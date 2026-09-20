FÉ POPULAR

Divindades populares: conheça as histórias por trás dos milagres que viraram devoção no Nordeste

De túmulos que recebem romarias a personagens históricos cultuados como intercessores, conheça figuras que ganharam fama de milagreiros sem canonização oficial

Moyses Suzart

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 05:00

Os milagreiros informais Crédito: Divulgação

Um cangaceiro já capturado em Mossoró assassinado ao lado de sua cova rasa, aberta previamente, de forma orquestrada. Uma jovem de Guanambi que, por ciúmes de uma esposa, foi brutalmente assassinada e teve seus seios arrancados. Em Ribeirão do Largo, também na Bahia, um vaqueiro foi morto a pauladas, a mando da própria esposa, que o traía e ficou com medo de ser pega em flagrante. Em Recife, uma criança foi encontrada morta na praia, com marcas de violência, e acabou enterrada como Menina Sem Nome. Até hoje ninguém sabe sobre a família ou quem a matou. Essas histórias poderiam estar estampadas em qualquer programa policial, mas a relação entre elas é outra: após suas respectivas tragédias, passaram a operar milagres e se tornaram o que chamamos de santos populares. Ou, para respeitar todas as crenças, os milagreiros informais.

Contudo, não dá para negar que essa cultura da fé, ao menos neste tema, tem suas raízes na cultura do sacrifício cristão. Os próprios santos oficiais, na sua maioria, tiveram mortes trágicas. Com os populares não seria diferente. Na Bahia, parece que em cada canto tem um milagreiro informal, com sua morte cercada de mistério e sangue, como a história de Leocádia.

Muito pobre, Leocádia foi trabalhar na construção de uma barragem para combater a seca na região da Vila de Beija-Flor, atualmente o município de Guanambi, Bahia. O ano era 1890. O Coronel José Pedro Guimarães presenteou a jovem com um tecido para ela fazer um vestido, mas a esposa, Raquel, soube e mandou matar Leocádia. Ela foi assassinada por dois capangas, que ainda arrancaram seus seios e os entregaram para a patroa. Ela, segundo documentos da época, ainda cozinhou e deu para o marido, sem saber que se tratava de carne humana.

Conheça alguns milagreiros, divindades e santos populares 1 de 14

Leocádia foi jogada num lajedo, onde acabou criando o formato de um caixão e virou lugar de romaria. Seu corpo foi encontrado e enterrado no cemitério com muita comoção. A mandante teria morrido, pouco tempo depois, de lepra, foragida em São Paulo. Desde então, ela passou a ser chamada de Santa Leocádia, pelos seus milagres. Todo ano a cidade faz romaria pela jovem na Sexta-Feira Santa, agradecendo e fazendo pedidos. Seu túmulo é o mais visitado da região. O Ministério Público, em 2023, solicitou ao município que tombasse o lajedo e o túmulo como patrimônio da cidade. Prontamente atendido, lógico.

A fórmula é simples. Uma tragédia leva à comoção, que mexe com o imaginário e a fé. Daí é apenas um passo curto para os milagres e a devoção. Foi assim desde os primórdios do cristianismo, após a crucificação de Jesus. “Era comum considerar santas as pessoas que morriam de uma morte trágica, principalmente os pregadores ascetas que se colocavam contra as religiões pagãs do Império Romano. Muitos eram reconhecidos apenas vocalmente e tinham suas lápides visitadas por aqueles que lhes creditavam a realização de curas milagrosas”, conta a historiadora Iara Toscano Correia, no seu livro ‘Caso João Relojoeiro’, que relata a história de um santo popular de Minas Gerais.

Ela ainda acrescenta: “Desde então o imaginário sobre a santidade não cessou. Mesmo sob a forte influência da Igreja Católica que, ao longo de sua existência, se viu na contingência de instituir os ritos e a santidade oficial, ainda assim, a santidade popular continuou sendo simultaneamente, aos santos da Igreja, cultuada pelos fiéis”, completa. Ou seja, antes de se tornar um santo católico, muitos são, bem antes, santificados pela cultura popular. Aqui na Bahia, o melhor exemplo: Santa Dulce dos Pobres. Antes mesmo de receber a auréola, a baiana já era uma santa popular, eleita pelo povo.

