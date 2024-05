COMIDA DE HOSPITAL

Dia do Desejo permite que pacientes comam pizza e hambúrguer em hospital de Salvador

Fada do Desejo permite que pacientes em longo tratamento tenham vontades gastronômicas atendidas

Saulo Miguez

Publicado em 4 de maio de 2024 às 05:00

Cozinha do Hospital Municipal de Salvador: preparo a pedido dos pacientes Crédito: Marina Silva

Pacientes em longa permanência ou estado de paliação internados no Hospital Municipal de Salvador (HMS), ao menos uma vez por mês, têm suas vontades gastronômicas atendidas pela Fada dos Desejos.

O projeto Dia do Desejo existe há três anos e também acontece na pediatria, contemplando todas as crianças. A ideia foi implementada no período da pandemia, inspirada em ações semelhantes desenvolvidas em outros hospitais pelo mundo.

No HMS, ela ganhou algumas características próprias, como a presença da Fada dos Desejos, que ganha vida através da caracterização de uma funcionária da equipe que se veste como a personagem para ser a portadora das boas novas.

A coordenadora do serviço de Nutrição do hospital, Sandra Tavares, conta que os preparativos começam dois dias antes, com a equipe recolhendo os pedidos pelos leitos.

Como nem o melhor aplicativo de delivery seria capaz de oferecer, os pedidos são devidamente registrados e, no Dia D, as entregas chegam diretamente às mesas de cada quarto. São pizzas, hambúrgueres, milk shakes, macarronadas. Todos os pratos feitos na cozinha do hospital e com todo o cuidado e sabor que os pacientes merecem.

Para atender aos pacientes diabéticos, as receitas são adaptadas, sem, no entanto, comprometer as questões sensoriais da comida desejada. “Existe uma ideia de que a comida do hospital é comida sem gosto. E nessa ação a gente mostra que é possível fazer diferente”, destaca Sandra Tavares.

Ela ressalta que o trabalho reflete a humanização que precisa estar presente na nutrição hospitalar. “Trabalhar com alimentação é um ato de amor. E existe uma grande diferença entre alimentar e matar fome. Nosso objetivo aqui, além de nutrir, é criar experiências positivas nos pacientes”, concluiu.

Ações semelhantes também são feitas em outros hospitais da nossa cidade, como o Tereza de Lisiux. A unidade de saúde, em comum acordo com as famílias, providencia pratos que sejam desejados pelos pacientes, sobretudo os oncológicos, pediátricos e da obstetrícia.