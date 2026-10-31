Gastronomia

Conheça os Melhores da Gastronomia: Comida Baiana, Sorveteria e outros

Ganhadores foram divulgados em tempo real por parceiro do CORREIO



Gabriela Cruz

Priscila Natividade

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 05:00

Mistura Crédito: Divulgação

Melhor Restaurante de Cozinha Mediterrânea

Cozinha do mar com vista para a Baía Fundado em 1993 como uma simples barraca de praia em Itapuã, o Mistura construiu uma história de mais de três décadas na gastronomia de Salvador até instalar sua operação na Avenida Contorno, em 2016. Sob o comando da chef Andrea Ribeiro — cuja formação culinária passou pela Itália —, o cardápio une técnicas mediterrâneas aos ingredientes e à identidade da Bahia. Pescados e frutos do mar protagonizam risotos, massas e grelhados com lagosta, camarão e polvo, destacando-se receitas como o Badejo da Pedra que Ronca, o Grelhado de Frutos do Mar, a Mariscada e o Risoto de Frutos do Mar. O próprio nome do estabelecimento sintetiza essa combinação harmoniosa entre culturas unidas pelo mar.

Serviço: Mistura Contorno (@misturacontorno) | Ladeira do Gabriel, 334, Residência Cloc Marina, Avenida Contorno

Puro Saudável Crédito: Divulgação

Melhor Restaurante de Comida Saudável

Da horta familiar às refeições equilibradas União entre restaurante, quitanda e empório define a proposta do Puro Saudável. A ideia do negócio surgiu da busca do sócio Vitor Krohling por refeições variadas e nutritivas fora do modelo tradicional de quilo, impulsionada pelo aproveitamento da produção hortifrúti da fazenda de sua família. Com nove anos de atuação e unidades na Graça e na Pituba, o espaço funciona do café da manhã ao jantar com menu oferecido pelo chef André Luiz da Silva. A casa destaca criações como a moqueca de camarão com palmito pupunha e banana-da-terra (acompanhada de arroz de coco e farofa de castanhas), o salmão ao molho pesto com tomate confitado e risoto de quinoa, o atum em crosta de gergelim e o nhoque de aipim com camarões ao molho de tomate. A operação combina o serviço de refeições no salão com oferta de produtos selecionados para levar para casa.

Serviço: Puro Saudável (@purosaudavel) | Graça: Rua da Graça, 22 | Pituba: Rua das Hortências, 522

Kimukeka Crédito: Divulgação

Melhor Restaurante de Comida Baiana

Quase meio século de devoção às raízes Comemorando 46 anos de história, o Ki-Mukeka traz a moqueca como símbolo central de sua trajetória na gastronomia baiana. Fundado por Yvone Marlene, o restaurante se tornou uma verdadeira referência em Salvador ao transformar temperos regionais e insumos locais — como o azeite de dendê, o leite de coco artesanal e os frutos do mar sempre frescos — em uma experiência de generosidade, afeto e celebração cultural. Sob a liderança e gestão de Cristina de Oliveira Santos na operação da Ki-Mukeka Express, a casa conquistou o prêmio de Melhor Restaurante. Com presença marcante e consolidadas em diversos bairros e shoppings da capital, o estabelecimento preserva o legado e a essência notável criada por sua fundadora, reafirmando diariamente o compromisso com a memória afetiva e os sabores autênticos da mesa baiana.

Serviço: Ki Mukeka (@kimukeka) | Armação: Av. Octávio Mangabeira, 136 | Pituba: Av. Octávio Mangabeira, 345 | Itapuã: Rua do Vento Sul, qd. 3, lt. 5 | Shopping Barra | Salvador Shopping| Shopping Salvador Norte

Manga Crédito: Divulgação

Melhor Experiência Gastronômica

A arte do acolhimento Para o chef Kafe Bassi, a verdadeira hospitalidade exige um olhar atento e sensível às necessidades de cada cliente, tornando a arte de acolher o pilar fundamental de toda a refeição. Instalado no bucólico bairro do Rio Vermelho e comandado por Kafe ao lado de seu marido, o chef Dante Bassi, o Manga se sobressai pelo menu experimentar autoral, profundamente impactado pelas vivências e pela experiência do casal em cozinhas de produção internacional. A presença constante e atenciosa dos chefs no salão, aliada ao cuidado com a seleção musical, a iluminação do ambiente e o rigor estético na apresentação de cada prato, transformam a visita em um percurso harmonioso e inovador do início ao fim.

