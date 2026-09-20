ESOTÉRICO

Conheça as bruxas de Salvador que unem magia, natureza, ancestralidade e uma pitada de baianidade no caldeirão

Em uma casa de Pernambués, mulheres ressignificam antigos estereótipos sobre a bruxaria e conectam seus saberes à natureza, às tradições indígenas e às religiões de matriz africana

Moyses Suzart

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 05:00

Bruxaria com uma pitada de baianês Crédito: Divulgação

No imaginário popular, a bruxa sempre esteve no papel de vilã. Nos contos, elas estão transformando criancinhas em chocolate, dando maçãs envenenadas para a suposta mocinha ou espalhando magias malignas. Esta fama, na vida real, foi ainda mais cruel. Elas foram queimadas vivas, um feminicídio coletivo. No sentido pejorativo, se tornaram sinônimo de feiura. Mas basta conhecê-las para saber que tudo o que foi citado acima é uma culhuda sem precedentes. Aqui em Salvador, inclusive, existem bruxas que se reúnem em Pernambués. Melhor: elas estão sempre de portas abertas para quem pretende desmistificar todo este conceito fajuto sobre elas. Fomos lá conhecer.

O lugar se chama Escola de Magia (@a.escolademagia). O muro já mostra que é um lugar diferente. Textura rústica, pintada de laranja, com um crânio bovino na porta. Para os mais puritanos, pode até causar certo medo ou mistério, mas a vontade de sacudir o sino que serve de campainha é quase incontrolável. Porta aberta, somos recebidos por Mistério, um gato preto. Sim, algumas coisas são reais, mas suas finalidades são outras. Ao contrário de um felino macabro dos filmes de terror, Mistério se roçou nas minhas pernas, implorando por carinho e nos convidando para entrar. Nos acompanhou em toda a visita.

Além de Mistério, também fomos recepcionados pela bruxa Iyama Rama. A segunda contradição. Nenhuma verruga no nariz, tampouco chapéu preto e pontudo ou aparência decadente. Muito pelo contrário. Sua beleza só não é maior que a gentileza e o jeito sereno de falar. Nada de risos maquiavélicos e agudos. A casa, inclusive, não tem nada a ver com os castelos escuros ou aquelas casas abandonadas onde se cozinhavam criancinhas nos contos da Disney. É um paraíso. Muito verde, um cheiro forte de perfume, música relaxante, além de locais arejados e confortáveis. No meio, uma fogueira, o núcleo do lugar, onde os rituais são feitos. Sim, tem rituais, vassoura de bruxa, caldeirões e até um espelho que lembra aquele da Branca de Neve.

A Escola de Magia não é apenas um lugar aconchegante, mas a prova do disparate entre a fama e o que é, de fato, o mundo das bruxas. Este estilo de vida parece casar com o universo do bem-estar, do cuidado pessoal e, principalmente, da natureza. A história de Iyama Rama faz desabar outros tantos boatos. A bruxaria, para ela, não começou em um livro, em um curso ou em alguma experiência sobrenatural que teria acontecido na vida adulta. Começou em casa. Ou melhor, na cozinha de casa.

Bruxaria com uma pitada de baianidade: conheça a Escola de Magia, em Pernambués 1 de 38

“Minha família é toda de mulheres bruxas. Minha mãe, minhas tias, minha avó. Então, para mim, foi uma iniciação de berço, já de sangue. Minha avó era muito aquela bruxa da cozinha. Ela curava a gente com xarope, com reza, com chá, com comida, com bolo. Só que ninguém chamava aquilo de ritual. Era a rotina dela, era o cuidado dela. Depois vieram minhas tias e minha mãe, que foram trazendo uma coisa mais de estudo, de Wicca, de ritual. Então eu fui entendendo que aquilo que eu já vivia dentro de casa também tinha um nome”, conta.

A formalização dessa herança veio ainda na adolescência. “A minha iniciação aconteceu quando eu menstruei pela primeira vez. Minhas tias disseram que tinha chegado a hora, me levaram para a praia e fizeram todo o ritual. Mas a bruxaria não é uma religião que vai dizer que você precisa passar por aquilo para ser bruxa. É muito mais uma forma de viver, de observar a natureza, de observar o seu corpo e entender os ciclos.”

É justamente aí que a definição de bruxaria de Iyama Rama se distancia daquela imagem de poções, maldições e vassouras voadoras. Para ela, a prática está muito mais relacionada à percepção dos ciclos da natureza e do próprio corpo. A Lua, as estações do ano, o nascimento, a morte e os recomeços fazem parte da mesma engrenagem da filosofia deste mundo.

“Eu entendo a bruxaria como um estilo de vida, não como uma religião. É você se conectar com o universo, com os ciclos naturais, com a Lua, com as estações, com o Sol e com o seu próprio corpo. Uma bruxa acordada observa essas coisas. Eu observo, por exemplo, a fase da Lua para começar um projeto. Na Lua nova, eu planto. Na crescente, aquilo começa a crescer. Na cheia, chega no auge. Na minguante, eu começo a soltar, a deixar ir. E depois vem um novo ciclo. Isso é bruxaria”, conta.

