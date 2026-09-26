CULTURA

Conheça Théo, o Mini Ogã que conquistou a internet com atabaque e cânticos de candomblé

Aos três anos e criado em terreiro, menino transforma atabaque em brinquedo e encanta milhares de seguidores com sua habilidade de gente grande

Moyses Suzart

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 05:00

Théo Crédito: Divulgação

Lamentamos informar que não conseguimos entrevistar Théo. Ao menos não da forma convencional. Com três anos, ele ainda tem uma fala sem grandes vocábulos, além da timidez ao conversar com uma pessoa estranha do outro lado da tela, normal para a idade. Contudo, quando este pequeno prodígio utiliza suas duas pequenas palmas das mãos, sincronizando batidas no couro já gasto do seu “batuque”, Théo parece evocar a figura de Oxalá Velho, numa maturidade ancestral que impressiona quem acompanha de perto sua relação com a música e com a religião de matriz africana. O pequeno Ogã conquistou a internet com seus cânticos do candomblé e um manejo da percussão que faria até Carlinhos Brown sentar para ouvir e apreciar.

A entrevista, portanto, virou uma espécie de apresentação particular. Enquanto a mãe, Bárbara Benelli, do outro lado da tela contava a história do filho, Théo preferia fazer aquilo que sabe melhor. Batucava, improvisava, escolhia os pontos da casa que queria tocar. Tudo era percussão. Na gravação da entrevista, era mais música que voz, o bot que transcreve quase buga, teve dificuldade de decupar. Em determinado momento, Théo transformou uma varinha improvisada em baqueta e o joelho da mãe em tambor. Uma festa. Quando perguntado qual era o nome de seu instrumento, respondeu do jeito que uma criança de três anos responderia: “Batuque”. Mais tarde, ao ser provocado sobre qual toque queria fazer para o repórter, escolheu Ogum, justamente o orixá do jornalista que vos escreve.

Antes de conquistar centenas de milhares de seguidores, porém, Théo era apenas um menino que gostava de fazer barulho. Um barulho sincronizado. A história começou ainda mais cedo, quando a mãe percebeu algo diferente na coordenação das mãos. Bárbara Benelli nasceu no candomblé e cresceu em um terreiro que pertencia aos avós, em São Paulo, onde moram. Quando Théo nasceu, a família tinha residência no quintal do terreiro. O menino cresceu, portanto, ouvindo os sons que já faziam parte da história familiar. A religião do candomblé para ele é diversão, naturalidade e brincadeira. O melhor ingrediente.

Theo, o Mini Ogã 1 de 9

“Eu nasci nessa religião. Os meus avós tinham o centro, o terreiro era dos meus avós. Então, desde que eu nasci, eu tenho toda essa religião enraizada. E ele, do mesmo jeito, desde a barriga já escuta, já está no sangue. Quando ele nasceu, a gente morava no quintal onde era o terreiro, então ele tinha muito acesso”, conta.

Foi, porém, uma lembrança da Bahia que acabou colocando um instrumento nas mãos do menino. A avó de Théo, Débora de Fátima, havia ido à Festa de Iemanjá, em Salvador, no Dois de Fevereiro, e trouxe de presente para o irmão mais velho dele, Murilo, um pequeno tambor. Théo se interessou imediatamente pelo brinquedo. Era só o que queria.

“Ele tinha um monte de brinquedo, mas se interessava pelos batuques, pelo tambor. Com dez meses, a gente percebeu que ele já batia com as duas mãos. Era o brinquedo favorito. Eu falava: ‘Não é possível. Com dez meses ele já testa a coordenação’. Era uma coisa que chamava muito a atenção”, lembra a mãe.

Os brinquedos foram se multiplicando, mas Théo sempre voltava para aqueles que produziam som. No Natal de 2024, com um ano e seis meses, ganhou o instrumento que se tornaria inseparável: um atabaque. “Papai Noel me deu”, resumiu, interrompendo a mãe quando disse que ele ganhou no natal. A escolha do presente acabou revelando uma preferência que permanece até hoje. No ano seguinte, os pais resolveram dar uma moto elétrica para ele. Dinheiro jogado fora. “A moto elétrica fica aqui escorada no canto, pegando poeira”, brinca Bárbara.

O universo religioso, contudo, nunca apagou o fato de que Théo continua sendo uma criança de três anos. Ele usa camisa e mochila da Patrulha Canina, gosta de desenhos e até transformou o acessório em uma espécie de personagem nos cenários dos vídeos. Quando a mãe publicou uma gravação sem a mochila escolar ao fundo, os seguidores perguntaram onde ela estava. “A mochila apareceu em um dos vídeos, sem pretensão. E continuou. Um dia, quando fizemos sem a mochila ao fundo, reclamaram”, lembra.

A fama começou sem planejamento. Bárbara gravava Théo para mandar vídeos aos grupos da família e do terreiro. Durante uma viagem, criou um TikTok para mostrar o cotidiano dos dois filhos. Murilo aparecia jogando futebol. Théo, naturalmente, aparecia batucando. Até que um vídeo em que ele tocava Obaluaê, usando uma camisa do Chase, viralizou. Publicado à noite, enquanto a mãe dormia, amanheceu com mais de 100 mil visualizações. E não parou mais…

O Instagram veio depois, cercado de receio dos famigerados haters. Bárbara temia principalmente o preconceito religioso e a exposição de uma criança tão pequena no meio da barbárie da intolerância religiosa. Ainda assim, criou a conta em março deste ano. Em menos de um mês, Théo alcançou 100 mil seguidores. Hoje, já são cerca de 317 mil no Instagram, além de mais de 100 mil no TikTok. Os vídeos também chamaram a atenção de artistas e músicos. Anitta já curtiu, além de cantores da Timbalada e artistas globais. Para sua surpresa, o medo do preconceito, até aqui, foi menor do que ela imaginava.

