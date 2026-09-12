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Confira opções para curtir o Festival da Primavera neste fim de semana

Evento acontece em diversos espaços da cidade até domingo (13)

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Publicado em 12 de setembro de 2026 às 06:00

Retrofiguetes toca na homenagem a Ricardo Spencer nesta sábado (12)
Retrofiguetes toca na homenagem a Ricardo Spencer nesta sábado (12) Crédito: heder novaes

O primeiro final de semana de programação do Festival da Primavera 2026, em Salvador, vai movimentar os quatro cantos da primeira capital do Brasil. Shows, apresentações musicais, exposições, oficinas criativas e feiras estão entre as atividades nesse sábado (12) e domingo (13).

Confira a seguir algumas opções.

Muncab

No sábado, a programação começa às 18h com set da DJ Bruxa Braba, seguida por Afrocidade, Sandro de Aiyê e Attooxxá. No domingo, a partir das 15h, a programação começa com a discotecagem de Creator Beats, Briannny, Bruno Kroz, Evylin, Mr. Armeng, O Quadro e Ravi Lobo. Os artistas levam ao Centro Histórico diferentes vertentes do rap, hip-hop e música eletrônica.

Attooxxá se apresenta no sábado (12) no Muncab
Attooxxá se apresenta no sábado (12) no Muncab Crédito: Cris Almeida

Pranchão Primavera

No sábado, a partir das 18h, no final de linha da Ribeira, se apresentam Gigantes do Brasil e Larissa Melo.

No mesmo dia e horário, na Arena Pronaica, em Cajazeiras, se apresentam Mambolada e Guga Meyra.

Casa do Carnaval

A programação do espaço localizado no Pelourinho envolve apresentações e atividades culturais. No sábado, 11h, acontece o Bloco de Mediação, visita guiada temática sobre o carnaval da Bahia; e às 14h acontece a Oficina Criativa Mosaicos, que fala sobre a relação entre artesanato e a festa de rua.

O grupo O Quadro toca no Muncab no domingo (13)
O grupo O Quadro toca no Muncab no domingo (13) Crédito: divulgação

No domingo, as atividades começam às 14h com a Oficina de Samba no Prato, que promove a criação de estampas em pratos inspiradas no carnaval; às 14h30, é a vez da oficina Mete Dança, com as coreografias da música baiana.

Casa do Rio Vermelho

No espaço onde moraram Jorge Amado e Zélia Gattai tem programação com oficinas e visitas guiadas para o público infantil e adulto também.

No sábado, as atividades são: Amados Passatempos e Desenhos na Varanda (9h às 17h), Visitas Mediadas (11h e 15h30), Caçadores de Sapos (visita guiada infantil inspirada no universo de Jorge Amado, 15h) e Exposição Temporária Dois, Um e Infinitos.

No domingo: Caçadores de Sapos (10h), Amados Passatempos e Desenhos na Varanda (9h às 17h), Visitas Mediadas (11h e 15h30) e Exposição Temporária Dois, Um e Infinitos.

Cidade da Música

Além da programação normal, o museu promove atividades especiais para o Festival da Primavera.

No sábado, às 11h, ocorre Pílulas Musicais (11h), que faz conta histórias sobre artistas, estilos e movimentos culturais do estado. Às 14h, acontece o Quiz: Quem Sou Eu, game de adivinhação sobre grandes nomes da música baiana.

No domingo, além das Pílulas Musicais, acontece o Música Viva Canta: Bell Marques, às 15h, experiência imersiva que homenageia o artista.

A peça Elegbapho ocupa o Teatro Gregório de Mattos no sábado
A peça Elegbapho ocupa o Teatro Gregório de Mattos no sábado Crédito: Adeloya Mojubara

Espaços Pierre Verger e Carybé

No sábado, em ambos espaços, acontece Tabuleiro das Artes: Jogo da Memória (14h) e Visitas Mediadas (11h e 14h). No domingo, além das Visitas Mediadas (11h e 14h), acontece o Curador por um Minuto (11h e 14h), quando o público é convidado a criar uma exposição escolhendo três fotos do acervo para contar uma história sobre a Bahia.

Praia de Pituaçu

Às 6h de domingo, acontece o Oxe Spirit, em frente ao Palco Nelson Rufino. Reunindo natação em águas abertas e aquathlon, o evento, promovido pela Saltur, propõe unir esporte às belezas da orla da capital.

Teatros e Espaços Culturais

Espaço Cultural da Barroquinha: sábado, 18h tem o espetáculo Louca – Grupo Gestus BA/SP.

Teatro Gregório de Mattos: sábado, 19h; e domingo, 16h tem o espetáculo SerEstando Mulheres – Lume Teatro/SP. Ainda no domingo, às 18h, tem encenação da montagem Elegbapho - Território Afrocênico de Celebração Negra.

Teatro SESI Casa Branca: sábado, 19h acontece apresentação da peça A vida é um Cabaré – Cia Baiana de Patifaria.

Café Nilda Spencer: sábado, 20h, acontece o show Tributo Ricardo Spencer com Refrofoguetes, Vivendo do Ócio, Afterdogz, Messias.Hybrida.

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