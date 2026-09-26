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Curadoria de festas, encontros, feiras e carurus de São Cosme e São Damião

Entre promessas pagas com quiabo, sambas de responsabilidade e celebrações afetuosas, Salvador renova sua devoção aos santos gêmeos espalhando fartura e axé da Barroquinha ao Rio Vermelho

Flavia Azevedo

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 05:00

Neste fim de semana, todos os lugares homenageiam Cosme e Damião Crédito: Paula Froes

Circuito

Para quem quer montar um itinerário próprio pelas ladeiras do Centro Histórico ou à beira da baía, a cidade apresenta opções que unem fé, música e boa mesa. Neste sábado (26), a partir das 13h, o Leto Gastronomia (@letogastronomia) abre os trabalhos na Bahia Marina com almoço privado a R$ 89 para o público geral — grátis para associados —, com reservas pelo telefone (71) 99699-9988. Mais tarde, no mesmo sábado (26), às 19h, o Caruru de Soraia (@bia_ssa82) movimenta a Rua Gregório de Matos, nº 14, cobrando apenas 1 kg de alimento não perecível na entrada. Já neste domingo (27), a partir das 18h, a festa fica por conta do Caruru Cultural na Casa Bráfica (@casabrafica), situada na Rua João de Deus, nº 10, no Pelourinho, que oferece programação gratuita com o Bloco Afro Os Negões, Agnoell Crioulo, Ruth Helena e o Projeto Dançafro comandado por Jusa Ventura.

Caruru: muito além do prato, uma tradição que atravessa gerações 1 de 11

Cuidado e devoção

No Engenho Velho da Federação, a devoção aos Ibējis vem acompanhada de cidadania e cuidado comunitário. O Caruru do Terreiro Casa Branca (@terreirocasabranca) acontece neste sábado (26), a partir das 9h, com acesso totalmente gratuito na Avenida Vasco da Gama, nº 463. A celebração integra a programação da 24ª Feira da Saúde, Cultura e Literatura, oferecendo à população atendimentos em saúde bucal, aferição de pressão arterial e glicemia, vacinação para adultos, crianças, cães e gatos, além de feira de economia solidária, práticas de exercícios terapêuticos e apresentações culturais ao longo do dia.

Mutirão de axé

Na Barroquinha, o som cadenciado dos atabaques e a profusão de roupas brancas anunciam um dos rituais mais bonitos da capital baiana. O tradicional Caruru dos Erês, promovido pelo Centro Umbandista Caboclo Rei das Matas (@ceumbandistacabocloreidasmatas), acontece no próximo dia 28 (segunda), a partir das 19h, na Avenida Baltazar, nº 3, com entrada gratuita. Liderada desde 1996 por Mãe Cira de Iansã em honra à memória de sua mãe, Mãe Maria dos Anjos, a celebração mobiliza a comunidade num verdadeiro mutirão afetivo que corta, um a um, mais de 6.000 quiabos para ofertar a iguaria sagrada. A Gira Especial em homenagem a São Cosme e Damião espalha o cheiro marcante de dendê, camarão seco e ervas frescas, estendendo a festa pelas ruas da Barroquinha e da Baixa dos Sapateiros.

Vatapá e caruru 1 de 6

Afeto e solidariedade

O Rio Vermelho também é palco para encontros onde a tradição se renova pelo afeto e pelo compromisso social. A agência Via Press realiza o seu tradicional Caruru no próximo dia 28 (segunda), a partir das 12h, em sua sede na Rua Alagoinhas, nº 303. Embora a reunião seja exclusiva para convidados, o espírito de fartura e partilha se multiplica para além dos muros da casa: os presentes são incentivados a levar pacotes de leite em pó ou brinquedos, que serão integralmente doados para a Organização de Auxílio Fraterno (OAF), garantindo que a alegria dos santos gêmeos alcance quem mais precisa.

Veja mais sobre a VIA Press Comunicação 1 de 4

São Joaquim

Se a sua ideia de celebração pede mar ao fundo e o calor da feira mais democrática da cidade, o destino é o Píer da Feira de São Joaquim. Neste sábado (26), o espaço se transforma em um banquete de fé e cultura com o preparo monumental de 15 mil quiabos e a distribuição gratuita do caruru da casa. Para embalar a tarde com o melhor do ritmo baiano, a festa conta com roda de samba comandada pelo grupo Samba Trator e por Eduardinho Fora da Mídia, além das participações especiais de Dam Mocidade e Rogério Bambeia. O acesso à área do samba é garantido mediante a doação de uma lata de leite em pó, destinada a ações solidárias locais.

Venda de manga na Feira de São Joaquim 1 de 9

Botequim e dendê

A dobradinha infalível entre batucada e caruru ganha endereço certo neste domingo (27), durante a segunda edição do Caruru do Jubiabar, situado na Rua Conselheiro Pedro Luiz, nº 79, no Rio Vermelho. As portas da casa se abrem às 15h e, a partir das 17h30, o Grupo Botequim assume o comando da roda de samba para homenagear São Cosme e São Damião. Os ingressos custam R$ 30 se adquiridos antecipadamente pela plataforma Sympla, e R$ 40 na portaria no dia do evento. Uma dica: os primeiros 100 compradores que garantirem o bilhete antecipado ganham, de cortesia, um prato completo do caruru da casa.

Por @flaviaazevedoalmeida

NOVELAS:

A NOBREZA DO AMOR - Miguel se desespera ao perceber que tirou a vida de um homem. Fortunato abre uma investigação, e Salma teme por seu pai. Miguel é detido, e Omar, Lúcia/Alika e Tonho apoiam Salma e sua família. Malungo visita Alika e Niara e avisa que retornará para seu lar. Ana Maria confessa que teme perder a companhia de Caetana. Virgínia e Mirinho se mudam temporariamente para o engenho. Alika tem um pesadelo com Jendal. Halim anuncia que Fuad não se casará mais com Salma. José se aproxima de Batanga. Jendal chega ao Brasil. 18h40

A Nobreza do Amor 1 de 27

POR VOCÊ – Zé, se apresentando como Carlos, sonda Bela sobre o acidente que vitimou Juli. Iara aceita dar uma nova chance a Juarez. Bela e as crianças se emocionam com a chegada do aniversário de Juli. Enzo agradece Lucas por insistir por seu retorno à escola. Melinda comenta com Próspero sobre o ensaio para uma apresentação especial no hospital, e Próspero diz que vai. Toy e Leandra conversam sobre suas famílias. Vanessa convoca Leandra para integrar o Conselho do hospital. Zé confronta Juarez sobre o acidente com Juli. 19h45