O CÓDIGO DE AMOR DA GERAÇÃO Z

Do anel no dedo à aprovação das famílias, conheça os novos rituais de namoro entre adolescentes

Ouvimos seis jovens baianos sobre o que mudou nos afetos, o peso da exposição nas redes e por que assumir a relação virou algo tão valorizado

Flavia Azevedo

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 05:00

Aa Geração Z decidiu transformar o amor em algo sólido outra vez Crédito: Thainá Dayube

Esta matéria nasceu de uma indignação formulada entre olhares para a televisão e suspiros de enfado. "Vocês, jornalistas, só falam sobre a gente entrevistando um bando de adultos", protestou o garoto de 15 anos com a indignação de quem denuncia um crime contra a humanidade. Ainda tentei debater competências profissionais e tempo de estrada, mas o fato é que totalmente errado ele não estava.

A cobertura sobre o comportamento juvenil parece mesmo, em muitos momentos, com, digamos, um safári em que o adolescente é visto através de um vidro. Médicos diagnosticam a volatilidade hormonal, pedagogos falam sobre a dispersão digital e familiares consternados buscam manuais para decifrar a gíria da estação. O adolescente acaba falando pouco e, geralmente, aparece como alguém a ser sempre muito analisado. Um pouco de autocrítica, você sabe, não faz mal a ninguém.

O aumento do patrimônio pode mudar os hábitos de consumo e ampliar a influência econômica da Geração Z. 1 de 6

Decidimos, portanto, acatar o protesto e, desta vez, adotar um método radical: esquecer os especialistas e ouvir única e exclusivamente os protagonistas dessa história. Ao longo da última semana, com a ajuda do rapazinho que fez a reivindicação, coletamos os depoimentos de seis adolescentes baianos com idades entre 12 e 17 anos. Para proteger a intimidade desses jovens numa fase da vida em que certezas, cortes de cabelo e devoções afetivas mudam com muita frequência, vamos identificá-los ao longo desta reportagem apenas por suas iniciais, idades e sexo: H., de 15 anos (garota); L., de 15 anos (garota); P., de 15 anos (garoto); A., de 17 anos (garota); M., de 12 anos (garoto); e O., de 16 anos (garoto).

O tema é “relações afetivas” e o que se revela a partir dessas vozes é um movimento surpreendentemente romântico com rituais, buscas por abrigo emocional e uma redefinição muito particular do que significa se comprometer com o outro. Senhoras e senhores, um spoiler: parece que a Geração Z decidiu transformar o amor em algo sólido outra vez.

A narradora cinquentona e a redenção da aliança

Para quem, como esta repórter, cruzou a adolescência entre o final dos anos 1980 e o início dos anos 1990, acompanhar o cotidiano amoroso da garotada atual causa certo estranhamento. Na minha juventude, a regra do flerte era o descompromisso. Ostentar uma aliança no dedo antes dos vinte e tantos anos era visto como um atestado de pieguice, uma submissão precoce ao figurino mofado dos nossos pais. Anel de noivado era coisa de novela das oito; aliança de namoro, uma inexistência. A própria aliança de casamento sempre me pareceu um item cafona, um pedaço de metal destinado apenas a avisar ao garçom do restaurante que o sujeito já não pertence ao mercado dos disponíveis.

Por isso mesmo, é com uma mistura de perplexidade e fascínio que contemplo o cenário contemporâneo. A geração Z - acusada por nove em cada dez ensaios de internet de ser fria, avessa ao toque e viciada em relações de transição ("situationships") - promoveu o retorno triunfal da aliança.

Entre os adolescentes de hoje, usar anel de compromisso virou o divisor de águas entre o afeto casual e a entrada no território do relacionamento sério. O metal prateado tornou-se uma blindagem pública contra a volatilidade. Mas a semiótica adolescente não para por aí. Lado a lado com os anéis, surgiu uma diplomacia dos objetos cotidianos: garotos circulam pelos corredores das escolas ostentando no pulso uma modesta borrachinha ou xuxinha de cabelo feminino, cedida pela namorada como um amuleto de pertencimento.

Diante dessa profusão de insígnias e brasões afetivos, a cinquentona aqui é obrigada a conviver com o fato de que, enquanto a minha geração zombava dos ritos tradicionais, a juventude de 2026 recriou o feudalismo amoroso com um código de ética e uma sofisticação estética surpreendentes.

