Gastronomia

Conheça os Melhores da Gastronomia: Chef do Ano, Mixologista e outros

Ganhadores foram divulgados em tempo real por parceiro do CORREIO



Gabriela Cruz

Priscila Natividade

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 13:00

Chef Ricardo Silva Crédito: Nivaldo Filho/Divulgação

Chef do Ano

A paixão pela brasa e pelo sabor que permanece Ricardo Silva sempre quis ser cozinheiro, embora tenha percorrido outras trajetórias profissionais antes de transformar a culinária no centro de sua vida. Formado pelo Instituto de Artes Culinárias Mausi Sebess, em Buenos Aires, ele aprofundou sua pesquisa sobre o fogo, a rusticidade da brasa e a riqueza dos sabores brasileiros até consolidar uma identidade autoral. Eleito Chef do Ano, o comandante do Silva Cozinha defende que a técnica e a apresentação podem até impressionar, mas é o sabor genuíno que faz o cliente desejar retornar e fixar uma refeição na memória. A transferência do restaurante do Rio Vermelho, que operou por três anos, para o Centro Histórico, na Rua Chile, marcou uma fase de maturidade em sua carreira. No novo endereço, o chef reflete sua caminhada e o cuidado de quem recebe, serve e acolhe a mesa em pratos pautados pelo domínio da brasa.

Serviço: Silva Cozinha (@silva_cozinha) | Rua Chile, 7, Centro Histórico

Melhor Restaurateur

Murcio Dias Crédito: Divulgação

A gestão de pessoas por trás de vinte restaurantes Coordenar 20 estabelecimentos distribuídos por cinco estados do país, liderando uma equipe de mil colaboradores entre salão, cozinha e gestão, exige visão estratégica e paixão pelo serviço. Esse é o pilar do trabalho de Murcio Dias. À frente de marcas de destaque em Salvador — como Lotti, Tokai e Miss Kõh —, Murcio não atua como chef de cozinha, mas reconhece que sua principal habilidade consiste em gerenciar e potencializar o talento de sua equipe. Para o empresário, a alta gastronomia vai muito além do que é servido no prato: o sucesso da operação depende da combinação harmoniosa entre gastronomia diferenciada, boa localização, projeto atendimento acolhedor, serviço amigável e ambiente preparado para receber pessoas diversas.

Serviço: Lotti Cucina Italiana (@lotticucina) | Marina da Bahia: Av. Lafayete Coutinho, 1010 | Osteria Lotti: Salvador Shopping | Tokai (@tokaigourmet e @tokaioficial) | Shopping Barra, Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Salvador Norte Shopping | Miss Kõh Salvador (@misskohrestaurante) | Salvador Shopping

Clebson Bento Crédito: Divulgação

Melhor Maître

A gentileza refinada que transforma a recepção no salão A trajetória de Clebson Bento no Restaurante Amado reflete um percurso exemplar de dedicação, aprendizado constante e paixão pelo servir. Ele ingressou na casa como auxiliar de limpeza e, demonstrando comprometimento e sensibilidade no dia a dia, passou gradualmente pelas funções de cumim, estoquista, garçom e chefe de fila, até consolidar-se na liderança do salão como maître. Clebson se destaca pelo atendimento caloroso, elegante e pela capacidade quase intuitiva de antecipar as necessidades e desejos dos clientes antes mesmo que sejam vocalizados. Para ele, o papel de anfitrião vai muito além do protocolo formal: exige cortesia sincera, escuta atenta e gestos de carinho que transformam quem chega à casa em um verdadeiro convidado de honra à beira da Baía de Todos os Santos.

Serviço: Restaurante Amado (@restauranteamado) | Comércio: Av. Lafayete Coutinho, 660 | Amado Salvador: Salvador Shopping, piso L1

Chef Edinho Engel Crédito: Divulgação

Melhor Atendimento ao Cliente

O acolhimento como expressão artística Para o chef e sócio-fundador Edinho Engel, a arte de servir bem possui a mesma relevância e dimensão poética do preparo dos alimentos na cozinha. Esse compromisso inegociável com a excelência, o conforto e o bem-estar de quem frequenta a casa garantiu ao Amado o troféu de Melhor Atendimento ao Cliente. Reconhecido nacionalmente por sua alta gastronomia brasileira contemporânea e por sua localização privilegiada na Avenida Contorno, o estabelecimento investe de forma contínua no treinamento, no aperfeiçoamento técnico e na sensibilidade interpessoal de toda a sua equipe de salão. O resultado é um serviço harmonioso, discreto e gentil, capaz de criar uma atmosfera fluida e suave desde as boas-vindas na entrada até a despedida.

