.

É necessário um conjunto de características para chegar no topo do 50 Best. O júri, formado por mais de 700 especialistas de todo mundo, avalia desde a arquitetura, a beleza das paisagens, gastronomia local, qualidade do atendimento, práticas de sustentabilidade e o valor cultural de cada destino. Pontos que, pelo menos na vinícola fundada em 1993 pela família Cúneo, de origem italiana, parecem estar em sintonia; contando uma só história de vinhos e experiências ligadas ao entorno.

Os vinhedos se derramam pelos morros, dividindo espaço com plantações de alcachofras, corredores biológicos e criações de ovelhas. São 970 hectares de mata nativa e pouco mais de 130 hectares de videiras, atualmente em transição para agricultura orgânica e com parcelas em replantio. Uma área já 100% orgânica é a horta que atende ao restaurante Botánico, um dos projetos enogastronômicos onde se vê a atenção da vinícola a cada etapa do processo. Com um conceito sazonal e de inspiração italiana, traz mudanças no menu a cada nova estação, sempre com ingredientes frescos, orgânicos e do entorno. Do cardápio Primavera, elaborado pelo chef Rodrigo Cangas e equipe, fiquei encantada com o Tartare di Pulpo (tartar de polvo) e o Carciofi Alla Carbonara (alcachofra com molho carbonara).O convite é a harmonizar com a linha Botanic Series, oriunda de parcelas selecionadas de vinhedos sustentáveis.

Há uma série de experiências imperdíveis da sede, mas eu não perderia a oportunidade de explorar áreas como o Tranque Los Olivos, onde é possível fazer um piquenique e andar de bicicleta pelos vinhedos; ou agendar um almoço demorado na Casa Mirador, que como o próprio nome dá a entender, possui uma vista de tirar o fôlego. Em qualquer um desses pontos, o atendimento vai ser cuidadoso, feito por profissionais poliglotas (chamados de Wine Educators) com formação em sommellerie ou certificados pela Wines and Spirits Education Trust (WSET).

No total, são mais de 20 opções enoturísticas dentro e fora da vinícola, incluindo restaurantes e o Bar 242. Uma operação complexa, e que hoje já corresponde a 50% do faturamento da Casas del Bosque. Segundo o site Seu Dinheiro, dos US$ 13 milhões faturados pela empresa no último ano, pelo menos US$ 5,5 milhões são gerados no enoturismo, que recebe quase 100 mil visitantes por ano.

Onde se hospedar no Chile

Em Santiago, Pullman Santiago El Bosque

Localizado no belo bairro Las Condes, combina conforto, design contemporâneo e praticidade. O café da manhã é incrível e a proximidade com a estação de metrô Tobalaba e o Mercado Urbano Tobalaba (MUT) oferecem praticidade ao turista. (Rua Roger de Flor, 2770)

Em Valparaíso, Winebox Valparaíso

Uma hospedagem instalada em contêineres marítimos reutilizados e decorada com murais de artistas urbanos. Idealizado pelo enólogo neozelandês Grant Phelps e pela arquiteta Camila Ulloa. Os quartos são equipados como pequenos apartamentos, todos com vista para o mar. (Baquedano, 763, Cerro Mariposa).

O que beber na Casas del Bosque

Casas del Bosque Botanic Series Pinot Noir

Vibrante, de taninos delicados e notas de morango, ervas e rosas. Um tinto leve e frutado para alegrar um dia quente de verão



Casas del Bosque Pequeñas Small Parcels Chardonnay



Untuoso, fresco e mineral, é fermentado em inox e madeira, amadurecendo dez meses sobre borras finas, com uma pequena porcentagem sob uma camada de leveduras chamada véu de flor



Casas del Bosque Handcrafted Syrah



O nome da linha marca o “adeus” da vinícola à categoria gran reserva, buscando valorizar o lado humano da produção. Um syrah que surpreende, muito fresco e com fruta concentrada

Casas del Bosque La Trampa