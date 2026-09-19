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Dez momentos históricos da música brasileira que você pode assistir no YouTube

De Tom Jobim e Vinicius de Moraes a Raul Seixas, Gal Costa e Maria Bethânia, garimpamos registros raros e históricos que estão disponíveis para assistir na internet

Moyses Suzart

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 13:00

Gal, Raul e Novos Baianos Crédito: Reprodução

O YouTube pode até ser conhecido por vídeos de gato, dancinhas, tretas e aquele tutorial de cinco minutos que misteriosamente vira uma hora, mas a plataforma também guarda preciosidades que ajudam a contar a história da música brasileira. Shows, programas de televisão, entrevistas e registros de apresentações que aconteceram há décadas estão disponíveis para quem quiser viajar no tempo, ouvir boa música e conferir performance de artistas brasileiros que marcaram época. Alguns têm imagem ruim, áudio estourado e cara de fita VHS ressuscitada, mas talvez seja justamente aí que esteja parte da graça.

Para montar essa seleção, tomamos como ponto de partida Os 50 Maiores Shows da História da Música Brasileira, de Luiz Felipe Carneiro e Tito Guedes, que reúne apresentações marcantes da música brasileira desde os anos 1960. A partir daí, fomos atrás de registros disponíveis no YouTube, incluindo alguns shows propriamente ditos e outros documentos audiovisuais que, mesmo não sendo exatamente apresentações, ajudam a mostrar artistas em momentos históricos de suas carreiras. O resultado é uma pequena viagem por diferentes épocas, estilos e gerações da MPB.

Então, caro leitor, se você acha que já viu de tudo na internet, dê uma chance ao algoritmo. De Tom Jobim à Gal Costa, de Dorival Caymmi a Raul Seixas, de Novos Baianos a Maria Bethânia, há muita história escondida em links que podem estar a poucos cliques de distância. Coloca a breja para gelar, frite uma carne do sol, ligue a TV Smart, aperte o play e boa viagem.

Confira a lista:

Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Toquinho e Miucha: Ao Vivo na Itália - 1978

Um show histórico, engraçado e divertido. Tom Jobim mostrando seu italiano limitado, Toquinho brilhante no seu violão fazendo instrumental com músicas de Dorival Caymmi e Vinicius encarcando o dente no whisky, mostrando cada vez mais bêbado com o passar do show. Miucha dá um tom especial com músicas marcantes, como Água de Março. Inesquecível.

Caetano Veloso e Gilberto Gil: Ao Vivo em Madrid - 1994

Infelizmente, nenhum historiador da música conseguiu ainda publicar o show completo de Caetano e Gil no clássico show do Teatro Castro Alves, em 1969, antes do exílio. Mas isso não significa que não tenha shows épicos da dupla no Youtube. Vale conferir o encontro que ocorreu em 1994, na Espanha. O bom deste show é que foge das músicas tradicionais, mostrando um repertórios com músicas de Riachão e Jimi Hendrix.

Gilberto Gil: Montreux Jazz Festival - 1978

Em 1978, Gilberto Gil subiu ao palco do tradicional Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, e fez uma apresentação que acabou registrada em um LP duplo lançado naquele mesmo ano. O show ajuda a entender a fase internacional de Gil e traz uma mistura deliciosa de MPB, samba, reggae e influências africanas, em um repertório que passa por músicas como “Batmakumba” e “Exaltação à Mangueira”. Sem contar a brilhante presença de Pepeu Gomes.

Raul Seixas: Ao Vivo na Praia do Gonzaga - 1982

Toca Raul!!! Neste registro de 1982, gravado na Praia do Gonzaga, em Santos, o Maluco Beleza aparece em um show ao ar livre, diante de uma grande plateia, cantando alguns dos principais sucessos de sua carreira, com aquele jeito debochado e imprevisível que ajudou a transformá-lo em um dos personagens mais importantes do rock brasileiro.

Dorival Caymmi: MPB Especial - 1972

Se a ideia é viajar no tempo pela música brasileira, este é daqueles registros que parecem uma cápsula histórica. Em 1972, Dorival Caymmi participou do programa MPB Especial. Ele aparece cantando e falando sobre sua trajetória, sua relação com a Bahia, o mar, os pescadores e personagens que ajudaram a transformar o cotidiano baiano em música.

Família Caymmi: Tributo a Dorival Caymmi - 2004

Se Dorival Caymmi já é uma instituição da música brasileira, imagine colocar a família inteira no palco para celebrar seus 90 anos. Foi exatamente o que aconteceu neste show, que reúne os filhos Dori, Danilo e Nana Caymmi em uma homenagem ao compositor baiano, que estava na plateia acompanhando os filhos.

Novos Baianos: Programa Ensaio - 1973

Se existe uma cápsula do tempo capaz de transportar o espectador para dentro da casa dos Novos Baianos, é esta. Em 1973, o grupo participou do Ensaio, programa da TV Cultura comandado por Fernando Faro. Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor, Dadi e companhia aparecem em clima descontraído, entre músicas, conversas e histórias.

Maria Bethânia: As Canções que Você Fez pra Mim - 1993

Maria Bethânia resolveu mergulhar no repertório de Roberto Carlos e Erasmo Carlos e transformou as canções da dupla em matéria-prima para um dos espetáculos mais marcantes de sua carreira. Em As Canções que Você Fez pra Mim, Bethânia passa por clássicos como “Olha”, “Detalhes”, “Fera Ferida” e a própria música que dá nome ao show.

Gal Costa: Stryx do Brasil - 1978

Gal mostrou que, além de cantora, era atriz também. Em 1978, Gal Costa atravessou o Atlântico para participar do Stryx, programa italiano que misturava música, teatro e um certo clima de extravagância televisiva. O resultado é um daqueles registros que valem a pena justamente por serem diferentes dos shows tradicionais da cantora, que se mostrou uma excelente atriz. Que mulher!

A Cor do Som Show Acústico - Canecão 2005