Para ela, a bruxaria se torna, na verdade, uma maneira de observar e combater os pesos da vida no cotidiano. A bruxa não deixa que a rotina tire a importância da energia natural das coisas, da magia de se manter firme.

“Eu acredito muito na magia da cozinha. Se você cozinha com raiva, você está colocando aquilo naquela comida. Tudo é energia, tudo tem uma frequência. Isso não significa que você vai fazer uma poção mágica e transformar alguém em sapo. Significa entender que aquilo que você faz, aquilo que você sente e aquilo que você coloca no mundo também tem consequência”, conta.

É aí que entram os materiais já conhecidos do mundo das bruxas. No caldeirão, Iyama Rama não coloca asas de morcego e dois dentes de alho para fazer alguém dormir eternamente. Ela usa sua experiência com plantas e ingredientes da natureza em práticas que considera de cura, como o uso do boldo para uma ressaca, por exemplo. A vassoura não é um meio de transporte, mas serve para varrer magia e limpar a casa, que muitas vezes acaba carregada de problemas deixados por pessoas que buscam a bruxaria como forma de cuidado.

Se a tradição familiar trouxe para Iyama Rama uma parte importante da sua formação, foi em território baiano que essa bruxaria ganhou novas referências. Paulista de São Bernardo do Campo, ela chegou a Salvador aos 18 anos, depois de passar parte da adolescência em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Viveu também alguns anos em São Paulo durante a pandemia, mas acabou voltando para a Bahia.

A relação com o lugar onde vive, segundo ela, interfere diretamente na forma como uma bruxa se conecta com sua espiritualidade. Ou seja: uma bruxa na Inglaterra não será a mesma daqui da Bahia. E é justamente nesse ponto que a chamada bruxaria baiana ganha características próprias, ao se encontrar com tradições de matriz africana e conhecimentos indígenas.

Bruxaria com uma pitada de baianês Crédito: Divulgação

“A bruxa que está aqui no Nordeste, que está aqui na Bahia, não vai se conectar com essa quase África que a gente tem aqui? Claro que vai! Com esses orixás que nos convidam, que conectam a gente à terra? Com certeza! Não tem como você chegar aqui e não ser atravessada por isso. A bruxaria também é uma esponja. Ela absorve aquilo que existe naquele lugar e, ao mesmo tempo, devolve alguma coisa”, conta.

Na visão dela, a bruxaria não precisa enxergar essas tradições como mundos separados. Pelo contrário. Iyama Rama entende que diferentes culturas podem ter nomes e formas diferentes para lidar com forças semelhantes da natureza. E a bruxa tem o poder de assimilar, aprender e praticar tudo.

A relação com povos indígenas também faz parte da trajetória espiritual da bruxa. Ela conta que recebe representantes de diferentes povos ligados à floresta e participa de experiências de aprendizado relacionadas a plantas, ervas e conhecimentos tradicionais. É uma relação que, segundo ela, ajuda a ampliar a própria compreensão sobre a bruxaria. Inclusive, na última sexta-feira (18), a casa das bruxas em Pernambués recebeu três indígenas, de diferentes regiões do país, para uma experiência.

“Nós recebemos povos indígenas, povos da floresta, povos originários, e vou aprender com eles sobre as plantas, sobre as medicinas, sobre as tradições. A gente não pode imaginar que um conhecimento precisa ficar parado em um lugar para continuar sendo indígena. O indígena pode estar na cidade, pode ter banco, pode ter Pix, pode trabalhar, pode estar em Salvador. Essa ideia de que o indígena precisa estar no meio da floresta, de cocar, é uma visão muito limitada.”

Segundo Iyama Rama, passam também pelo espaço pessoas ligadas à umbanda, ao candomblé, ao cristianismo, à bruxaria de tradição celta e a linhas ligadas à deusa Hécate. A própria casa tem uma estrutura que foge da ideia de um templo convencional. É uma espécie de espaço espiritual e terapêutico, com áreas verdes, fogueira e locais destinados à meditação, aos estudos, às rodas e às experiências. Ela chama o lugar também de “Casinha Mágica”.

Lá, a pessoa pode apenas visitar, comprar na lojinha comunitária, fazer aulas de yoga, meditação e tarô, participar de ritos e outras experiências. Obviamente, alguns serviços geram custos, até porque a bruxa não tem magia para fazer aparecer dinheiro e pagar as contas da casa.

A proposta principal é que quem entra deixe do lado de fora parte do excesso da vida cotidiana e tenha contato com práticas ligadas à natureza. Há também rodas de conversa, trabalhos com ervas, além de experiências relacionadas ao chamado sagrado feminino. A casa também tem um cunho social importante. Muitas vezes, acaba se tornando abrigo de mulheres que foram violentadas ou sofreram algum tipo de abuso.