Das xuxinhas de cabelo às alianças

Para entender a dinâmica dessa ritualística, vamos ouvir quem a pratica no dia a dia. Aos 12 anos, M. é o caçula do nosso grupo e o que se poderia chamar de um veterano precoce. Ele namora há quase sete meses, ostentando um anel reluzente no dedo em plena turma do 7º ano do ensino fundamental.

"Não é algo tão comum, pelo que eu saiba", relata M. "Mas eu não me importo muito com isso porque eu divido meu tempo com os meus amigos, minha namorada, e a gente faz tudo porque fazemos parte do mesmo grupo de amigos. Então, não ficam tirando sarro de mim."

A história da aliança de M. tem contornos de comédia romântica contemporânea: "Não fui eu que dei a aliança pra ela. Foi num dia de gincana. Quando acabou, me declarei pra ela. Ela me mostrou um saquinho com dois anéis. E eu pensei: 'Putz, já um anel?' Eu pensei que seria uma xuxa ou algo assim. Nunca pensei que seria uma aliança."

M. estabelece a distinção entre o namoro sério e a superficialidade do "ficar", categoria que dominou o comportamento jovem em décadas passadas: "Eu nunca usei essa forma de namoro. Eu acho que o meu é um namoro justo, porque o ficar é falar: `Ó, eu namoro, tô com essa pessoa, mas não levo a sério, não me importo muito, não conversamos tanto’. Também não compartilham os sentimentos, pelo menos é o que eu acho. No meu namoro, a gente conversa, a gente discute”, afirma M. explicando a dinâmica.

A utilidade das marcas visuais de compromisso é confirmada por O., de 16 anos. Para ele, usar o anel ou a borrachinha de cabelo no pulso funciona como um sinalizador social de respeito no ecossistema escolar: "Acho que as pessoas te tratam com um certo tipo de respeito. É meio óbvio até: elas deixam de 'flertar', respeitando a situação de relacionamento na qual uma pessoa com a borrachinha ou o anel se encontra." Quando questionado sobre o peso desses símbolos para o casal, O. é categórico: "Acho que traz segurança, confiabilidade. É um sinal de fidelidade."

Para L., garota de 15 anos, existe muita diferença entre ostentar uma aliança e carregar uma xuxinha de cabelo do par: "No meu ponto de vista, entregar um item pessoal é um ato que simboliza a vontade de estar sempre perto da pessoa que você ama. É diferente de usar aliança, pois o uso de um anel de compromisso significa demonstrar para os outros que namora, mas o item é algo seu, que a pessoa que você ama vai usar para lembrar de você."

Parece, então, que se o anel fala para o mundo exterior, a xuxinha fala para o mundo privado e círculos de amigos mais íntimo. Talvez seja isso.

Quando chega a hora de dar o passo decisivo e formalizar a relação, a nostalgia dos velhos costumes reaparece com força. P., garoto de 15 anos, explica como normalmente acontece o rito de passagem: "Geralmente num restaurante, um shopping, algum lugar desses. Olha, ao meu ver, é como os ritos mais tradicionais mesmo. Flores, pedido, anel. Esse tipo de coisa mais clássica."

O algoritmo, a vitrine e a diplomacia via zap

Se os rituais de compromisso resgatam uma tradição, a arena onde esses afetos são negociados é radicalmente hiperconectada. As redes sociais deixaram de ser apenas canais de comunicação para se tornarem a própria vitrine dos relacionamentos.

H., de 15 anos, com mais maturidade de que a maioria dos adultos que você vê nas redes, aponta os perigos da idealização alimentada por plataformas digitais como o TikTok e o Instagram: “Acho que contribui muito para uma idealização do ‘namoro perfeito’ (que é óbvio que não existe), onde aquilo que vemos na internet serve como ‘manual’ do que seguir ou não seguir, o espelhamento nessas relações que nem sempre podem ser reais. Acho que, nessa fase da juventude, é importante focar nos aprendizados que as experiências verdadeiras trazem para o namoro."

A exposição pública do casal gera dilemas complexos de privacidade. A., de 17 anos, desenvolveu uma estratégia defensiva contra a curiosidade alheia: "Para mim, a melhor forma de equilibrar esse dilema é deixar essas mensagens restritas a pessoas de confiança e evitar a exposição exacerbada do relacionamento para desconhecidos. Acho que além da quebra da privacidade, há o risco de opiniões indesejadas, já que nunca sabemos verdadeiramente a índole da pessoa que está visualizando aquele perfil."