Serviço: Manga Restaurante (@mangarestaurante) | Rua Professora Almerinda Dultra, 40, Rio Vermelho

Borelli Crédito: Divulgação

Melhor Sorveteria

A receita tradicional de sorvete que conquistou Salvador A trajetória da Borelli na Bahia começou pela saudade do empresário Hugo Copello do gelato artesanal italiano que consumia no interior paulista. Ao lado dos sócios Thiago Studart e Antonio Studart, ele trouxe para Salvador a marca nascida em Ribeirão Preto em 2013. Da primeira loja na Pituba, inaugurada em setembro de 2022, a operação expandiu-se rapidamente para quatro unidades na capital baiana. O sucesso da casa apoia-se na produção diária e fresca do gelato, além das casquinhas artesanais moldadas na hora e recheadas com cremes exclusivos, como o Borella (avelã com cacau) e o Borellito (pistache com chocolate branco). O sabor de chocolate belga figura entre os campeões de vendas, dividindo espaço com opções sem lactose, sem açúcar, sem glúten e proteicas, pensadas para atender aos mais variados perfis de clientes.

Serviço: Gelato Borelli Salvador (@gelatoborellisalvador) | Pituba: Avenida Paulo VI, 1549 | Shopping da Bahia | Salvador Shopping | Shopping Paralela

Acarajé Dária e Laura Crédito: Divulgação

Melhor Acarajé

Uma tradição de mãe para filhos A história do Acarajé Dária e Laura começou no fim da década de 1970, na praia de Piatã, onde Dária Carvalho montou seu primeiro tabuleiro acompanhado da filha Laura, então com apenas 12 anos. Em 1986, o ponto se transferiu para a Rua dos Maçons, na Pituba, onde a alta procura fez com que a família se concentrasse e expandisse suas atividades. A chegada dos demais filhos fortaleceu o negócio e transformou o tabuleiro em um dos pontos gastronômicos mais tradicionais e respeitados de Salvador. A premiação celebra não apenas a precisão técnica no fritar do bolinho de feijão-fradinho e o equilíbrio dos acompanhamentos, mas a preservação de um mérito familiar e a valorização do ofício das baianas de acarajé, patrimônio cultural imaterial que sintetiza a memória, o afeto e a identidade da Bahia.

Serviço: Acarajé Dária e Laura (@acarajedariaelaura) | Pituba: Rua dos Maçons, 2 | Boca do Rio: Avenida Octávio Mangabeira, 6929, Multishop Boca do Rio

Lôro Crédito: Divulgação

Melhor Experiência de Praia

O pé na areia que virou referência de hospitalidade A Barraca do Lôro é um clássico de Salvador. Com cinco unidades estrategicamente distribuídas na orla — incluindo Stella Maris, Pedra do Sal e Praia do Flamengo —, o grupo alia a paisagem litorânea a uma infraestrutura completa que contempla massoterapia, aulas de surfe, piscina, lounges climatizados, programação de música ao vivo e uma gastronomia de alto padrão pensada para o clima tropical.

Serviço: Barraca do Lôro (@barracadoloro) | Lôro Praia do Flamengo: Rua Desembargador Manoel de Andrade Teixeira, 266 | Lôro Stella Maris: Alameda Mar Del Plata, 6 | Lôro Pedra do Sal: Rua Vinícius de Moraes, 7

Toutz Crédito: Divulgação

Melhor Delivery

A receita secreta que chega perfeita em casa Anos de pesquisa minuciosa e testes rigorosos resultaram em uma massa exclusiva de fermentação natural mantida a sete chaves pela Toutz. Conforme explica o sócio José Guilherme Castro, toda a operação da marca foi projetada para resolver o maior desafio da categoria: garantir que uma pizza chegue à casa do cliente quente, crocante e impecavelmente apresentada. O processo combina controle rigoroso do tempo de forno, embalagens elaboradas especialmente para retenção de calor e fluxo de umidade, padronização de processos de montagem e atendimento ágil, garantindo que a textura e o equilíbrio entre leveza e flexibilidade da massa sejam preservados intactos durante todo o trajeto de entrega.