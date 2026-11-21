PATRIMÔNIO

De portas abertas para a Nação Ilê: CCBB Salvador estreia com homenagem ao primeiro bloco afro do Brasil

No mês da Consciência Negra, primeiro Centro Cultural Banco do Brasil do Nordeste inaugura sua sede no Palácio da Aclamação com exposição que celebra mais de 50 anos do Ilê Aiyê. O CORREIO visitou a mostra com exclusividade antes da abertura ao público

Moyses Suzart

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:00

Exposição Crédito: Sora Maia

Ilê significa casa. Mas, no Curuzu,essa palavra ganhou um significado que nenhuma parede que chamamos de lar seria capaz de limitar. Foi na força ancestral da casa de Mãe Hilda Jitolu, entre os ensinamentos do candomblé, o acolhimento de uma comunidade e a coragem de enfrentar o racismo, que nasceu uma das maiores revoluções culturais do Brasil. Mais de cinco décadas depois, o Ilê Aiyê atravessa a cidade para abrir as portas de outra casa que respira cultura, memória e sofisticação. Desta vez, no histórico Palácio da Aclamação, no Campo Grande, onde o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) inaugura neste sábado (21) sua primeira sede no Nordeste. E não poderia haver encontro mais simbólico: uma casa que nasce para a cultura recebendo outra que ensinou gerações a reconhecer a própria beleza, identidade e história.

A inauguração acontece um dia depois do Dia da Consciência Negra e tem como protagonista a exposição inédita Nação Ilê, uma homenagem à trajetória do primeiro bloco afro do Brasil, fundado em 1974. Com obras de mais de 30 artistas nacionais e internacionais, a mostra ocupa aproximadamente 800 metros quadrados do novo equipamento cultural e transforma a história do Ilê em uma experiência que atravessa a arte, a música, a religiosidade, a educação e a memória. Antes da abertura oficial, o CORREIO teve acesso antecipado à exposição e percorreu os ambientes que, a partir deste fim de semana, estarão abertos gratuitamente ao público.

A visita revela uma exposição em que a história não está apenas escrita nas paredes. Ela aparece nos rostos de mulheres negras retratadas em grandes fotografias, na delicadeza de esculturas ornamentadas com búzios e fibras naturais, nas cores intensas das obras e nos símbolos que remetem à ancestralidade africana. Há também instalações que exploram o movimento dos tecidos, a presença do corpo e a força dos elementos que compõem o universo estético afro-brasileiro. É uma exposição para olhar, mas também para reconhecer.

Nação Ilê 1 de 18

O percurso não pretende simplesmente contar a história de um bloco de Carnaval. A proposta é apresentar o Ilê Aiyê como uma nação expandida, que nasceu em um território específico de Salvador, mas construiu uma linguagem capaz de dialogar com o Brasil e com o continente africano, da diáspora aos dias atuais.

A curadoria, assinada por Tiganá Santana, Tiago Sant'Ana e Raquel Barreto, reúne artistas de diferentes gerações e geografias, com conexões que alcançam países como Benin e Angola. Entre os nomes presentes estão Mestre Didi, Ayrson Heráclito, J. Cunha, Nádia Taquary, Yêdamaria, Abdias Nascimento, Alberto Pitta e Lita Cerqueira, em um encontro de linguagens que inclui esculturas, fotografias, instalações, vídeos, poesia, música e dança.

Para compreender a dimensão dessa homenagem, é preciso voltar ao Curuzu. Foi ali, no bairro da Liberdade, que jovens negros decidiram criar um bloco capaz de afirmar, em pleno Carnaval de Salvador, uma identidade que durante muito tempo havia sido marginalizada. Em um vídeo exibido na exposição, Mãe Hilda parece conversar com o visitante. “Foi depois do Ilê que o negro baiano teve orgulho de ser o que é”, fala. O Ilê Aiyê nasceu em 1974, tendo como uma de suas principais referências a casa e o terreiro de Mãe Hilda Jitolu, filha de Oxum e Omolu, ambos com referências fortes na exposição.

A força dessa origem permanece na mostra. O Ilê que desfilou pela primeira vez em 1975, enfrentando preconceitos e rompendo padrões de representação no Carnaval, é o mesmo que transformou seus tecidos, penteados, músicas e coreografias em instrumentos de afirmação política. O bloco fez da beleza negra uma declaração pública de orgulho, muito antes de discussões sobre representatividade ocuparem a centralidade que possuem atualmente. E fez isso sem abandonar suas raízes, mantendo uma atuação que ultrapassa os dias de festa e alcança a formação de crianças, a educação e a valorização da história africana.

