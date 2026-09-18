PAULO SALES

Cercados de mistério

Envolvios com boletos, relegamos o extraodinário para um estágio futuro que não sabemos se virá

Paulo Sales

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 21:15

Busco alguma forma de abstração. Encontro abrigo num romance prodigioso de Juan Gabriel Vásquez, O Ruído das Coisas ao Cair. Recorro a filmes despretensiosos, aos jogos do Flamengo, a mergulhos no mar da Barra. Mas a realidade caótica – clara, quente e violenta como um bombardeio aéreo – expulsa essas frágeis lacunas de fantasia. A brutalidade do real me apunhala a cada início de manhã e me deixa entorpecido, incapaz de reagir e vociferar contra o que leio. Enquanto o país dança em campo minado, eu insisto enveredando por caminhos que me trazem algum alento.

Outro dia assisti a um depoimento do pensador francês Edgar Morin, no qual ele confessava o seu fascínio diante da existência. Morto em maio último, Morin singrou como poucos o oceano de tempo que lhe coube. Nascido em 1921, viu o século 20 se descortinar diante dos seus olhos. Já adulto, participou da resistência francesa quando a insânia nazista desaguou na guerra mais brutal da história. Quem, como ele, viu o mundo quase se desintegrar não deveria em tese se espantar com mais nada. Mas Morin se dá direito ao assombro:

“Acredito que existe algo muito misterioso que faz com que o mundo exista, que as estrelas existam, que a vida tenha surgido, que a humanidade tenha surgido, que faz com que eu mesmo exista. Que um espermatozoide entre alguns milhões conseguiu penetrar no útero da minha mãe. Que eu tenha sobrevivido a acasos incríveis. Eu acho que estamos cercados de mistério. Acredito no mistério sem conseguir nomeá-lo, sem conseguir dizer do que se trata, mas eu o sinto onipresente. O que me espanta é que nos espantemos tão pouco por estarmos vivos. Enquanto eu acredito que tudo é assombroso para a razão.”

Tendo chegado lúcido e produtivo aos 104 anos, Morin ousou roçar a eternidade. Um monumento constituído de ossos, sangue e sentimento a atestar nossa (im)permanência na Terra. Como ele disse, estar vivo é um espanto. Daqui do meu modesto observatório de miudezas, eu não reprimo esse espanto. Seja ao contemplar o voo de uma garça ou um pequeno filhote de jiboia se arrastando indefeso rumo à mata fechada. A existência é um alumbramento diário, claro enigma que não deciframos, absortos em preocupações triviais. Envolvidos com boletos, tarefas no trabalho e notas escolares, relegamos o extraordinário para um estágio futuro que não sabemos se virá.

Vivemos 40, 60, 100 anos e não nos damos conta da substância infinita de que somos feitos e que nos engloba. Esse delírio nos é vedado pelo cotidiano entre escritórios sem janelas e ônibus lotados, entre conversas fúteis e diversões banais. Paulo Francis certa vez afirmou: “A morte é uma piada. A vida é uma tragédia. Mas, dentro de nós, mesmo no maior desespero, há uma força que clama por coisas melhores. Os artistas estão sempre aí nos lembrando disso. Existe um paraíso, pois Beethoven ou Gauguin já nos deram mostras convincentes. É inatingível permanentemente, mas devemos ser gratos pelas sobras que nos couberem”.

Por que, então, não nos refestelamos com essas sobras? A fruição estética da grande arte – seja uma sinfonia, um romance ou um afresco – nos aproxima do sagrado que há no humano. Assim como a contemplação de uma enorme baleia que salta à nossa frente só reafirma que há algo de profundamente sagrado na natureza. Por que, ao olharmos para um cosmos estrelado, não nos maravilhamos ou entramos em desespero? Por que somos tão passivos diante do mistério elementar que nos permite acordar, comer e perpetuar os nossos genes?