EDUCAÇÃO

Colunista do CORREIO, Fabrício Zavarise Correia lança podcast

O videocast e podcast conceitual 'e-loquente cast' tem novos programas lançados às terças e sábados no Youtube e plataformas digitais

Doris Miranda

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 06:00

Fabrício Zavarise e a educadora Ana Carolina de Luca no e-loquente cast Crédito: divulgação

O educador baiano Fabrício Zavarise Correia, colunista do jornal CORREIO, lançou em São Paulo o e-loquente cast, um videocast e podcast conceitual, dedicado a ideias e a debates aprofundados. O canal estreou em 2 de setembro com 19 entrevistas já gravadas e uma regra declarada: só participam convidados com doutorado, pós-doutorado ou reconhecimento consolidado nas suas áreas.

Nascido no sul da Bahia, com família de Vitória da Conquista, criado e residente em Salvador, Fabrício resume a proposta do programa: “Ideias que conectam. Conversas que transformam”. No CORREIO, Fabrício publica artigos todos os fins de semana nas versões impressa e digital. “É uma imensa honra ser colunista do maior jornal do Norte e do Nordeste”, diz ele, que cursa jornalismo na Universidade Veiga de Almeida.

O e-loquente cast nasceu de uma lacuna que Fabrício identificou ao voltar ao Brasil depois de 10 anos na Europa: a escassez de conversas profundas com especialistas de peso, num cenário de conteúdos orientados ao entretenimento. “Queria dar voz aos nossos doutores, acadêmicos, intelectuais e grandes especialistas, deixando de lado o modelo apelativo e de conteúdo raso que vemos em muitos podcasts que existem atualmente”.

Cada episódio tem entre 60 e 90 minutos. Os programas são publicados semanalmente, às terças e aos sábados, no YouTube, nas principais plataformas de áudio e vídeo e nas redes sociais. A primeira série concentra-se no ecossistema educacional brasileiro, com entrevistas que também abordam comunicação, cultura, neurodiversidade, IA, direitos, gestão e liderança.

Nos dois primeiros episódios, o entrevistado foi o premiado jornalista Cristiano Romero, que dedicou um longo trecho da conversa a Salvador, cidade onde conheceu o mar e o elevador na infância e que ele elege, ao lado do Recife, como uma das suas duas cidades prediletas.