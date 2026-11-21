COMIDA

Corredor da Vitória tem japa novinho e dos bons

Este conteúdo é um oferecimento do Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Ronaldo Jacobina

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:00

Black Cod Crédito: Fotos: Rodrigo Hohlenwerger/Divulgação

Não foi o cobiçadíssimo atum bluefin, nem os irretocáveis carpaccios que mais me surpreenderam no Myia Sushi. Embora ambos mereçam elogios, foi um peixe preparado na brasa que roubou a cena. O black cod, de textura quase cremosa e molho suavemente adocicado, revelou uma cozinha que sabe trabalhar com precisão sem transformar a técnica em espetáculo. Inaugurado em agosto, o restaurante tem à frente o chef baiano Mailson Chaves, cuja trajetória ajuda a entender o que encontrei à mesa.

Steak tartare shokupan

O black cod, preparado no forno a carvão, é daqueles pratos que permanecem na memória depois que a refeição termina. A carne macia, quase desmanchando, contrasta com a intensidade discreta da brasa e o adocicado do molho. Tudo na medida. Nenhum ingrediente parece querer se impor ao outro.

Carpaccio Myia do mar

Mas a experiência começou bem antes, com o carpaccio do mar, batizado de Mya, que reúne polvo, robalo e atum, acompanhados de creme azedo e ovas de salmão. A combinação funciona pela variedade de texturas e pelo frescor dos ingredientes. O carpaccio de salmão trufado, um dos mais pedidos da casa, também merece atenção. O ponzu trufado acrescenta personalidade ao prato, sem tirar o protagonismo do pescado.

Duo tartare

Entre os niguiris, o de bluefin chu-toro (espanhol) foi um dos melhores momentos da noite. A gordura entremeada na carne proporciona uma textura sedosa, daquelas que praticamente se desfazem na boca. É um corte que dispensa excessos: quanto menos interferência, melhor. Também provei o niguiri de yellowtail e a enguia com avocado, teriaki e gergelim torrado (outra boa surpresa), numa sequência que mostrou cuidado com os cortes e respeito às características de cada ingrediente.

Carpaccio de salmão trufado

O steak tartare servido com shokupan na manteiga de katsuobushi, tartar de carne estilo japonês, caviar mujol, cebolete; e o duo tartare completaram a experiência, que teve ainda uma refrescante e saborosa soda de cupuaçu com lichia e, na sobremesa, o mochi. A apresentação dos pratos também me chamou minha atenção. Tudo com apuro estético, sem comprometer o que realmente importa: o prazer de comer.

Hand roll de enguia

Outros acertos do Mya estão no ambiente e no atendimento. O projeto arquitetônico de Marcos Barbosa criou um espaço elegante e confortável, com capacidade para 90 pessoas. O serviço acompanha a proposta da cozinha: atencioso, bem conduzido e com a discrição necessária para que a refeição transcorra sem interrupções. É um conjunto que faz diferença, especialmente num restaurante que pretende oferecer uma experiência gastronômica mais elaborada.

Niguiri de toro bluefin

A segurança de Mailson Chaves, de apenas 26 anos, tem origem numa trajetória de aprendizado constante. Nascido em Salvador, começou como aprendiz de sushiman no Soho da Bahia Marina e encontrou no Zuuk uma virada profissional. “Ali aprendi muito, desde fazer a comida até como abordar um cliente e entregar uma experiência”, conta. Depois, trabalhou em Florianópolis, conquistou uma certificação internacional de proficiência em sushi reconhecida no Japão, da qual afirma ter sido o primeiro profissional baiano a receber o título.

De volta a Salvador, se associou a Paulo Salum, Lucas Cruz, Leopoldo Leão, Vitor Calixto e Felipe Vieira para abrir o Myia que combina um cardápio à la carte com uma experiência mais exclusiva, realizada diretamente no balcão. É ali que acontece o omakase, serviço no qual o cliente entrega ao chef a escolha do que será servido. São apenas sete lugares, ocupados mediante reserva, para um menu de 15 etapas (R$ 550 por pessoa). A sequência é revelada ao longo do jantar, enquanto Mailson prepara os pratos diante dos convidados e explica as características dos pescados, os cortes e as técnicas utilizadas.

Mochi: sobremesa

Saí do Mya com a sensação de ter encontrado um restaurante que já demonstra personalidade, apesar do pouco tempo de funcionamento. Mailson não parece interessado apenas em reproduzir o repertório tradicional da cozinha japonesa, tampouco em impressionar com combinações mirabolantes. O que encontrei foi uma cozinha que valoriza bons produtos, domina técnicas e sabe quando é melhor não interferir demais. E, se tivesse de escolher um único motivo para voltar, não hesitaria: aquele black cod preparado na brasa. Embora, na próxima visita, o balcão de sete lugares também esteja nos meus planos.

Serviço:

Myia Sushi – @myiasushi