“Essa fé nasce do povo, sem pedir autorização a ninguém. Costuma reunir três coisas: uma dor que a comunidade reconhece como sua, um fim trágico ou injusto e o boca a boca das graças alcançadas. A história vai rodando na feira, na calçada, na conversa de pé de ouvido, até virar devoção”, conta o escritor e historiador Robério Santos. Ele é especialista em cultura nordestina e tem livros que contam sobre outras figuras lendárias de fé, como Antônio Conselheiro (no livro ‘O Conselheiro’) e Padim Ciço (no livro ‘O Santo e o Cangaceiro’). Ele mesmo assegura: o Nordeste é um prato cheio para o milagreiro informal.

“No Nordeste, isso pega forte porque as pessoas buscam quem realmente entenda o sufoco do dia a dia, e não só uma figura distante. A relação vira algo quase familiar: o povo conversa, faz promessa, cobra quando demora e agradece de coração”, explica Robério. Para ele, o santo popular não fica isolado em um altar distante ou numa lenda contada nas missas. Ele fez parte do mesmo contexto histórico de quem o cultua. “Ele pisou a mesma poeira que eu quando vou a seus lugares, comeu da mesma comida e sentiu as mesmas dores e dúvidas”, completa.

Na Bahia, outra tragédia virou devoção: o Vaqueiro Pedro. Apesar de mineiro, Pedro Afonso do Nascimento vivia em Ribeirão do Largo, Bahia. Os motivos que levaram ao seu assassinato são muitos. A mais conhecida seria a de sua esposa, que o traía. Com receio de ser descoberta e acabar morta, adiantou-se e pediu para dois cabras darem cabo do próprio marido. Em 1925, ele foi torturado e morto, mas com grande dificuldade. Diz o popular que os matadores tentaram matá-lo de todas as formas, mas sem sucesso. Até a faca se dobrava ao encontrar seu corpo, como se o vaqueiro fosse de aço. Ele acabou sendo enterrado vivo.

A comoção foi geral e não demorou para que começasse a devoção. Uma mulher da época, comovida pela morte trágica do vaqueiro, pediu a cura do filho doente para Pedro. O menino se curou e a notícia se espalhou. No livro ‘A fé e a religiosidade na Cova de Pedro’, do sociólogo Danilo Benedictis, o autor resgata cartas e ex-votos que são deixados no túmulo do santo popular, já com o nome São Pedro. Mantivemos a escrita original colocada na obra.

“São Pedro. Eu estou lhe mandado esse recado em agradecimento por tudo pelo senhor ter realizado a minha promessa. Eu estou muito triste por eu não ter podido ir visita-lo mais eu te agradeço muito. São Pedro eu te pesso não deixe que eu me sofra mais não por favor o que eu passei com aquela criatura. Coloque en meu caminho uma pessoa que mim ama de verdade e que eu amo também não deixa eu sofrer tanto mais não. (...) Estou mandado um maço de vela para queimar pra iluminar a sua alma. Termino com muito amor e saudade sua bença! São Pedro de sua devota C.S.J.”, escreveu.

Os milagreiros informais - túmulo de Leocádia, em Guanambi Crédito: Divulgação

Em outra, o rapaz pede algo interessante. “Eu O.O. pede uma ajuda pelo santo São Pedro, para que ele possa ajuda-lo mim, em uma coisa muito preocupado da minha vida, São Pedro. Poricio, São eu vim visitar a Rumaria do Senhor, São Pedro e trazer esta carta para o Senhor mim ajudar converçar normal, porque eu estou muito gago e eu me sinto como um infeliz, poricio eu queria que o Senhor me fizesse um milagre para mim”, pede.

Apesar de não ser um santo oficial, o vaqueiro de Ribeirão do Largo tem romaria todo ano, inclusive é uma das principais atrações da cidade e, curiosamente, é organizada pela Igreja Católica, memso sem reconhecer seus milagres. O jornalista Paulo Oliveira, do site Meus Sertões, esteve no local e conta como a cidade se transforma no dia da romaria, em julho.

