SOFRÊNCIA

Do metrô de Salvador aos palcos: conheça a trajetória de Marquinhos Navais

Marquinhos Navais transformou os vagões do metrô de Salvador em palco, ganhou público, viralizou e agora tenta conciliar a carreira em ascensão com as voltas ao lugar

Moyses Suzart

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 05:00

Marquinhos Navais virou atração no metrô de Salvador e hoje esta com agenda lotada Crédito: Reprodução

Antes de entrevista em rádio, agenda cheia de shows, produção audiovisual e gente reconhecendo seu rosto por onde passa, Marquinhos Navais tinha um palco que não exigia iluminação, camarim ou passagem de som. Bastava esperar o metrô chegar. Entre uma estação e outra, o cantor baiano foi construindo uma relação tão forte com os passageiros que acabou ganhando um apelido quase inevitável: “o menino do metrô”.

Não foi uma estratégia de marketing planejada em escritório. A identidade nasceu no cotidiano. Marquinhos aparecia nos vagões, cantava, conversava, brincava com os passageiros e voltava a encontrá-los em outros dias. Aos poucos, deixou de ser apenas mais um artista tentando conquistar espaço para virar uma figura conhecida daquele universo. “As pessoas me viam e falavam: ‘É o menino do vagão’, ‘o menino do metrô’, ‘o menino que canta na estação’. Isso acabou criando uma identidade e uma conexão de forma natural, porque as pessoas sempre me encontravam ali”, conta.

A experiência também serviu como uma espécie de laboratório para o cantor. Afinal, não existe platéia mais democrática do que aquela que está indo trabalhar, voltando para casa, estudando ou simplesmente tentando chegar ao destino. No mesmo vagão podem estar uma senhora que gosta de MPB, um adolescente ligado no arrocha, alguém de camisa de rock e um passageiro que prefere gospel. Se Marquinhos quisesse conquistar todo mundo, teria que aprender rapidamente a falar com públicos diferentes. E aprendeu.

Marquinhos Navais transformou os vagões do metrô de Salvador em palco 1 de 10

“Eu aprendo bastante com a galera do metrô, porque é um público bem diversificado. Tem pessoas mais velhas, mais jovens, gente que gosta de arrocha, rock, MPB e gospel”, explica. A solução encontrada foi apostar em músicas que ultrapassassem essas divisões. Em vez de tentar adivinhar o gênero preferido de cada passageiro, ele escolhe canções capazes de provocar uma reação coletiva.

“Eu tento chamar a atenção da galera cantando músicas universais, que fizeram muito sucesso e continuam conhecidas até hoje. ‘Louco Tô’, por exemplo, é uma música que explodiu no Brasil inteiro. Então, tenho certeza de que muita gente conhece, independentemente do lugar. Vou muito por esse caminho, escolhendo músicas que todo mundo possa cantar junto”.

A estratégia ajudou a transformar os vagões em uma extensão de sua carreira. E, como acontece na internet, bastou uma reação espontânea para a história ganhar uma segunda vida. Um dos vídeos que viralizaram mostra um passageiro de cabelão observando Marquinhos antes de, aos poucos, se entregar à sofrência. O cantor lembra da cena com humor. “Quando entrei para cantar, ele me olhou dos pés à cabeça, como se estivesse pensando: ‘Isso aqui é alguma tramoia.’ Depois, ele começou a se entregar à sofrência”. O episódio virou mais um daqueles encontros improváveis que só um transporte público lotado poderia proporcionar. Principalmente se tratando de Bahia.

Outro aconteceu longe de Salvador. Em Recife, Marquinhos encontrou Rasta, um passageiro que reagiu à apresentação de uma maneira igualmente inesperada. Enquanto ele cantava arrocha, o rapaz dançava reggae. “Achei muito engraçado”, lembra. São situações que ajudam a explicar por que o metrô acabou se tornando mais do que um endereço profissional na trajetória do cantor. Para Marquinhos, aquele espaço também funcionou como escola.

“O metrô me ensinou a manter os pés no chão, ser sempre humilde e trabalhar essa questão do ego, porque a gente tem um ego do tamanho do planeta”, afirma. Segundo ele, a dificuldade que o levou até os vagões acabou colocando-o em contato com pessoas de diferentes idades e realidades, algo que considera fundamental para sua formação.

“Aprendi a me comunicar, a falar a linguagem de públicos diferentes e a me conectar com as pessoas. O metrô me ensinou muito sobre conexão, sobre como chegar e fazer as pessoas se envolverem comigo.” Agora, o desafio é outro. A carreira cresceu e, com ela, vieram compromissos que tornam mais difícil aparecer nos vagões com a mesma frequência de antes. Shows, entrevistas, rádios, produções e novos trabalhos passaram a ocupar boa parte da agenda.

É o tipo de problema que um artista costuma pedir a Deus para ter. Marquinhos sabe disso. “Nossa agenda vem crescendo bastante, tanto de shows quanto de entrevistas, rádios e apresentações. Isso vem tomando muito do meu tempo, mas era o que a gente sempre pediu a Deus e lutou para conquistar. Então, só tenho a agradecer.”

Mesmo com a agenda apertada, ele faz questão de não abandonar completamente o lugar onde começou a construir sua relação com o público. Quando encontra uma brecha, volta ao metrô, conversa com a galera, brinca e faz uma resenha. Não necessariamente para cantar uma música inteira ou repetir o passado, mas para manter uma conexão que considera importante.