COMIDA

Conheça os 40 vencedores do Prêmio Melhores da Gastronomia Salvador 2026

Criadora do Pãozinho Delícia, Elíbia Portela foi eleita Personalidade da Gastronomia

Doris Miranda

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 05:00

Cerimônia aconteceu nesta sexta (30) no Centro de Convenções Crédito: Azuis Produções

O Prêmio Melhores da Gastronomia Salvador anunciou os vencedores de sua 2ª edição na noite desta sexta-feira (30), durante cerimônia realizada no Centro de Convenções Salvador (CCS), administrado pela multinacional francesa GL events. O evento reuniu cerca de 500 convidados, entre autoridades, chefs, empresários, críticos gastronômicos, personalidades do setor e representantes da imprensa, como a secretária de Desenvolvimento Rural da Bahia (SDR), Elisabete Costa; o cônsul português Ricardo Cortez; o CEO da marca Meninos Rei, Júnior Rocha; a chef quituteira Dadá e o jornalista gastronômico Dalton Soares.

Ao todo, foram 40 troféus, assinados por Bel Borba, que reconheceram restaurantes, profissionais e iniciativas de destaque na cena gastronômica soteropolitana. Um dos momentos marcantes da noite foi a homenagem a Elíbia Portela, eleita Personalidade da Gastronomia. Renomada culinarista, apresentadora de televisão e escritora baiana, ela é reconhecida como criadora do tradicional pãozinho delícia, uma das iguarias mais emblemáticas da culinária da Bahia.

Prêmio Melhores da Gastronomia Salvador 2026 1 de 42

"Hoje é aniversário da minha mãe e, ao abrir o armário, lembrei-me de tudo o que ela fazia por mim. Ela sempre dizia: 'Nos dias da sua alegria, ponha o seu avental.' Quando fiz 15 anos, ela me presenteou com um avental de crochê feito por ela, era lindo demais. Guardei aquele avental perguntando-me o que o futuro me reservava, e jamais imaginei viver tudo isso aqui. Tenho uma gratidão enorme a todos vocês e me sinto muito feliz. Quando cheguei a Salvador, em 1971, havia pouquíssimos restaurantes. Que alegria ver o quanto esse setor cresceu! Valeu a pena. São 42 anos de televisão, repletos de amizades queridas e de alunos que hoje vejo chegarem ao topo. E quer saber da novidade? Estou começando tudo de novo, porque valeu muito a pena!", contou Elibia Portela.

O Prêmio Melhores da Gastronomia é assinado pela promoter e produtora de eventos Licia Fabio, pelo jornalista e crítico gastronômico Ronaldo Jacobina e pelo contador Paulo Neto, CEO do HubNexxo, empresa especializada em contabilidade para restaurantes.

“A gente homenageia todos os segmentos da gastronomia. Realizar a segunda edição desse prêmio exige um esforço muito grande. Eu, Jacobina e Paulo procuramos fazer um trabalho sério, para que as pessoas acreditem na premiação. Estou feliz por reunir, neste dia, as pessoas do nosso trade e a imprensa”, declarou Licia Fabio.

Mais premiados

Nesta edição, quatro estabelecimentos se destacaram ao conquistar dois prêmios cada. O Purgatório Bar foi reconhecido pela Melhor Carta de Drinks e como Melhor Bar ou Coquetelaria. O Origem levou os títulos de Melhor Restaurante (Categoria Geral) e Melhor Equipe de Cozinha. Já o Amado, conquistou os prêmios de Melhor Atendimento ao Cliente e Melhor Ambiente. Fechando a lista, o Morea venceu como Melhor Restaurante de Cozinha Asiática e Melhor Lugar para um Date.

Destaques

Nos destaques, a Casa de Tereza venceu na categoria de Melhor Programa de Sustentabilidade; o Di Liana, como Melhor Experiência para Famílias; e o Manga como Melhor Experiência Gastronômica. Já o prêmio de Melhor Lugar para Socializar ficou com o Soho Marina, enquanto o título de Melhor Pet Friendly foi para a Almaléa Sorvetes. Fabrício Lemos levou para casa o Prêmio Sabores da Bahia.

A edição deste ano também contou com três novas categorias: Melhor Experiência de Praia, conquistada pela Barraca do Lôro; Melhor Buffet, cujo prêmio ficou com o Mignon; e Melhor Delivery, vencida pelo Toutz.

Profissionais

Na categoria de Chef do Ano, Ricardo Silva, do Silva Cozinha, recebeu o reconhecimento pelas mãos de Roberta Sudbrack, Melhor chef mulher da América Latina. "Sei que é clichê, mas fico até sem palavras. Este prêmio é muito importante e chega em um novo momento da vida do Silva. Estamos extremamente felizes com tudo o que tem acontecido, e essa conquista, que dedico inteiramente à minha equipe, só prova que estamos no caminho certo, não só eu, mas especialmente o meu time", afirmou Silva.

Já o título de Melhor Restaurateur foi para Murcio Dias. Na área de confeitaria, Kafe Bassi, do Restaurante Manga, conquistou o prêmio de Melhor Chef Patissier. Como Melhor Mixologista, a premiação ficou com Jonatan Albuquerque, do Purgatório, enquanto Clebson, do Amado, foi reconhecido como Melhor Maître.

Melhores Temáticos

O Puro Saudável venceu na categoria de Melhor Restaurante de Comida Saudável; o Isola Cucina, na de Melhor Cozinha Italiana, e o Mistura Contorno, na de Melhor Cozinha Mediterrânea. Como Melhor Restaurante de Cozinha Asiática, o prêmio foi para o Morea e, no segmento de carnes, quem levou o título de Melhor Restaurante de Carnes foi o Carvão. Já o Genaro ganhou como o Melhor Restaurante de Hotel e o Boia foi premiado como Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar. Para a categoria de Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira, o Preta da Ilha dos Frades foi o vencedor.

