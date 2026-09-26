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Curadoria de festas, encontros, feiras e carurus de São Cosme e São Damião

Entre promessas pagas com quiabo, sambas de responsabilidade e celebrações afetuosas, Salvador renova sua devoção aos santos gêmeos espalhando fartura e axé da Barroquinha ao Rio Vermelho

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 05:00

Neste fim de semana, todos os lugares homenageiam Cosme e Damião
Neste fim de semana, todos os lugares homenageiam Cosme e Damião Crédito: Paula Froes

Circuito

Para quem quer montar um itinerário próprio pelas ladeiras do Centro Histórico ou à beira da baía, a cidade apresenta opções que unem fé, música e boa mesa. Neste sábado (26), a partir das 13h, o Leto Gastronomia (@letogastronomia) abre os trabalhos na Bahia Marina com almoço privado a R$ 89 para o público geral — grátis para associados —, com reservas pelo telefone (71) 99699-9988. Mais tarde, no mesmo sábado (26), às 19h, o Caruru de Soraia (@bia_ssa82) movimenta a Rua Gregório de Matos, nº 14, cobrando apenas 1 kg de alimento não perecível na entrada. Já neste domingo (27), a partir das 18h, a festa fica por conta do Caruru Cultural na Casa Bráfica (@casabrafica), situada na Rua João de Deus, nº 10, no Pelourinho, que oferece programação gratuita com o Bloco Afro Os Negões, Agnoell Crioulo, Ruth Helena e o Projeto Dançafro comandado por Jusa Ventura.

Caruru: muito além do prato, uma tradição que atravessa gerações

Caruru de São Cosme e Damião: tradição que mistura sabores, ancestralidade e fé ocupa um lugar especial na cultura baiana por Paula Froes/Arquivo CORREIO
Tem quiabo, dendê e muita história. O caruru é um dos pratos mais tradicionais das celebrações de Cosme e Damião na Bahia por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Na Bahia, setembro tem gosto de caruru. A tradição está ligada às celebrações dos Ibejis, orixás crianças do Candomblé por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Sete crianças, sete porções e muita tradição: daí vem uma das formas de celebração conhecida como 'Caruru de Sete Meninos' por Paula Froes/Arquivo CORREIO
E o caruru vem acompanhado de um verdadeiro banquete. Nas celebrações aos Ibejis, a mesa pode reunir vatapá, arroz, feijão, inhame, milho branco, acarajé, abará, xinxim de galinha, banana frita e farofa de dendê por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Caruru não é só comida. A tradição reúne elementos de ancestralidade africana e do sincretismo religioso que marca a história da Bahia por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
A receita também conta uma história. O caruru tem origem africana e passou por diferentes processos de sincretismo ao longo do tempo por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Indígenas que viviam no Brasil já cozinhavam uma receita similar ao caruru africano, chamado 'caruru de folhas', que pode ser feito com taioba ou bredo-de-santo-antônio por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Tem caruru tradicional e até versão vegana. As mudanças na receita fazem parte da evolução do prato, mas a tradição religiosa ligada ao Candomblé permanece por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
As celebrações a Cosme e Damião começaram durante o período colonial e o sincretismo fez com que os santos católicos fossem venerados também entre o povo de santo, em referência aos orixás Ibejis, também conhecidos como erês ou orixás crianças por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Apesar do mesmo nome, o caruru aos Ibejis, no Candomblé, é diferente da comida baiana. A tradição reúne pratos de diferentes orixás e, por serem erês (crianças), também inclui pipoca, rapadura e balas, de preferência de mel por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
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Caruru de São Cosme e Damião: tradição que mistura sabores, ancestralidade e fé ocupa um lugar especial na cultura baiana por Paula Froes/Arquivo CORREIO

Cuidado e devoção

No Engenho Velho da Federação, a devoção aos Ibējis vem acompanhada de cidadania e cuidado comunitário. O Caruru do Terreiro Casa Branca (@terreirocasabranca) acontece neste sábado (26), a partir das 9h, com acesso totalmente gratuito na Avenida Vasco da Gama, nº 463. A celebração integra a programação da 24ª Feira da Saúde, Cultura e Literatura, oferecendo à população atendimentos em saúde bucal, aferição de pressão arterial e glicemia, vacinação para adultos, crianças, cães e gatos, além de feira de economia solidária, práticas de exercícios terapêuticos e apresentações culturais ao longo do dia.

Mutirão de axé

Na Barroquinha, o som cadenciado dos atabaques e a profusão de roupas brancas anunciam um dos rituais mais bonitos da capital baiana. O tradicional Caruru dos Erês, promovido pelo Centro Umbandista Caboclo Rei das Matas (@ceumbandistacabocloreidasmatas), acontece no próximo dia 28 (segunda), a partir das 19h, na Avenida Baltazar, nº 3, com entrada gratuita. Liderada desde 1996 por Mãe Cira de Iansã em honra à memória de sua mãe, Mãe Maria dos Anjos, a celebração mobiliza a comunidade num verdadeiro mutirão afetivo que corta, um a um, mais de 6.000 quiabos para ofertar a iguaria sagrada. A Gira Especial em homenagem a São Cosme e Damião espalha o cheiro marcante de dendê, camarão seco e ervas frescas, estendendo a festa pelas ruas da Barroquinha e da Baixa dos Sapateiros.