Um dos curadores da exposição, Tiago Sant'Ana, destaca que essa dimensão permanente do Ilê orientou a construção da mostra. Para ele, compreender o bloco apenas pela imagem de seus desfiles é reduzir a importância de uma instituição que trabalha durante todo o ano para preservar e transmitir conhecimentos.

“O Ilê Aiyê é um bloco afro, só que ele tem uma atuação, primeiro, em todo o refinamento visual que é criado, que a gente vê acontecer na avenida durante o Carnaval, tanto do ponto de vista visual quanto musical, quanto da poesia que é escrita, as letras das músicas. Mas também ele tem uma pauta anual. Há, por exemplo, a Escola Mãe Hilda, projeto de educação em que as crianças podem ir para a sede do Ilê Aiyê e ter todo um processo educacional através da música, através da dança. E também é um processo de pesquisa. Cada ano, o Ilê Aiyê elege um tema, e esse tema é trabalhado junto com a população através dos cadernos de educação, que são apostilas do bloco que ajudam a educar a comunidade ali do Curuzu sobre o tema anual.”

Essa atuação contínua foi incorporada à concepção da exposição. Em vez de concentrar o olhar apenas nos desfiles e nas fantasias que tornaram o Ilê conhecido mundialmente, os curadores buscaram compreender como a estética do bloco se relaciona com questões sociais, políticas e pedagógicas. O resultado é um percurso que aproxima diferentes expressões artísticas sem perder de vista a história de resistência que deu origem à instituição.

Exposição Crédito: Sora Maia

“A exposição reflete um pouco essa prática ao unir os processos estéticos, os processos políticos e os processos também educacionais, pedagógicos. A gente tentou seguir essa cara do Ilê quando foi escolher os artistas, definir o caminho da exposição, os temas que a gente traz, sobre travessias atlânticas, sobre a presença do tecido, do têxtil, sobre a presença do corpo, como o corpo entra em cena na criação artística. Então, de alguma maneira, o Ilê serve como esse que puxa o cortejo da exposição, para a gente poder costurar com esses outros artistas que participam da mostra”, explica Tiago.

A imagem do cortejo é especialmente significativa. Afinal, o Ilê Aiyê construiu sua história ocupando as ruas, levando para o espaço público uma estética negra que reivindicava reconhecimento e respeito. Agora, essa mesma força ocupa as salas de um equipamento cultural instalado em um dos edifícios históricos de Salvador. O encontro entre esses dois universos, o da tradição popular e o da instituição cultural, amplia o alcance de uma memória que pertence à cidade inteira.

Uma das ideias mais marcantes da exposição é a de que a memória negra não precisa ser contada exclusivamente a partir da violência e do sofrimento. Embora a escravidão, o racismo e as desigualdades sejam partes incontornáveis dessa história, a trajetória do Ilê Aiyê também é feita de invenção, celebração, sofisticação estética e construção de novas possibilidades de existência. É justamente essa dimensão que aparece nas cores, nos tecidos, nas imagens e nas obras reunidas em Nação Ilê.

Para Tiago Sant'Ana, esse entendimento é fundamental, especialmente em uma cidade como Salvador, onde a presença negra está profundamente marcada na arquitetura, na música, na religiosidade e nas relações sociais. O curador considera que a abertura de equipamentos culturais públicos e gratuitos representa uma oportunidade de aproximar a população de sua própria história.

“Você ter equipamentos culturais que são públicos e gratuitos é uma maneira de inserir a arte, de inserir bens culturais na comunidade, e isso atrair um público grande que pode ter acesso à arte, à educação, a uma boa mediação cultural dentro de uma exposição. E, consequentemente, também essas pessoas se reconciliarem com sua história, porque a história e a memória são coisas vivas. Você percebe isso no cotidiano da cidade, principalmente em uma cidade como a nossa, que tem uma arquitetura imponente, histórica”, afirma.

O curador também chama atenção para a permanência de acontecimentos históricos na sociedade contemporânea. A diáspora africana e a escravidão, embora pertençam a períodos anteriores, continuam produzindo consequências no presente. A proposta da exposição é reconhecer essas marcas sem restringir a experiência negra às imagens de sofrimento.

