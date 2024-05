MAIO CINZA

Diagnosticada no dia do aniversário, enfermeira conta como superou câncer cerebral

Neste mês, se celebra o Maio Cinza, dedicado à conscientização e combate à doença

Publicado em 26 de maio de 2024 às 05:00

Por ironia, destino ou mero acaso, em pleno mês de maio, período voltado para a conscientização e combate do câncer cerebral, através da campanha Maio Cinza, morreu, no último dia 16, o jornalista esportivo e apresentador Antero Greco. Há dois anos, Antero travava uma luta contra a doença. No dia 12 deste mês, foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, e, infelizmente, não resistiu, tendo a morte confirmada quatro dias depois.

Larissa Gargur ao lado da mãe Crédito: Arquivo Pessoal

Silencioso, o tumor cerebral, segundo dados do Instituto do Câncer, afeta 4% da população, ocupando o 10º lugar na lista dos tumores que mais causam mortes no Brasil. De modo que não são tão raras histórias como a vivida por Antero Greco.

No entanto, são muitos também aqueles que atravessam o problema e chegam à outra margem do rio para contar o que viveu. Sequelas são praticamente inevitáveis, porém, as lições aprendidas ao longo do percurso, não raramente, compensam os danos causados.

A enfermeira e representante comercial de produtos hospitalares baiana Larissa Gargur é uma dessas sobreviventes. No dia em que completou 34 anos, Larissa ganhou de presente a notícia que mudaria para sempre a sua vida.

Apesar de parte da memória comprometida pelo tumor, ela lembra bem daquele 20 de outubro de 2016. No dia anterior, ela, que morava na cidade de João Pessoa, havia procurado a emergência por conta de uma dor de cabeça e outros sintomas, como febre e enjoo.

Por estar casada, chegou a imaginar que estaria grávida. Porém, a primeira convulsão e os sintomas epilépticos foram suficientes para sua família a convencer a procurar um neurologista e fazer um exame de imagem no cérebro.

Foi então que recebeu o diagnóstico de um câncer de grau três. “O médico me atendeu, fez os exames e demonstrou o tumor. Eu precisava fazer cirurgia. A minha família então se uniu e me convenceu a voltar para Salvador”, disse em entrevista ao CORREIO.

Larissa conta que, naquele momento, não enxergava que seria algo grave. Acreditava que faria a cirurgia, retiraria o tumor e tudo seguiria como antes. Muito ativa, ela trabalhava em três estados: Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, que percorria de carro para fechar as vendas dos produtos hospitalares que representava.

Renascimento

De volta a Salvador, foi submetida a uma cirurgia de grande risco. Para operar o tumor localizado no lado esquerdo do cérebro, ficou acordada e respondendo aos comandos do cirurgião para que os danos cerebrais fossem os menores possíveis. A cirurgia foi realizada no Hospital Português e os tratamentos no Hospital São Rafael.

Apesar da perícia e cuidado da equipe médica, as perdas foram inevitáveis. Além da memória, seu tônus muscular e parte da visão ficaram comprometidos. Ela também desenvolveu epilepsia, e faz uso diário de medicamentos para evitar as convulsões. Hoje, Larissa toma seis comprimidos todos os dias para minimizar os impactos das sequelas.

Com a sua saída do hospital, teve início um processo que a própria define como um renascimento. Afinal de contas, ela literalmente precisou reaprender as lições mais simples que todo ser humano necessita saber para ter um mínimo de independência.

“Fui aprender a me alimentar sozinha, a falar. Usava fralda, que foi um pouco difícil tirar de mim porque eu me sentia segura com ela. Por isso digo que em certos momentos eu era uma criança e em outros uma idosa”, contou.

Mais do que isso, precisou conhecer novamente o seu pai, Antonio Gargur, que passava os dias no quarto do hospital, ao seu lado, enquanto ela se recuperava do procedimento e aguardava a alta médica. “Uma vez perguntei à minha mãe quem era aquele homem que ficava o dia todo ali. Porque eu não lembrava dele”.

Durante o processo, após deixar o hospital, passou por quimioterapias que mexeram muito em seu organismo. Para se recuperar, se consultou, e ainda se consulta, com profissionais de saúde das mais diversas áreas. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, neurologistas, terapeutas ocupacionais e diversos outros.