“É muito raro a gente pegar um comentário ruim. Quando eu pego, excluo. Eu nem respondo, para não passar raiva. Eu denuncio a pessoa”, diz. Na casa, a convivência religiosa também é feita de respeito. Na estante, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida divide espaço com Iansã. O pai de Théo, Ronald Costa, não é adepto do candomblé, mas acompanha e respeita a religião da mulher e a relação que o filho desenvolveu com aquele universo. Também ficou surpreso com a habilidade musical do menino.

“Não esperava. Foi uma surpresa total. Nós achávamos que ele tinha esse gosto, esse dom, porque a gente já tinha percebido essa coordenação motora dele. Até o pessoal do terreiro fala. Nunca viu isso. Todo mundo fica maravilhado com ele lá no terreiro. Ele já toca no meio dos ogãs”, conta Costa, maravilhado com o filho.

Théo, seu batuque e sua família Crédito: Divulgação

A mãe também faz questão de não transformar o batuque em obrigação. Se Théo quer tocar, ela grava. Se não quer, o instrumento fica de lado. O cuidado é para que aquilo que hoje é prazer não se transforme em trabalho. “Eu não coloco isso como uma obrigação, porque ele gosta. Eu vejo que ele está num momento em que está curtindo. Aí, tocando, eu penso: ‘Ah, agora é hora de gravar’. Porque, senão, fica uma coisa muito forçada. Se ficar naquela coisa de ‘eu tenho que fazer’, vai virar uma coisa que ele não vai gostar”.

Bárbara e seu autoengano. O problema, ou melhor, o lado bom é que a percussão nunca é obrigação para nosso pequeno Ogã. Muito pelo contrário. A própria mãe tem que dar um freio no garoto. Théo quer tocar o dia inteiro. “Tem hora que eu falo: ‘Théo, para, pelo amor de Deus, não aguento mais’. Até porque a gente mora em apartamento. A gente chega da gira e eu falo: ‘Meu filho, são onze horas da noite. Não dá, não’. Aí acorda de manhã e quer ir batucar. Oito horas da manhã. Por ele, é o dia inteiro”.

A família também não decidiu que o menino seguirá a religião. Na verdade, quem vai decidir é ele. Bárbara nasceu no candomblé, mas diz que sua própria escolha foi respeitada pelos avós. Pretende fazer o mesmo com o filho. “Não é obrigado a ser da religião. A fé dele tem que ser a fé dele. Quando eu decidi entrar para o terreiro, minha avó perguntou: ‘É isso que você quer?’. E quando eu disse que sim, ela explicou a responsabilidade. Então é isso que eu quero fazer com ele”.

O futuro, entretanto, traz uma preocupação que vai além da religião. Bárbara sabe que a infância protegida de Théo dará lugar a uma fase em que ele poderá compreender comentários, diferenças e preconceitos que hoje simplesmente não alcança. “O que eu tento colocar na mente deles é que eles têm que ser eles. Não têm que ser o que os outros querem. Têm que ser o que eles querem. Então eu sempre tento deixar isso bem explícito para eles: você tem que fazer o que você gosta, tem que estar onde você quer, não onde os outros querem”.

Enquanto os adultos pensam em preconceito, exposição, religião e futuro, Théo parece preocupado com questões mais imediatas. O batuque atual já está pequeno e castigado pelo uso. O couro já está fininho e a mãe faz de tudo. Coloca azeite, bota no sol, mas as horas de voo do instrumento já estão elevadíssimas. A pretensão agora é que Papai Noel deixe de gastar dinheiro à toa e compre um atabaque maior e com couro novo.

O talento, inclusive, já começa a sair das paredes de casa e do terreiro. Em uma festa de aniversário, havia um grupo de samba tocando. Deram um tamborim para Théo e ele foi parar atrás do palco, acompanhando os músicos. Foi difícil tirá-lo de lá. No terreiro, segundo a mãe, já aparecem pessoas perguntando quanto ele cobra para ensinar a tocar. E claro, o pequeno Ogã já toca nos encontros do candomblé e na escola já faz suas apresentações junto dos coleguinhas. Seu primo, da mesma idade, já gosta da parte lúdica, das danças.

“Quem tem preconceito é adulto. Criança não nasce com preconceito. Aqui a gente educa para que as novas gerações estejam desprovidas disso. Meu filho mais velho uma vez me disse para pegar um lápis cor de pele. Eu disse que temos várias cores de pele. É sobre isso”, conta Bárbara.

A brincadeira começa a ganhar contornos de ofício, mas, por enquanto, continua sendo apenas brincadeira. Com 30 minutos de entrevista, o Pequeno Ogã já estava solto, virou amigo do repórter. Não cabia mais perguntar nada, era curtir as peripécias de Théo. Ele até pegou a moto elétrica para mostrar, mas não passou de dois minutos, um mero coadjuvante perto do batuque dele. Cada hora ele perguntava a alguém que música queria ver ele tocando. E, entre uma apresentação ou outra, voltava a ser criança, um erê de mão cheia, fã do Patrulha Canina.

Mas Théo parece carregar com ele uma ancestralidade que vai e volta, uma energia sincronizada como um conjunto de ogãs reverenciando os orixás. “Para mim, é coisa de outras vidas. Candomblé, matriz africana, é ancestralidade. É fora do normal, assim, numa criança da idade dele fazer o que ele faz. Eu tenho 32 anos, nasci na religião e nunca vi isso. Nunca”, disse a mãe, interrompida por Théo. Ele queria tocar novamente para o repórter. Desta vez, Iemanjá.