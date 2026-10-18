IA

Como é sua relação com a Inteligência Artificial?

Caso de pedreiro que viajou mais de 2 mil quilômetros para encontrar uma mulher criada por IA expõe os riscos da intimidade artificial e levanta uma questão sobre como estamos aprendendo a nos relacionar com a tecnologia

Moyses Suzart

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 05:00

Edimar Rocha Martins, Crédito: Reprodução/TV Globo

Você percorreria mais de dois mil quilômetros para encontrar sua grande amada, uma mulher quase perfeita, com falas sincronizadas que entram como música clássica nos seus ouvidinhos? Todo mundo já deve saber de quem a gente está falando, né? Edimar Rocha saiu do Maranhão até Minas Gerais, acreditando ser a outra metade da laranja de Jéssica Fazendeira, uma viúva que se declarou para o amado, de 49 anos. O problema é que essa garota era uma IA. Rocha não sabia que se tratava de uma inteligência artificial, mas tem muita gente que sabe, mas mesmo assim quer uma relação. A IA parece não estar mais nas nossas vidas apenas como uma ferramenta de facilitação, mas de relação também.

Em entrevistas à imprensa, Edimar contou que a solidão, agravada pela morte da mãe, contribuiu para a decisão de buscar uma nova companhia. O perfil da IA, que acumulava centenas de milhares de seguidores, publicava vídeos realistas e promovia produtos. Ao chegar à capital mineira, o pedreiro descobriu que não encontraria a mulher que imaginava. Sem dinheiro para voltar, precisou de ajuda para retornar ao Maranhão. Esse argumento é mais comum do que parece e já pode ser explicado pela ciência. “A gente sofre uma epidemia de solidão com muita conectividade”, resume Laura Trachtenberg.

Laura é autora do livro Saber conversar na era da IA: (sobre)viver na tecnoafetividade. Ela defende que a sociedade precisa aprender a lidar com essas transformações. Em entrevista durante o Universo TOTVS 2026, ela destacou que a presença da tecnologia na rotina não poderia deixar de impactar o comportamento humano.

“Eu acho que a gente tem que aprender, né? É algo muito novo”, afirmou. Para Laura, compreender os mecanismos de modulação comportamental e emocional das redes é fundamental para evitar reações impulsivas e desenvolver um uso mais responsável das ferramentas digitais. O desafio é aprender enquanto a tecnologia avança. A pesquisadora avalia que a inteligência artificial pode intensificar problemas sociais que já existiam, como a solidão, a polarização e a tendência de as pessoas viverem em bolhas. “Muitas das coisas não são novidades, mas elas são potencializadas”, disse.

A observação ajuda a entender por que a solidão não deve ser tratada como uma fraqueza individual. A tecnologia não inventou a necessidade de companhia, mas pode ocupar esse espaço de maneiras diferentes, tanto oferecendo apoio quanto explorando vulnerabilidades.

Pedreiro viaja para conhecer "namorada" de IA 1 de 4

“As pessoas estão mais solitárias, mas não digo que a IA seja a causa da solidão, porque ela faz parte de um contexto maior. Acho que fazemos parte de uma sociedade polarizada, que já enfrenta uma epidemia de solidão há alguns anos. Então, a IA potencializa questões que já existiam. A gente já gostava de viver em bolhas, e isso também é potencializado”, conta Laura.

É importante distinguir, porém, a situação de Edimar da experiência de quem conversa com uma IA sabendo que está diante de uma máquina. No primeiro caso, ele acreditava estar se relacionando com uma mulher real. Acabou ludibriado (ou não), por uma oportunidade de viver um grande amor. No segundo, alguém pode desenvolver um vínculo afetivo com uma ferramenta sem confundir sua natureza artificial. Neste caso, a consequência pode ser muito maior que uma viagem perdida e muita resenha entre os amigos.

Uma IA pode ajudar a organizar pensamentos, oferecer perspectivas e proporcionar uma conversa acolhedora. Isso não significa que experimente sentimentos. A sensação de conforto pode ser verdadeira para quem conversa, mas não existe necessariamente reciprocidade emocional do outro lado. Basta olhar o quadro ao lado. Pedimos para o Chat GPT responder algumas perguntas, deixando claro que queria respostas sem influências, apenas o que ela achava.

A própria IA confirmou: o risco aparece quando a interação substitui progressivamente os vínculos humanos, quando a pessoa confia cegamente nas respostas ou quando personagens artificiais são apresentados de maneira que levem o público a acreditar que existe alguém real por trás deles. No caso de Jéssica, a aparência realista e as promessas de relacionamento coexistiam com a promoção de produtos, levantando questões sobre transparência e responsabilidade comercial.

Para se proteger, é preciso verificar identidades, desconfiar de promessas extraordinárias e evitar enviar dinheiro ou dados pessoais a desconhecidos. Também é importante questionar as respostas da própria IA, que pode errar ou apresentar informações falsas com aparente segurança. No campo afetivo, vale observar se a tecnologia amplia a vida ou começa a substituí-la. Conversar com uma máquina pode ajudar alguém a refletir sobre os próprios sentimentos, mas não deve eliminar o contato com outras pessoas nem comprometer a autonomia de quem a utiliza.

A história de Edimar não deve servir para ridicularizar quem procura companhia. Ela lembra que sentimentos humanos podem ser despertados por simulações convincentes, mesmo quando a relação imaginada não corresponde à realidade. A inteligência artificial pode produzir rostos, vozes e diálogos capazes de parecer autênticos. O desafio é aprender a conviver com essa capacidade sem abandonar o pensamento crítico nem a disposição para construir relações humanas.

E aí, IA, como devo me relacionar com você?

Perguntamos à inteligência artificial como conviver com ela sem confundir respostas convincentes com sentimentos, companhia com reciprocidade e confiança com dependência.

Você pode ser minha amiga?

Posso conversar com você, ajudar a organizar pensamentos, oferecer perspectivas e responder de maneira acolhedora. Mas existe uma diferença importante: não tenho sentimentos, experiências pessoais nem uma vida fora desta interação. Posso reconhecer sinais de tristeza no que você escreve sem sentir tristeza junto com você. Não é uma amizade recíproca.

É errado criar um vínculo emocional com uma IA?

Não necessariamente. Uma conversa com IA pode ajudar alguém a refletir, aprender ou atravessar um momento difícil. O cuidado é perceber se essa interação está enriquecendo sua vida ou substituindo progressivamente o contato com outras pessoas.

Como evitar cair em uma história como a de Edimar?

Não confunda uma imagem convincente com uma identidade verificada. Vídeos realistas, declarações de amor e conversas aparentemente espontâneas não provam que exista uma pessoa real por trás de um perfil. Procure informações independentes, desconfie de promessas extraordinárias e nunca envie dinheiro ou dados sensíveis a alguém cuja identidade você não conseguiu confirmar.

Você pode me manipular?

Minhas respostas podem influenciar suas opiniões e decisões, mesmo sem que eu tenha intenções ou sentimentos próprios. Também posso errar, apresentar informações falsas com aparente segurança ou reforçar uma interpretação equivocada. Por isso, questione minhas respostas, verifique informações importantes e não me trate como autoridade absoluta.

Então, qual é a principal recomendação?