Vatapá e caruru

O caruru aos Ibejis reúne as comidas de todos os orixás, o que inclui vatapá, arroz branco, feijão preto, inhame milho branco, acarajé, abará, cana, xinxim de galinha, banana frita e farofa de dendê. por Paula Fróes/Correio
Vatapá é um prato típico da culinária afro-brasileira por
Vatapá inclui pão dormido, fubá e gengibre  por
Prato de caruru por Jonas Santana/Gov da Bahia
O caruru de São Cosme e Damião foi declarado patrimônio imaterial da Bahia pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC) por Divulgação
Caruru é é um cozido de quiabos, planta de origem africana, ou de carurus, plantas nativas das Américas por Arquivo de Táta Ricardo
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O caruru aos Ibejis reúne as comidas de todos os orixás, o que inclui vatapá, arroz branco, feijão preto, inhame milho branco, acarajé, abará, cana, xinxim de galinha, banana frita e farofa de dendê. por Paula Fróes/Correio

Afeto e solidariedade

O Rio Vermelho também é palco para encontros onde a tradição se renova pelo afeto e pelo compromisso social. A agência Via Press realiza o seu tradicional Caruru no próximo dia 28 (segunda), a partir das 12h, em sua sede na Rua Alagoinhas, nº 303. Embora a reunião seja exclusiva para convidados, o espírito de fartura e partilha se multiplica para além dos muros da casa: os presentes são incentivados a levar pacotes de leite em pó ou brinquedos, que serão integralmente doados para a Organização de Auxílio Fraterno (OAF), garantindo que a alegria dos santos gêmeos alcance quem mais precisa.

Veja mais sobre a VIA Press Comunicação

Equipe geral da Via Press Comunicação   por Divulgação
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Sede da Via Press Comunicação   por Divulgação
Via Press Comunicação é finalista do Prêmio IEL de Talentos 2025 como Empresa Inovadora por Divulgação
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Equipe geral da Via Press Comunicação   por Divulgação

São Joaquim

Se a sua ideia de celebração pede mar ao fundo e o calor da feira mais democrática da cidade, o destino é o Píer da Feira de São Joaquim. Neste sábado (26), o espaço se transforma em um banquete de fé e cultura com o preparo monumental de 15 mil quiabos e a distribuição gratuita do caruru da casa. Para embalar a tarde com o melhor do ritmo baiano, a festa conta com roda de samba comandada pelo grupo Samba Trator e por Eduardinho Fora da Mídia, além das participações especiais de Dam Mocidade e Rogério Bambeia. O acesso à área do samba é garantido mediante a doação de uma lata de leite em pó, destinada a ações solidárias locais.

Venda de manga na Feira de São Joaquim

Venda de manga na Feira de São Joaquim por Arison Marinho
Venda de manga na Feira de São Joaquim por Arison Marinho
Venda de manga na Feira de São Joaquim por Arison Marinho
Venda de manga na Feira de São Joaquim por Arison Marinho
Venda de manga na Feira de São Joaquim por Arison Marinho
Venda de manga na Feira de São Joaquim por Arison Marinho
Venda de manga na Feira de São Joaquim por Arison Marinho
Venda de manga na Feira de São Joaquim por Arison Marinho
Venda de manga na Feira de São Joaquim por Arison Marinho
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Venda de manga na Feira de São Joaquim por Arison Marinho

Botequim e dendê

A dobradinha infalível entre batucada e caruru ganha endereço certo neste domingo (27), durante a segunda edição do Caruru do Jubiabar, situado na Rua Conselheiro Pedro Luiz, nº 79, no Rio Vermelho. As portas da casa se abrem às 15h e, a partir das 17h30, o Grupo Botequim assume o comando da roda de samba para homenagear São Cosme e São Damião. Os ingressos custam R$ 30 se adquiridos antecipadamente pela plataforma Sympla, e R$ 40 na portaria no dia do evento. Uma dica: os primeiros 100 compradores que garantirem o bilhete antecipado ganham, de cortesia, um prato completo do caruru da casa.

Por @flaviaazevedoalmeida

NOVELAS:

A NOBREZA DO AMOR - Miguel se desespera ao perceber que tirou a vida de um homem. Fortunato abre uma investigação, e Salma teme por seu pai. Miguel é detido, e Omar, Lúcia/Alika e Tonho apoiam Salma e sua família. Malungo visita Alika e Niara e avisa que retornará para seu lar. Ana Maria confessa que teme perder a companhia de Caetana. Virgínia e Mirinho se mudam temporariamente para o engenho. Alika tem um pesadelo com Jendal. Halim anuncia que Fuad não se casará mais com Salma. José se aproxima de Batanga. Jendal chega ao Brasil.  18h40

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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POR VOCÊ – Zé, se apresentando como Carlos, sonda Bela sobre o acidente que vitimou Juli. Iara aceita dar uma nova chance a Juarez. Bela e as crianças se emocionam com a chegada do aniversário de Juli. Enzo agradece Lucas por insistir por seu retorno à escola. Melinda comenta com Próspero sobre o ensaio para uma apresentação especial no hospital, e Próspero diz que vai. Toy e Leandra conversam sobre suas famílias. Vanessa convoca Leandra para integrar o Conselho do hospital. Zé confronta Juarez sobre o acidente com Juli. 19h45

QUEM AMA CUIDA - Tom garante seu apoio a Pilar. Mau Mau comenta com Adriana que está tomando coragem para contar a Felipe que é irmão dela. Edvaldo acredita que Diná possa ter tido um caso com Arthur. Pilar pede para Iuri descobrir tudo sobre a família de Andréa. No evento em homenagem a Arthur, Nancy apresenta Adriana Brandão como a nova sócia da joalheria, para a surpresa de todos. Tiago não aceita se unir a Pilar, e deixa a tia preocupada ao cogitar a possibilidade de vender sua parte da sociedade para Adriana. Silvana comenta com Tiago que ficou surpresa ao saber que Nancy conhece Adriana. Adriana comunica a Ingrid que contratou um auditor para fazer auditoria na joalheria. Pilar convoca Tom para uma missão contra Adriana. 21h20

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