“Essa é uma exposição que reafirma essa história, mas de uma outra maneira, que não é só através de imagens de violência, mas também imagens em que a gente pensa que é possível educar pela beleza também. É possível criar uma memória que tem a ver com essa presença do pertencimento negro”, acrescenta.

Uma nova casa para Salvador

A inauguração de Nação Ilê representa também um marco para o circuito cultural da capital baiana. O CCBB Salvador é a quinta unidade do Centro Cultural Banco do Brasil no país e a primeira instalada no Nordeste. Sua chegada amplia uma rede que já possui espaços em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, consolidando Salvador como parte de um circuito nacional de exposições, espetáculos e atividades culturais.

A nova sede funciona no Palácio da Aclamação, na Avenida Sete de Setembro, e começa suas atividades de maneira gradual. Nesta primeira etapa, aproximadamente mil metros quadrados estarão disponíveis para exposições e convivência, incluindo o Anexo Histórico, que passou por requalificação, e um pavilhão temporário destinado às mostras. Desse total, cerca de 800 metros quadrados serão ocupados pela exposição dedicada ao Ilê Aiyê. O prédio principal seguirá em processo de restauro, com conclusão estimada para 2028, enquanto a construção de um anexo contemporâneo está prevista para 2031.

Quando todas as intervenções estiverem concluídas, o complexo deverá contar com aproximadamente 10 mil metros quadrados, incluindo mais de dois mil metros quadrados de áreas expositivas, teatro, cinema, sala multiuso, restaurante, café, loja e espaços de convivência. O projeto resulta de um acordo firmado em 2024 entre o Banco do Brasil e o Governo da Bahia, proprietário do imóvel histórico, tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

Exposição Crédito: Sora Maia

Embora a abertura da sede física aconteça agora, o CCBB já vinha desenvolvendo atividades em Salvador. Nos últimos anos, a instituição realizou mais de 20 projetos em parceria com 18 equipamentos culturais da cidade, reunindo exposições, apresentações teatrais, sessões de cinema e atividades educativas que alcançaram mais de 600 mil pessoas.

O gerente-geral da nova unidade, Júlio Paranaguá, não escondeu a emoção durante a visita antecipada realizada na quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra. Para ele, a inauguração representa a concretização de um processo que começou com a ocupação de outros espaços culturais e agora ganha endereço próprio.

“Hoje é um dia muito especial, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A gente está fazendo esse momento exclusivo, essa visita antecipada. Estou bem feliz, bem emocionado, acho que todo mundo aqui também. O CCBB já vem há um tempo com programação na cidade, acontecendo de forma itinerante, em parceria com outros espaços. Já fizemos mais de 20 projetos, ocupando 18 aparelhos culturais importantes da cidade, com exposição, com cinema, com teatro. E agora a gente veio para um momento bem importante desse processo, que é a abertura da nossa casa”, celebra.

A escolha do Ilê Aiyê para inaugurar o equipamento, segundo o gestor, traduz o significado que a instituição pretende atribuir à sua presença em Salvador. Mais do que apresentar uma exposição de grande porte, a proposta é reconhecer uma manifestação cultural profundamente ligada à identidade da população baiana.

“A gente abre essa casa, abre esse espaço. Nesse primeiro momento, a gente tem mil metros quadrados abertos para a cidade, para a população. E a gente abre com essa grande homenagem, celebrando o Ilê Aiyê, que é um patrimônio da Bahia, uma grande plataforma de valorização da estética do corpo negro. A gente não podia começar, inaugurar esse momento de outra forma”, afirma Paranaguá.

Cultura, memória e compromisso social

A realização da exposição conta com patrocínio do Banco do Brasil e da Neoenergia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A participação das empresas permite que o público tenha acesso gratuito à mostra, ampliando o alcance de um projeto que reúne artistas de diferentes gerações e países em torno de uma das mais importantes manifestações culturais afro-brasileiras.

A Neoenergia mantém uma relação histórica com a Bahia por meio da Neoenergia Coelba e já desenvolveu outras iniciativas ao lado do Ilê Aiyê. Para o CEO da companhia, Eduardo Capelastegui, o patrocínio representa a continuidade de uma aproximação com a cultura baiana e com projetos que valorizam a diversidade e a inclusão social.

