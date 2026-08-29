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De shows históricos de MPB a ensaio de Carnaval, confira as melhores opções para o seu fim de semana

Reunimos cinco programas imperdíveis para você planejar seu roteiro e aproveitar o melhor de Salvador

Flavia Azevedo

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:00

Amelinha Crédito: Divulgação

Meio século de canto

Há cinco décadas, a voz cortante de Amelinha atravessa o cancioneiro nacional com a força de um vendaval cearense. Para celebrar esse marco, a intérprete de clássicos imortais como Frevo Mulher e Foi Deus Quem Fez Você desembarca em Salvador com o show "50 Estações", revisitando os caminhos de uma trajetória consagrada na música popular. A apresentação intimista acontece neste sábado (29), às 20 horas, na Estação Rubi, no Palacete do Tirachapéu. Reservas e vendas de ingressos pelos números de WhatsApp (71) 99992-9868 e (71) 99993-7110.

Olodum começa a ensaiar

O pulsar inconfundível do samba-reggae volta a ditar o passo no Centro Histórico com o primeiro Ensaio do Bloco Olodum, que inicia os caminhos para o Carnaval 2027 sob o tema "Sirius, Cão Maior – O Mistério das Estrelas", inspirado na cosmovisão do povo Dogon. Mais do que um ensaio, a tarde será de reverência aos 228 anos da Revolta dos Búzios, homenageando líderes como Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luís Gonzaga e João de Deus. O encontro de ancestralidade e tambores acontece neste domingo (30), das 14h às 18h, na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho, com ingressos disponíveis no site Meu Bilhete por R$ 70,00 (meia promocional, mais taxa de R$ 7,00), R$ 80,00 (ingresso solidário com doação de 1 kg de alimento, mais taxa de R$ 8,00) e R$ 140,00 (inteira, mais taxa de R$ 14,00).

Desfile do Olodum homenageia realeza africana 1 de 14

Festival Afrocria

O pátio escolar se transforma em polo de celebração e fomento da cultura negra com o Festival Afrocria, que ocupa Nova Sussuarana neste sábado (29), das 10h às 22h. A jornada gratuita no Colégio Estadual Ruth Pacheco começa cedo com a Feira de Empreendedorismo de marcas locais e segue com capoeira do grupo Angá Capoeira às 10h30, teatro do Palco Encantado às 11h, e o break da UAS Crew às 11h20. À tarde, após a exibição do documentário Sussuarana: território, corpo e memória às 14h, o palco recebe Isis Menezes às 14h30, poesia de Evanilson Alves às 14h50, dança do Balé Afro Magia às 15h10, e o som de Tulani Masai às 15h30. A noite culmina no Reinado Odara com a Banda Urbanidade Nagô às 17h30, seguido por debate sobre equidade racial com MV Bill, Preta Drika, Onã Rudá e Laís Pinho às 18h, o afrobeat de Safyra às 19h30, e o samba de terreiro do Samba Ohana às 20h10.

Pop rock na Pituba

Os amantes das distorções e dos refrões marcantes têm encontro na Pituba para uma maratona de pop rock conduzida por três propostas da cena local. A noite começa às 17h com o som da banda Duo Star, abrindo caminho para a apresentação do grupo Lorenight às 19h, e encerra com a banda Máquinas na Pista subindo ao palco às 22h. Os shows são neste sábado (29), no Astro Bar e Restaurante, na Rua das Angélicas, 175, com ingressos custando R$ 40,00 no terceiro lote, disponíveis para compra antecipada através da plataforma Partik.

Roda de Samba Viaduto

Erguido sob o concreto e sustentado pela força da comunidade, o Samba Viaduto festeja dois anos de ocupação cultural independente e valorização do samba de raiz. A comemoração reúne a base de músicos fixa composta por Reinaldo Popó, Washington 7 Cordas, Flavinho, Elias “Liliu”, Uelington “Neném Madeira”, Anderson e Edmilson, além de convidados surpresa que celebram o aniversário do projeto. A roda acontece neste domingo (30), a partir das 11h30, sob o Viaduto Luiz Cabral, na Avenida Vasco da Gama, bem em frente à entrada do Ogunjá, com acesso garantido mediante o pagamento de R$ 10,00 e a doação de 1 kg de alimento não perecível destinado a ações solidárias.

Samba 1 de 22

Por @flaviaazevedoalmeida

NOVELAS:

A NOBREZA DO AMOR - Virgínia pede um novo favor a Sebastião. Belmira registra quando Salma fala sobre seu desinteresse no casamento com Fuad. Mirinho descobre que Tonho e Lúcia/Alika marcaram a data de seu casamento. Casemiro conforta Mirinho, que sofre com sua paixão não correspondida por Lúcia/Alika. Firtunato comenta com Adônis que parte do bando de Belarmino escapou da prisão. Manoel despista as perguntas sobre Maria Helena, e comenta com Fortunato. Manoel é ríspido com Ana Maria. Dumi começa a se recuperar e pergunta por Kênia. Binta e Jendal provocam Kênia. José entrega a Omar uma carta da rainha Menemi. Omar anuncia a Alika que, com o apoio de Menemi, eles já podem retornar a Batanga. 18h40

POR VOCÊ – Peixe e seus irmãos conseguem distrair Vera e fugir da casa de acolhimento. Juarez sofre um acidente e se culpa ao lembrar de Juli. Bela se desespera ao descobrir sobre a fuga das crianças, e pede ajuda a Gabriel para encontrá-los. Peixe e seus irmãos tentam voltar para a casa onde moravam com Juli e descobrem que o imóvel tem outro morador. Vanessa se revolta ao saber por Leandra que Gabriel está ajudando Bela a encontrar os filhos de Juli. Iara desconfia da cobrança de Zé a Juarez. Bela e Juarez se dividem para procurar pelas crianças. Peixe, Ítalo, Glorinha e Samuca têm suas mochilas furtadas e se abrigam embaixo de um viaduto. 19h45