O atendimento terapêutico começa pela conversa. Antes de qualquer prática, existe uma espécie de anamnese, na qual a pessoa fala sobre sua vida, sua rotina, suas dores e o momento pelo qual está passando.

“Eu não tenho uma receita pronta. A natureza não tem receita pronta. Primeiro eu preciso ouvir aquela pessoa. Entender o que ela está vivendo. A partir daí eu posso usar um oráculo, posso usar o tarô, posso trabalhar com ervas, com cristais, com uma roda, com uma vivência. E, se eu entender que aquilo não é para mim, eu encaminho para outra pessoa. Eu trabalho de forma multidisciplinar. Não é por ser bruxa que vou conseguir resolver tudo”, explica Rama.

A casa também mantém uma relação de proteção específica com entidades e tradições da espiritualidade afro-brasileira. Iyama Rama conta que Exu e Pomba Gira são considerados os dois guardiões da porteira da Escola de Magia. Ela também cita a presença de um pajé como uma referência espiritual ligada aos povos indígenas.

“Eu tenho dois guardiões de porteira, Exu e Pomba Gira. Para mim, trabalhar magia sem essa proteção é perigoso. Eles são os que guardam, os que abrem os caminhos. Eu também tenho um pajé como um dos meus guardiões, porque existe essa conexão muito forte com os povos indígenas. Então a casa tem essas várias forças trabalhando juntas.”

O caldeirão, a vassoura, as velas e as ervas, portanto, não são apenas objetos colocados no cenário para alimentar a estética de uma bruxa, como já frisamos. Cada um tem uma função dentro das práticas realizadas na casa. A vassoura pode ser utilizada para uma limpeza do campo energético. O caldeirão pode receber ervas que serão queimadas durante determinados rituais. E outros recipientes são usados em preparos que ela chama de alquimias.

Existe ainda uma preocupação em resgatar o uso ritual do cacau. Iyama Rama estabelece uma ligação entre o alimento e povos originários das Américas e defende uma espécie de ressignificação de sua utilização como medicina ritual. A prática aparece em cerimônias realizadas na casa. Podemos garantir que elas não têm nenhuma relação com a vassoura de bruxa. Muito pelo contrário.

E há espaço também para o que ela chama de “roda do ano”, uma espécie de calendário baseado nos ciclos das estações. E tem tudo a ver com a baianidade, diga-se de passagem. O período de recolhimento é associado ao outono e ao inverno. A primavera representa o plantio e o florescimento. O verão é associado à expansão, aos encontros e à vida para fora. Será que estamos falando do Carnaval? Depois, o ciclo volta ao recolhimento.

Bruxaria com uma pitada de baianês Crédito: Divulgação

“Você tem o outono e o inverno como um momento de entrar para dentro, olhar para as suas sombras, estudar, se recolher. Depois vem a primavera, quando você planta, floresce. No verão, você está para fora, na rua, nas festas, nos relacionamentos, vivendo. E depois você volta. É sempre esse movimento de morte e renascimento. Por isso eu digo que a Bahia é uma terra muito mágica. Todo baiano é um pouco bruxo”, revela.

A Escola de Magia funciona com atendimentos terapêuticos em determinados horários e também recebe experiências, rodas e rituais. A programação é divulgada pelas redes sociais e por grupos de WhatsApp. Não se trata, segundo Iyama Rama, de um espaço disponível para qualquer tipo de evento. Uma festa de aniversário com bebida alcoólica, por exemplo, não faz parte da proposta.

A explicação está justamente na forma como ela enxerga o lugar. A casa tem seus próprios guardiões e precisa ser preparada antes de receber pessoas. Há defumações, velas, orações e outros cuidados. Para ela, manter o espaço funcionando também exige que a própria responsável saiba a hora de sair dele.

“Eu vivo disso hoje. Minha profissão é ser guardiã de uma casa espiritualista e terapêutica. O dinheiro é uma ferramenta, claro, mas existe também um trabalho social e devocional. E eu preciso cuidar da casa o tempo inteiro. Às vezes eu preciso sair daqui, ir para outro lugar, ficar um tempo fora, cuidar de mim. Às vezes eu vou para um terreiro e deixo uma mãe de santo cuidar do meu Ori. Outras, vou para o meio do mato. Eu também sou humana. Se eu não estiver bem, como é que eu vou cuidar de uma casa que recebe pessoas que chegam aqui cheias de dores?”

Para Iyama Rama, portanto, a bruxa não é uma mulher que possui respostas mágicas para todos os problemas. É uma ponte que usa magia por meio das forças da natureza, pois não existe bruxaria sem o meio ambiente.

“Bruxas foram queimadas, se tornaram vilãs, pois tinham o conhecimento da cura. Imagine na Idade Média, uma mulher que curava? Acabava na fogueira. Durante séculos fomos perseguidas porque o conhecimento liberta e o poder acaba retido a poucos. A bruxa era uma ameaça”, completa.