A Melhor Sorveteria, escolhida pelo júri e público, foi a Borelli, e o Melhor Acarajé foi o Acarajé Daria e Laura. Já o prêmio de Melhor Hamburgueria foi para o Cazolla; Melhor Pizzaria, para a Forneria Alfredo'Ro; Melhor Padaria, para a Ahorita; e Melhor Restaurante de Comida Baiana para o Ki-Mukeca. Quem venceu como Melhor Café da Manhã foi a Padó; como Melhor Cafeteria, o Café Cardamomo; e como Melhor Doceria, a Le Lapin Confeitaria. A Melhor Carta de Vinhos foi para o Silva Cozinha, enquanto que o Melhor Boteco foi para o Megiro.

Guia gastronômico

A escolha dos vencedores combinou a avaliação técnica de profissionais e especialistas do setor com a participação do público, por meio de avaliações no Google e no TripAdvisor. A cerimônia também marcou o lançamento da 2ª edição do Guia Melhores da Gastronomia, uma publicação que reúne restaurantes e profissionais de destaque em Salvador, oferecendo um roteiro de experiências e descobertas culinárias pela capital baiana. A edição foi distribuída a todos os convidados durante o evento.

“A ideia é que o prêmio deixe um legado para os restaurantes. Ao integrar as avaliações do Google e do TripAdvisor à votação popular, fazemos com que elas continuem ajudando a atrair clientes depois da premiação. O Guia, em formato físico, complementa esse trabalho como uma referência para o público, com distribuição impressa, publicação no Correio e presença nas buscas na internet”, explica Paulo Neto.

Jurados

O prêmio contou com um júri técnico plural, composto por profissionais de diferentes áreas, como comunicação, advocacia, gastronomia, arquitetura, literatura e antropologia. A avaliação foi realizada de forma anônima, durante visitas aos estabelecimentos participantes. São eles: Adriana Nogueira, Aninha Franco, Bruno Porciúncula, Claudio Carvalho, Claudio Valverde, Cris Montenegro, Dalton Soares, Fabyano Teixeira, Felipe Almeida, Fernando Duarte, Geise Braga, Ginno Larry, Graça Valadares, Illus Sancho, José Mion, José Renato Oliva, Linda Bezerra, Luciana Gomes, Marcelo Sampaio, Michelle Gonzalez, Rodrigo Martins, Rogério Menezes, Silas Lopes, Tereza Carvalho, Vilson Caetano, Zoila Andrade e Zuleica Andrade.

“O júri técnico é bem diverso, são olhares completamente distintos, mas todos tem uma ligação com a gastronomia, seja por gostar de comer, seja por apreciar a gastronomia como arte, seja por viajar para conhecer novos paladares. Essas pessoas foram muito comprometidas e temos a certeza da lisura do processo e do comprometimento e da responsabilidade de cada um deles”, afirmou Ronaldo Jacobina.

Patrocinadores

A edição 2026 conta com patrocínio da HubNexxo, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia – SECULTBA, do Centro de Convenções de Salvador (CCS) e do Governo Car; realização de Licia Fabio Produções, media partner do Jornal Correio, parceria oficial de mídia da Rede Bahia e apoio institucional de Ronaldo Jacobina, Prime Cost, SST, Morya, CAR Bahia, Salvador Shopping, Alfatec, Vertrau, Três Corações, Indaiá, Sost, Brahma e Renault.

Confira os vencedores de todas as categorias

1. Melhor Carta de Drinks: Purgatório Bar

2. Melhor Carta de Vinhos: Silva Cozinha

3. Melhor Boteco: Megiro

4. Melhor Café da Manhã: Padó

5. Melhor Cafeteria: Café Cardamomo

6. Melhor Doceria: Le Lapin Confeitaria

7. Melhor Padaria: Ahorita

8. Melhor Pizzaria: Forneria Alfredo'Ro

9. Melhor Hamburgueria: Cazolla

10. Melhor Restaurante (Categoria Geral): Origem

11. Melhor Restaurante de Carnes: Carvão

12. Melhor Restaurante de Hotel: Genaro

13. Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar: Boia

14. Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira: Preta – Ilha dos Frades

15. Melhor Restaurante de Cozinha Asiática: Morea

16. Melhor Restaurante de Cozinha Italiana: Isola Cucina

17. Melhor Restaurante de Cozinha Mediterrânea: Mistura Contorno

18. Melhor Restaurante de Comida Saudável: Puro Saudável

19. Melhor Sorveteria: Borelli

20. Melhor Acarajé: Acarajé Daria e Laura

21. Melhor Restaurante de Comida Baiana: Ki-Mukeka

22. Melhor Experiência Gastronômica: Manga

23. Melhor Experiência de Praia: Barraca do Lôro

24. Melhor Delivery: Toutz

25. Chef do Ano: Ricardo Silva

26. Melhor Restaurateur: Murcio Dias

27. Melhor Chef Patissier: Kafe Bassi

28. Melhor Mixologista: Jonatan Albuquerque

29. Melhor Maître: Clebson (Amado)

30. Melhor Atendimento ao Cliente: Amado

31. Melhor Equipe de Cozinha: Origem

32. Melhor Ambiente: Amado Salvador

33. Melhor Programa de Sustentabilidade: Casa de Tereza

34. Melhor Experiência para Famílias: Di Liana

35. Melhor Bar ou Coquetelaria: Purgatório Bar

36. Melhor Lugar para um Date: Morea

37. Melhor Lugar para Socializar: Soho Marina

38. Melhor Pet Friendly: Almaléa Sorvetes

39. Melhor Buffet: Mignon