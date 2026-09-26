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Deu ruim pra Guiana-Brasileira: GTA VI afirma que só terá versão português do Brasil. Gamers lusitanos se revoltam

Rockstar confirma legendas e interface em português brasileiro no aguardado game, reacendendo reclamações de jogadores portugueses; Netflix e outras plataformas também tratam Brasil e Portugal como variantes diferentes do idioma

Moyses Suzart

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 13:00

GTA VI só terá versão brasileira. Lusitanos se revoltam Crédito: Divulgação

A nossa Guiana-Brasileira não tem um minuto de paz. Até no GTA VI, um dos maiores lançamentos esperados do mundo dos games, Portugal precisa admitir que o Brasil, sim, é o país oficial da língua portuguesa, apesar de a Constituição Federal de 1988 dizer justamente o contrário. A comunidade gamer dos lusitanos está revoltadíssima e promete retaliações contra a Rockstar, que confirmou o já esperado por aqui: o Grand Theft Auto VI terá suporte, linguagem e tradução para o português brasileiro, mas não para o português europeu. A decisão voltou a provocar reclamações entre jogadores portugueses, que esperavam encontrar a variante de seu país no game mais aguardado da indústria. Já tem até ameaça de boicote: eles vão jogar em inglês, mas não jogarão em português brasileiro.

“Sinceramente, a meu ver, não tenho nenhum problema com isso. Jogo e vejo sempre em inglês, por isso, para mim, é igual”, disse um usuário português no fórum Reddit sobre o tema. Está evidente que ele pegou ar, né? As respostas dos brasileiros pioram a discussão. “Até o GTA está fazendo Portugal sofrer o karma pelo ouro roubado”, disse Pedro, brasileiro. Paulo Caldas resumiu: “Eu morando em Portugal e rindo”. Outro brasileiro explica empiricamente: “214 milhões (no Brasil) de clientes contra 11 milhões (Portugal) de clientes”. Uma troca de farpas sem tamanho, antes mesmo de o mundo aberto de GTA começar.

Antes que alguém atravesse o Atlântico de barco para resolver a questão no soco, vale lembrar: a Rockstar não está exatamente escolhendo “qual português é o português”. Ela está escolhendo uma localização específica para o jogo. Na página oficial de GTA VI, a empresa lista inglês, francês, italiano, alemão, russo, japonês, polonês, coreano, chinês simplificado, chinês tradicional, espanhol do México, espanhol da Espanha e português do Brasil. Português de Portugal não aparece.

A confirmação ganhou repercussão em Portugal justamente porque a própria Rockstar diferencia variantes do espanhol, oferecendo versões para Espanha e México, mas disponibiliza apenas uma opção para o português. Vale lembrar que a nossa língua é falada em nove países diferentes espalhados pelo mundo. Jogadores portugueses reclamaram da ausência de uma localização específica, principalmente pelas diferenças de vocabulário, expressões e construções entre as duas variantes.

Na prática, é mais ou menos como acontece com o inglês. Ninguém precisa declarar guerra diplomática para reconhecer que existe inglês britânico, inglês americano, inglês australiano e outras variedades. A língua é a mesma, mas algumas palavras, expressões e formas de falar mudam de acordo com o lugar. Se um sujeito britânico pedir um “lift”, por exemplo, um americano pode entender, mas provavelmente dirá “elevator”. E ninguém precisa chamar a ONU.

GTA 6 1 de 17

A indústria do entretenimento sabe disso há bastante tempo. Basta abrir a Netflix para perceber. A plataforma possui páginas de atendimento em português brasileiro e português de Portugal, além de oferecer diferentes opções de áudio e legendas de acordo com o título e a região. A própria central portuguesa da empresa utiliza construções diferentes da brasileira, como “telemóvel”, “ecrã” e “ver um filme”. Mais uma polêmica. A Netflix diferencia as opções como Português e Português de Portugal, reconhecendo as duas variantes.

Nos games, a situação também não é novidade. A própria franquia GTA já utiliza português brasileiro em suas localizações. GTA V, por exemplo, aparece na PlayStation Store de Portugal com Português (Brasil) entre os idiomas de tela disponíveis. E GTA VI segue a mesma receita. O jogo chega em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com Jason e Lucia como protagonistas de uma história ambientada em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida. A Rockstar promete uma nova versão de Vice City e um mundo aberto ainda maior, mas, pelo menos para os brasileiros, uma coisa já está garantida: ninguém precisará ficar procurando “PT-PT” nas configurações.

Para os portugueses, a reclamação tem um motivo compreensível. Embora consigam entender o português brasileiro, determinadas expressões podem soar estranhas ou até mudar de sentido. É a mesma situação de um brasileiro jogar um game traduzido para português europeu e encontrar personagens falando em “autocarros”, “telemóveis” e “ecrãs”. Dá para entender? Dá. Mas o sujeito provavelmente vai passar alguns minutos tentando descobrir onde está o ônibus.

A escolha da Rockstar também não significa que o português europeu esteja sendo “apagado” do mundo dos games. A localização de um jogo envolve custos, equipe de tradução, revisão, adaptação cultural e tamanho de mercado. A empresa simplesmente decidiu, até o momento, trabalhar com o português brasileiro para GTA VI. E ainda há tempo para mudanças ou novas opções antes ou depois do lançamento, embora a Rockstar não tenha anunciado uma versão europeia.

Enquanto isso, os brasileiros podem comemorar uma pequena vitória linguística, com direito a uma provocação amistosa aos patrícios. Afinal, depois de séculos de história compartilhada, a língua portuguesa ganhou sotaques diferentes dos dois lados do Atlântico. E, no universo de GTA, pelo menos por enquanto, quando Jason e Lucia resolverem aprontar em Vice City, é no português brasileiro que a bagaça será legendada.