O principal tratamento, por sua vez, ela encontra dentro de casa. Ao lado dos pais, com quem voltou a morar desde que fez a cirurgia, e dos irmãos, Larissa encontra o fôlego que muitas vezes os pulmões não são capazes de conter. Ela relembra que nos momentos mais difíceis, seu irmão gêmeo, que mora em Brasília, não hesitou em pegar um avião direto para Salvador para lhe dar apoio.

Além de irmão, ele é também o seu companheiro de treino de jiu-jitsu, assim como o pai a acompanha nos treinos de natação, que são fundamentais para o corpo e o espírito de Larissa. “Eu sou muito sortuda por ter uma família assim”, disse.

Larissa e os irmãos Crédito: Arquivo pessoal

Triunfos diários

A família Gargur é do tipo que comemora cada vitória, ou melhor, cada triunfo alcançado. Tricolor de carteirinha, Larissa evita falar o nome do rival até mesmo para contar da festa que a família fez quando ela conseguiu falar os nomes dos talheres.

Inspirada pelo Super Homem e motivada pelo amor ao clube do coração, que aprendeu a amar na infância, no período que passou pelas sessões de quimioterapia fazia questão de ir à Fonte Nova ver o Bahia jogar. Ela, inclusive, levava o cavalinho fantasiado com o uniforme azul, vermelho e branco.

Larissa na Arena Fonte Nova, ao lado do pai Crédito: Arquivo pessoal

“A única felicidade que tinha para levantar da cama era ir para o estádio ver o Bahia. Cheguei a ser atendida pelas equipes médicas do estádio, mas sempre que fui para lá fiquei muito feliz. Hoje, o gasto que tenho é com o meu cartão de sócia”, explica.

Meu objetivo é viver

A mudança de rumos que o diagnóstico trouxe para a vida de Larissa fortaleceu a sua fé, a sua crença no milagre e a certeza de que o que mais deseja é viver. Atualmente, divide o tempo entre as cidades de Salvador, onde mora com os pais, e Brasília, onde sempre que pode vai visitar o irmão e o sobrinho de quatro anos.

“Eu aproveito minha vida ajudando o próximo. Ajudo meu sobrinho e a gente aprende juntos a amar, a ser gentil. Hoje o meu objetivo de vida é viver. Posso dizer que mesmo passando por tudo isso eu sou feliz”.

A gratidão de Larissa à vida se expressa através da solidariedade às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e outras situações de pessoas que não encontram uma rede de apoio e familiar como a que ela possui.

“Quando pensar em reclamar de alguma coisa, olha um pouco para o Rio Grande do Sul. Se eu olhar meu celular agora, verei algumas pessoas em situação pior do que a minha. Tenho uma família que me ama e tenho muita fé. Então se a gente encara a vida com mais naturalidade, tudo melhora”, concluiu.

Tratamento da doença na Bahia

Na Bahia, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), não há um centro para atender especificamente pacientes com câncer cerebral. Casos dessa natureza são encaminhados para as Unidades de Alta Complexidade em Oncologia.

Ainda de acordo com a Secretaria, o estado hoje conta com 24 Unidades de Alta Complexidade que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O CORREIO perguntou à Secretaria perguntou quantos atendimentos são realizados nessas unidades, o número de pacientes acompanhados e quais os procedimentos mais comuns, no entanto, não obteve essas respostas.

Conheça as Unidades de Alta Complexidade em Oncologia na Bahia

Hospital Aristides Maltez - Salvador

Hospital Universitário Professor Edgar Santos - Salvador

Hospital Santo Antônio - Salvador

Hospital Martagão Gesteira - Salvador

Hospital Estadual da Criança - Feira de Santana

Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana

Hospital Santa Izabel - Salvador

Hospital Maternidade Luiz Argolo - Santo Antônio de Jesus

Hospital Calixto Midlej Filho - Itabuna

Hospital São José / Maternidade Santa Helena - Ilhéus

Hospital Manoel Novaes - Itabuna

Hospital Geral de Vitória da Conquista - Vitória da Conquista

Hospital Regional de Juazeiro - Juazeiro

Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas

Hospital Geral Roberto Santos / CICAN - Salvador

Hospital SAMUR - Vitória da Conquista

Hospital do Oeste - Barreiras

Hospital Estadual da Mulher - Salvador

Hospital Dr. Ricardo de Tadeu Ladeia - Caetité

Hospital Regional Dr. Mario Dourado Sobrinho - Irecê

Hospital Regional Deputado Luís Eduardo Magalhães - Porto Seguro

Hospital Núcleo Vida - Paulo Afonso

Hospital Geral Prado Valadares - Jequié