Serviço: Restaurante Amado (@restauranteamado) | Comércio: Av. Lafayete Coutinho, 660 | Amado Salvador: Salvador Shopping, piso L1

Chef Kafe Bassi Crédito: Divulgação

Melhor Chef Pâtissier

A delicadeza alemã e o pomar baiano Nascida na Alemanha, o chef Kafe Bassi escolheu o Brasil como país, a Bahia como território e Salvador como endereço. Antes de abrir o Manga, no Rio Vermelho, ao lado do marido, Dante Bassi, ela passou pela cozinha do renomado DOM, em São Paulo. Ao fundarem o Manga, a divisão aconteceu naturalmente — Dante substituiu os pratos salgados e Kafe assumiu a confeitaria, com a consciência de que a sobremesa merece atenção especial por ser a última lembrança do menu. Eleita Melhor Chef Pâtissier, ela utiliza frutas sazonais de pequenos produtores e lotes especiais para criar receitas autorais com jambo, sapoti e cajarana. Em seu repertório, o cacau é trabalhado em múltiplas dimensões e ingredientes nativos ganham destaque em sobremesas emblemáticas, como a criação inspirada em uma colmeia de abelha uruçu, em que o mel orienta diferentes texturas e apresentações marcantes.

Serviço: Manga Restaurante (@mangarestaurante) | Rua Professora Almerinda Dultra, 40, Rio Vermelho

Jonatan Albuquerque Crédito: Divulgação

Melhor Mixologista

As histórias contadas na gastronomia líquida Bartender, mixologista, consultor, diretor criativo e sócio-fundador do Purgatório Bar, Jonatan Albuquerque construiu uma trajetória sólida dedicada à criação de experiências por meio da coquetelaria. Ele já assinou cartas de bebidas para mais de 60 estabelecimentos pelo país. Nascido na Bahia, Jonatan iniciou sua carreira em 2006, em Toronto, no Canadá, onde se apaixonou pela área ao cursar Hospitality Management no Humber College. Sua formação acadêmica inclui ainda graduações em Turismo pela Faculdade Integrada da Bahia e Gestão da Produção Industrial pela Universidade dos Guararapes (PE), além de especializações internacionais. À frente do Purgatório, consolidou a casa como referência nacional e tornou-se uma das lideranças do Salvador Cocktail Festival. Para Jonatan, a mixologia é uma ferramenta viva para preservar memórias, promover intercâmbio cultural e traduzir ingredientes regionais em narrativas no copo.

Serviço: Purgatório Bar (@purgatorio.bar) | Rua Alexandre Herculano, 45, Pituba

Chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca Crédito: Divulgação

Melhor Equipe de Cozinha

Sintonia, rigor e liderança no trabalho coletivo Na visão do chef Fabrício Lemos, que comanda o Grupo Origem ao lado da chef e confeiteira Lisiane Arouca, a excelência e a constância de um restaurante dependem fundamentalmente do alinhamento preciso de toda a sua brigada. A equipe do Restaurante Origem se destaca pelo alto nível de exigência técnica, pela disciplina operacional e pela sintonia fina mantida durante o ritmo intenso do serviço. O trabalho coletivo abrange desde a triagem minuciosa dos insumos regionais fornecidos por produtores locais até o domínio rigoroso dos tempos, temperaturas e métodos de cocção em cada área. Esse compromisso diário desenvolveu uma relação harmônica, pautada pela comunicação clara, pelo aprendizado contínuo, pela humildade e pela autonomia dos profissionais na busca ininterrupta pela alta gastronomia.

Serviço: Restaurante Origem (@restauranteorigem) | Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores

Amado Salvador Crédito: Leonardo Freire/Divulgação

Melhor Ambiente

Recursos audiovisuais e madeira em homenagem à Baía Inaugurada em outubro de 2025 no Salvador Shopping, a unidade Amado Salvador conquistou o prêmio de Melhor Ambiente. Com projeto inovador desenvolvido por Caio Bandeira e Tiago Martins (Arquitetos+Co), o espaço de 300 m² e capacidade para 120 lugares combina revestimentos em madeira nobre, paisagismo com plantas naturais e elementos visuais que prestam tributo à matriz original da Avenida Contorno. O grande diferencial da atmosfera é a tecnologia: três telas e seis projetores de alta definição transmitem continuamente imagens em movimento da natureza baiana e do pôr do sol na Baía de Todos os Santos, criando uma experiência imersiva e relaxante. A estrutura conta ainda com uma adega de rótulos selecionados e um mezanino exclusivo para eventos privados.