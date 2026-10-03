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Destino badalado na Bahia ganha vila com gastronomia, esportes e experiências para o Réveillon

Entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, a Haute transformará a tradicional Casa Haute na Vila Haute

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 05:00

Vila Haute Crédito: divulgação

Trancoso ganhará uma nova opção de lazer durante o Réveillon 2026/2027. Entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, a Haute transformará a tradicional Casa Haute na Vila Haute, espaço que reunirá gastronomia, esportes, bem-estar e experiências.

Localizada no Vale do Quadrado, a cerca de 300 metros do Quadrado e 500 metros da Praia dos Nativos, a vila funcionará das 10h às 22h, com bar, alimentação, espaço kids e atividades como yoga, corrida, treinos funcionais e beach tennis.

“Queremos criar um ponto de encontro que acompanhe o público durante sua estadia, reunindo experiências de bem-estar, lazer e lifestyle em um único ambiente”, afirma Bruno Dias, sócio da Haute, ao Alô Alô Bahia. A novidade integra a programação da temporada da Haute em Trancoso, que terá seis festas entre 27 de dezembro e 2 de janeiro.

Gustavo Santos Crédito: divulgação

Destaque da semana

Uma startup ligada ao Hub Salvador desenvolveu uma tecnologia capaz de identificar bovinos pelo focinho, auxiliando na gestão e na rastreabilidade dos rebanhos. A solução é da Raiz Brasil Agro, destaque do último ciclo de aceleração realizado pelo espaço. O sistema utiliza o focinho como uma identificação única do animal, em conjunto com o brinco bandeira, e reúne informações zootécnicas, operacionais e administrativas das propriedades rurais. “A proposta é facilitar o registro e a consulta das informações de cada animal, reduzindo processos manuais e aumentando a confiabilidade dos dados”, explica Gustavo Santos, CEO da startup. Durante a aceleração no Hub Salvador, a empresa aprimorou a tecnologia e estabeleceu parcerias com produtores, profissionais do setor e instituições de pesquisa, entre elas a Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Mania fashion

A Levi’s ampliou sua presença na Bahia com uma nova loja no Salvador Shopping. Localizada no piso L2, a unidade reúne os tradicionais jeans da marca, novas coleções, além de camisas, camisetas, bolsas, cintos e outros acessórios. Fundada em São Francisco e com mais de 170 anos de história, a Levi’s é uma das marcas mais reconhecidas mundialmente no segmento de jeanswear. A nova operação foi inaugurada em 28 de agosto.

Novas lojas

O H Mall, no Horto Florestal, ganhou duas novas operações voltadas a iluminação, automação e tecnologia. A Seven Light e a Studio Zhen inauguraram seus espaços no empreendimento nesta quarta-feira (30). Com mais de 20 anos de atuação, a Seven Light, fundada por Daria Lima e atualmente também comandada por Hilda Beatriz, é especializada em iluminação e projetos luminotécnicos. Já a Studio Zhen, de Aritan Marques, atua com soluções de automação, áudio e vídeo de alta performance para projetos residenciais e corporativos.

Licia Fabio e Vini Figueira Crédito: Elias Dantas

Caruru no Genaro

O chef Vini Figueira e a promoter Licia Fabio receberam convidados nesta quarta-feira (30) para um caruru no Genaro por Vini, restaurante do Hotel da Bahia by Wish, em Salvador. O encontro encerrou as celebrações de setembro dedicadas a Cosme e Damião e marcou a chegada da primavera. A ocasião também apresentou aos convidados Kenji Cascais Takao, novo responsável pela gestão do Hotel da Bahia e pela atuação regional do Grupo Wish no Nordeste. O Genaro por Vini ocupa um dos salões históricos do hotel, onde está o painel modernista “Festas Regionais”, de Genaro de Carvalho.

Lázaro Ramos Crédito: divulgação

Pré-estreia

O ator baiano Lázaro Ramos anunciou uma sessão especial de pré-estreia de “Feito Pipa” em Salvador, no dia 28 de outubro. A exibição acontece antes da estreia nacional do longa, marcada para 5 de novembro, e contará com a presença de Lázaro e integrantes do elenco. Dirigido por Allan Deberton, o filme foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2027. Protagonizado por Yuri Gomes, Teca Pereira e Lázaro Ramos, “Feito Pipa” já passou por festivais internacionais e conquistou prêmios no Festival de Berlim e no Festival de Cinema de Gramado.

Giro empresarial

Imbassaí, no Litoral Norte da Bahia, vai ganhar um novo empreendimento imobiliário com investimento de R$ 180 milhões. Desenvolvido pela Jequitibá Construtora, o NUSA Resort Living será implantado em uma área de 94 mil m², com unidades compactas e estrutura de lazer, gastronomia, esportes e wellness integrada à natureza. Inspirado na atmosfera dos resorts de Bali, o projeto terá imóveis a partir de R$ 250 mil e contará com gestão de locação em parceria com a HOUSI. “O NUSA foi concebido a partir do nosso entendimento de que Imbassaí pode crescer preservando a identidade que tornou o destino tão especial”, afirma José Tanajura Filho, diretor da Jequitibá Construtora.

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