“O Ilê Aiyê faz parte da história do Brasil e da Neoenergia. Já fomos parceiros do bloco em projetos anteriores, como mantenedores, e, além de apoiar todos os projetos da instituição, pudemos levar ao público orientações de segurança e dicas de economia de energia para a população. É um exemplo concreto de como o apoio à cultura pode criar oportunidades de estar mais perto dos clientes e compartilhar informações úteis para o seu dia a dia”, afirma Capelastegui, em entrevista ao CORREIO.

O executivo ressalta que a importância histórica do Ilê ultrapassa sua condição de primeiro bloco afro do país. Na avaliação dele, a instituição representa a capacidade da cultura de contribuir para o desenvolvimento social, fortalecer identidades e ampliar oportunidades.

“A importância do Ilê Aiyê, o primeiro bloco afro, vai além do marco temporal histórico, sendo demonstração viva da força cultural de um povo e de como essa cultura apoia o desenvolvimento social. Por isso, patrocinar essa exposição, que tem grande destaque social e relevância histórica, foi um movimento muito natural para nós. Estamos felizes em fazer parte da Nação Ilê e da criação de um lugar de encontro, preservação da memória e de reconhecimento da diversidade e riqueza cultural do Brasil”, destaca.

Além do investimento na exposição, a Neoenergia desenvolve iniciativas voltadas à formação profissional e à inclusão de grupos historicamente sub-representados. Entre elas está o Potencialize, programa criado inicialmente na Bahia e posteriormente expandido para outras unidades da companhia, com foco no desenvolvimento de profissionais negros. Segundo a empresa, mais de 40% dos participantes das duas primeiras edições tiveram promoções na carreira, inclusive para cargos de liderança.

“Acreditamos que a cultura tem a capacidade de aproximar pessoas, ampliar perspectivas e transformar realidades. Por isso, nosso apoio não se limita à realização de um evento, faz parte de um amplo compromisso com o desenvolvimento das regiões onde atuamos, buscando construir uma sociedade que ofereça oportunidades para todos. A cultura afro-brasileira faz parte da formação do nosso país, e impulsionar a ancestralidade, diversidade e representatividade é também permitir o desenvolvimento inclusivo”, afirma Capelastegui.

Para o executivo, a chegada do CCBB a Salvador reforça a importância de iniciativas que ampliem o acesso à arte e contribuam para preservar a memória cultural brasileira. Ele também adianta que a Neoenergia pretende manter os investimentos em projetos culturais no estado e prepara novos anúncios para os próximos meses.

Exposição Crédito: Sora Maia

O Ilê abre o caminho

A celebração da nova casa não ficará restrita às salas de exposição. Neste sábado (21), a partir das 17h30, o Passeio Público recebe o espetáculo Ilê, a Cor da Memória, apresentado pelo próprio Ilê Aiyê. O show terá direção artística de Gil Alves e direção musical de Jordi Amorim, além de participações especiais anunciadas durante a visita antecipada à imprensa. Segundo Júlio Paranaguá, os ingressos para a apresentação já estão esgotados.

A escolha do Passeio Público como palco da celebração acrescenta outra dimensão ao encontro. O Ilê Aiyê, que construiu sua trajetória levando música, dança e afirmação negra para as ruas de Salvador, volta a ocupar um espaço público da cidade para celebrar a abertura de um equipamento cultural. A festa e a exposição se complementam: de um lado, a força coletiva de um bloco que há mais de 50 anos transforma o Carnaval em território de consciência; do outro, a oportunidade de conhecer as muitas histórias que sustentam essa presença.

A exposição permanece aberta até 29 de março de 2027, permitindo que moradores e visitantes tenham tempo para conhecer as obras e refletir sobre o legado do Ilê. A visitação será gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site oficial do CCBB, e acontecerá de quarta a segunda-feira, das 10h às 20h. Excepcionalmente neste sábado, dia da inauguração, o público poderá visitar a mostra das 16h às 22h.

Serviço

Exposição: Nação Ilê

Local: CCBB Salvador, Palácio da Aclamação, Avenida Sete de Setembro, 1330, Campo Grande. Entrada pelo Passeio Público.

Abertura: Sábado, 21 de novembro de 2026, das 16h às 22h.

Visitação regular: De quarta a segunda-feira, das 10h às 20h, até 29 de março de 2027.

Entrada: Gratuita, mediante retirada de ingressos em ccbb.com.br/salvador.