“Os fiéis começam a chegar às 4h30. O primeiro lugar que visitam é a sepultura azul da Casa dos Milagres, onde depositam muletas, ex-votos, cartas. Fazem e pagam promessas. O ritual inclui preces e passadas de mão no busto do vaqueiro. Muitos não sabem que não há precisão quanto ao local em que Pedro foi sepultado. Ali é apenas um local simbólico. A parte religiosa termina por volta do meio-dia. A feira se estende até às 15, 16 horas. Às cinco da tarde tudo tem que estar desmontado”, resume Paulo.

O menu não para e se espalha pelo Nordeste. Robério Santos já percorreu boa parte da região em busca de personagens para seu futuro livro, justamente sobre santos populares. Histórias marcantes, trágicas e de muita fé mexem com o imaginário popular e do escritor, lógico.

“A devoção a figuras do cangaço é algo impressionante. Casos como o do cangaceiro Gavião, na Paraíba, ou do Jararaca, em Mossoró, em cuja cruz o povo reza, acende vela e pede graça, mostram como a fé popular ressignifica a violência e a tragédia. No mesmo nível está o mistério da Menina Sem Nome, de Recife: uma criança anônima, vítima de um crime brutal, que virou uma das maiores intercessoras da região. Sua sepultura consta muitas bonecas, cadernos e flores. Recentemente fui até lá, levei uma boneca e pedi graças. Meu pedido foi atendido”, revela.

Alguns personagens históricos também ganham força milagreira, como Padim Ciço e Antônio Conselheiro, mas ambos têm suas peculiaridades e não necessariamente estão enquadrados no termo popular. “Conselheiro ficou mais marcado como profeta, guia comunitário e mártir de Canudos do que como aquele santo de altar de casa (mesmo eu tendo cinco estatuetas dele em minha sala), a quem se pede chuva ou cura de doença. Ele é lembrado com respeito sagrado, mas não virou uma devoção de promessa”, explica Robério.

Já Padim, mesmo ordenado santo pelos fiéis, nada de ser oficializado pela igreja. “Cícero sempre foi grande demais para os limites da instituição desde quando era vivo. Teve entreveros sérios com a hierarquia da Igreja na época dele, foi suspenso e virou um líder político e social tão gigante quanto espiritual. Vou duas vezes por ano a Juazeiro e sinto de perto tudo que a cidade apresenta. Para a burocracia católica, a canonização exige um processo travado, sem arestas doutrinárias e com milagres comprovados sob a lupa. Só que para o romeiro que vai a Juazeiro, essa burocracia não muda nada. O Padre Cícero já é santo e ponto final”, conta Robério. Assim como Ciço, outros santos populares da igreja católica aguardam sua vez, como Vitória da Encarnação (confira galeria).

2 de Julho

Outro ponto marcante na história dos baianos acabou misturando mártires e milagreiros informais: a Independência da Bahia. Neste caso, nossos heróis e heroínas ultrapassaram o limite do conceito católico e da guerra, ganhando forma em outras religiões. O Caboclo e a Cabocla, no desfile do 2 de Julho, se tornam instrumentos de fé em terreiros e no próprio desfile. Todo mundo quer tocá-los na caminhada e fazer um pedido ou agradecer pelo milagre conquistado no ano anterior. No espiritismo, Joana Angélica se tornou um guia do saudoso espírita Divaldo Franco. Já Maria Quitéria, condecorada oficialmente como heroina da nação pelo Exército Brasileiro, ganhou os terreiros do mundo com a alegria e força da pomba-gira.

Assim como aconteceu com Santa Dulce dos Pobres, que primeiro virou santa no coração dos baianos antes de receber o reconhecimento oficial da Igreja Católica, outras duas figuras de devoção popular na Bahia aguardam esse caminho oficial no cenário cristão: Madre Vitória da Encarnação, de Salvador, e Maria Milza, de Itaberaba. Ambas têm causas de beatificação abertas e podem, no futuro, receber oficialmente o reconhecimento de santidade pela Igreja.

Contudo, provamos que o papel oficial é mera formalidade. Uma divindade popular pode estar até na beira da estrada aguardando seus fiéis. "Em Jeremoabo, nas proximidades da cidade na BR 235 existe uma capela de uma menina que foi atropelada por um caminhão pipa e hoje muitas pessoas levam ex votos até lá e rezam como santa, eu pessoalmente já levei uma cabeça de madeira e rezei lá na capelinha. . É aí que a fé popular pulsa com mais verdade, sem filtro nem intermediação", completa Robério.