De shows históricos de MPB a ensaio de Carnaval, confira as melhores opções para o seu fim de semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:00
Meio século de canto
Há cinco décadas, a voz cortante de Amelinha atravessa o cancioneiro nacional com a força de um vendaval cearense. Para celebrar esse marco, a intérprete de clássicos imortais como Frevo Mulher e Foi Deus Quem Fez Você desembarca em Salvador com o show "50 Estações", revisitando os caminhos de uma trajetória consagrada na música popular. A apresentação intimista acontece neste sábado (29), às 20 horas, na Estação Rubi, no Palacete do Tirachapéu. Reservas e vendas de ingressos pelos números de WhatsApp (71) 99992-9868 e (71) 99993-7110.
Olodum começa a ensaiar
O pulsar inconfundível do samba-reggae volta a ditar o passo no Centro Histórico com o primeiro Ensaio do Bloco Olodum, que inicia os caminhos para o Carnaval 2027 sob o tema "Sirius, Cão Maior – O Mistério das Estrelas", inspirado na cosmovisão do povo Dogon. Mais do que um ensaio, a tarde será de reverência aos 228 anos da Revolta dos Búzios, homenageando líderes como Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luís Gonzaga e João de Deus. O encontro de ancestralidade e tambores acontece neste domingo (30), das 14h às 18h, na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho, com ingressos disponíveis no site Meu Bilhete por R$ 70,00 (meia promocional, mais taxa de R$ 7,00), R$ 80,00 (ingresso solidário com doação de 1 kg de alimento, mais taxa de R$ 8,00) e R$ 140,00 (inteira, mais taxa de R$ 14,00).
Desfile do Olodum homenageia realeza africana
Festival Afrocria
O pátio escolar se transforma em polo de celebração e fomento da cultura negra com o Festival Afrocria, que ocupa Nova Sussuarana neste sábado (29), das 10h às 22h. A jornada gratuita no Colégio Estadual Ruth Pacheco começa cedo com a Feira de Empreendedorismo de marcas locais e segue com capoeira do grupo Angá Capoeira às 10h30, teatro do Palco Encantado às 11h, e o break da UAS Crew às 11h20. À tarde, após a exibição do documentário Sussuarana: território, corpo e memória às 14h, o palco recebe Isis Menezes às 14h30, poesia de Evanilson Alves às 14h50, dança do Balé Afro Magia às 15h10, e o som de Tulani Masai às 15h30. A noite culmina no Reinado Odara com a Banda Urbanidade Nagô às 17h30, seguido por debate sobre equidade racial com MV Bill, Preta Drika, Onã Rudá e Laís Pinho às 18h, o afrobeat de Safyra às 19h30, e o samba de terreiro do Samba Ohana às 20h10.
Pop rock na Pituba
Os amantes das distorções e dos refrões marcantes têm encontro na Pituba para uma maratona de pop rock conduzida por três propostas da cena local. A noite começa às 17h com o som da banda Duo Star, abrindo caminho para a apresentação do grupo Lorenight às 19h, e encerra com a banda Máquinas na Pista subindo ao palco às 22h. Os shows são neste sábado (29), no Astro Bar e Restaurante, na Rua das Angélicas, 175, com ingressos custando R$ 40,00 no terceiro lote, disponíveis para compra antecipada através da plataforma Partik.
Roda de Samba Viaduto
Erguido sob o concreto e sustentado pela força da comunidade, o Samba Viaduto festeja dois anos de ocupação cultural independente e valorização do samba de raiz. A comemoração reúne a base de músicos fixa composta por Reinaldo Popó, Washington 7 Cordas, Flavinho, Elias “Liliu”, Uelington “Neném Madeira”, Anderson e Edmilson, além de convidados surpresa que celebram o aniversário do projeto. A roda acontece neste domingo (30), a partir das 11h30, sob o Viaduto Luiz Cabral, na Avenida Vasco da Gama, bem em frente à entrada do Ogunjá, com acesso garantido mediante o pagamento de R$ 10,00 e a doação de 1 kg de alimento não perecível destinado a ações solidárias.
Samba
Por @flaviaazevedoalmeida
NOVELAS:
A NOBREZA DO AMOR - Virgínia pede um novo favor a Sebastião. Belmira registra quando Salma fala sobre seu desinteresse no casamento com Fuad. Mirinho descobre que Tonho e Lúcia/Alika marcaram a data de seu casamento. Casemiro conforta Mirinho, que sofre com sua paixão não correspondida por Lúcia/Alika. Firtunato comenta com Adônis que parte do bando de Belarmino escapou da prisão. Manoel despista as perguntas sobre Maria Helena, e comenta com Fortunato. Manoel é ríspido com Ana Maria. Dumi começa a se recuperar e pergunta por Kênia. Binta e Jendal provocam Kênia. José entrega a Omar uma carta da rainha Menemi. Omar anuncia a Alika que, com o apoio de Menemi, eles já podem retornar a Batanga. 18h40
POR VOCÊ – Peixe e seus irmãos conseguem distrair Vera e fugir da casa de acolhimento. Juarez sofre um acidente e se culpa ao lembrar de Juli. Bela se desespera ao descobrir sobre a fuga das crianças, e pede ajuda a Gabriel para encontrá-los. Peixe e seus irmãos tentam voltar para a casa onde moravam com Juli e descobrem que o imóvel tem outro morador. Vanessa se revolta ao saber por Leandra que Gabriel está ajudando Bela a encontrar os filhos de Juli. Iara desconfia da cobrança de Zé a Juarez. Bela e Juarez se dividem para procurar pelas crianças. Peixe, Ítalo, Glorinha e Samuca têm suas mochilas furtadas e se abrigam embaixo de um viaduto. 19h45
QUEM AMA CUIDA - Adriana, Pedro, Lyris e Nancy conversam sobre os próximos passos para a compra da parte de Ulisses da joalheria. Elisa confessa a Mau Mau que não tem ido ao médico. Rosa comenta com Iuri sobre seu medo de não dar certo o plano de Adriana. Enéas fica sabendo por Otoniel que Elisa tem fibromialgia. Diná fala mal de Francesca para os funcionários. Pilar fica furiosa ao flagrar Ingrid no quarto de Iuri. Iuri comenta com Lyris sobre seu receio de perder o emprego. Pilar diz a Ingrid que vai demitir Iuri. Bruna reage quando Pedro lhe diz que não foi feliz com ela. Adriana pergunta a Bruna se foi ela quem ameaçou matar Pedro na época em que ela estava na cadeia. 21h20