Quando o assunto é a resolução de conflitos e ciúmes, A. observa uma contradição entre o ideal e a prática diária: "Eu vejo que a maioria dos casais jovens prefere resolver esses conflitos do namoro na base da conversa. Na minha opinião, o caminho mais assertivo é o presencial, mas atualmente há uma preferência por meio de mensagens de aplicativos”.

Agora peço licença pra botar só uma pitadinha de “especialistas” aqui. Pesquisas recentes de opinião sobre a Geração Z, como o levantamento global liderado pela McCann Truth Central, revelaram que 82% dos jovens brasileiros relatam sentimentos de solidão mesmo quando cercados por amigos e familiares, posicionando o Brasil no topo desse índice mundial. Flertes iniciados por "foguinhos" nos stories e encerrados com "vácuos" digitais criam um ambiente saturado de ansiedade. Talvez seja para escapar dessa volatilidade que a busca pela estabilidade, simbolizada pelas alianças e xuxinhas, ressurja entre os adolescentes com tanta força.

Regras, famílias e acordos

Ao contrário do clichê do romance proibido e das fugas pela janela, os adolescentes de 2026 demonstram uma clara preferência pelo namoro legalizado e aprovado pelas famílias. O segredo, antes romantizado como ingrediente de aventura, hoje é visto como uma fonte inútil de estresse

M., o garoto de 12 anos, oferece uma análise sobre o perigo de esconder o relacionamento dos pais: "Eu acho que o negócio de ser segredo é tipo uma bomba-relógio, porque, se você guarda esse segredo e, tipo, você faz 15 anos e aí vocês pensam em falar, mas tem a chance de os pais já saberem disso. E também isso pode prejudicar você, pode prejudicar seu estudo se você mantém segredo. É melhor você avisar que tá namorando pros dois pais conversarem e verem se é realmente bom pra nossa idade. Se os dois permitirem, tudo bem. Contanto que a gente continue tirando boas notas. Foi o que meu pai e minha mãe disseram.”.

A convivência com os sogros e o cumprimento de regras familiares são encarados com naturalidade. P., garoto de 15 anos, relata como foi sua integração: "No meu caso, foi muito bom. Me dou muito bem com a família da minha namorada, isso torna o processo bastante harmonioso. Se existe alguma orientação em específico, algum combinado, ou algo do gênero, o jeito é respeitar. Até pelo respeito à dinâmica familiar da parceira, ou do parceiro."

Quanto às divergências no dia a dia do casal, a negociação substitui os dramas passionais de antigamente. M. descreve seu método para resolver conflitos cotidianos: “Quando a gente discorda sobre alguma coisa, a gente leva o fato junto, como isso pode ajudar a gente, se realmente é necessária uma discussão e se vai realmente afetar na vida", afirma.

Conseguir equilibrar a “vida a dois” com a rotina escolar e os grupos de amigos exige disciplina. O., de 16 anos, sintetiza a fórmula: "O segredo, como de quase tudo na vida, é o equilíbrio. É mais uma coisa pra conciliar, como um novo esporte ou hobby. É necessário proteger a individualidade, os círculos de amizade e as relações da pessoa. É necessário dar espaço, às vezes. Tem que ter um respeito quanto à privacidade e à importância das outras relações interpessoais do outro."

A busca pela certeza

Observar a dinâmica afetiva desses seis jovens ajuda a desmontar uma série de preconceitos do mundo adulto. A garotada de hoje não é imune ao amor, nem abdicou do romantismo, pelo contrário. Em um mundo marcado pelo excesso de telas e por algoritmos desenhados para viciar, o namoro parece ter virado uma reserva de vida real. Escolher um parceiro, trocar xuxinhas de cabelo e estabelecer combinados transparentes com as famílias tem um jeito de vida acontecendo nas praças outra vez.

Ao contrário da minha geração, que via nas regras um obstáculo à liberdade, os adolescentes atuais perceberam que a falta de certos contornos pode gerar exaustão e solidão. Eles querem o carinho, a conversa presencial, o compromisso explícito e o respeito mútuo. Tudo às claras. No final das contas, aquele adolescente tinha razão em reclamar da arrogância dos mais velhos. Talvez a gente precise mesmo baixar o tom, criticar menos e escutar mais.