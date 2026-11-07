COMIDA

Eleito Melhor Chef do Ano Ricardo Silva cria menu executivo inspirado na tradicional cozinha mineira

Este conteúdo é um oferecimento do Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Ronaldo Jacobina

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 05:00

Menu Raízes do Brasil aposta a culinária de Minas Gerais Crédito: Fotos: Gabriel Brawne/Divulgação

Há uma diferença entre reunir receitas populares num cardápio e trabalhar para que elas contenham uma história. E uma mãozinha, para que ganhem um toque pessoal. Ou, para usar um apelido mais atual, autoral. No quarto capítulo do projeto Raízes do Brasil, em cartaz no Silva Cozinha, Ricardo Silva encontrou na comida mineira um caminho para fazer as duas coisas. E acertou. O menu executivo, servido em três etapas por R$ 99, é uma proposta que ajuda a compreender o que o levou a conquistar o troféu de Chef do Ano pelo Prêmio Melhores da Gastronomia — Edição Salvador, na sexta-feira passada. O reconhecimento ganha ainda mais sentido nesse trabalho de pesquisar, experimentar e dedicar atenção a um formato que, em tantas casas, acaba restrito à conveniência do almoço.

Jiló da Serra

Depois de duas incursões pela cozinha de São Paulo, seu estado natal, e uma pelo Rio de Janeiro, Ricardo chega a Minas Gerais através de uma relação que antecede a profissão de cozinheiro. Filho de pai mineiro, cresceu familiarizado com couve, taioba e inhame, ingredientes que apareciam na comida preparada pelo próprio genitor. A taioba, que havia em abundância no quintal, vale ressaltar, entrou nas lembranças mobilizadas para criar o cardápio, mas não chegou à mesa: o chef não encontrou a folha para comprar. É um detalhe revelador de como a pesquisa também passa pela disponibilidade dos ingredientes e pelas decisões que ela impõe.

Bolinho de Galinhada

Minas guarda ainda um trecho difícil de sua trajetória. Ricardo morou por quase um ano em Belo Horizonte, quando trabalhava na construção civil, na reurbanização do Aglomerado da Serra. Ele define aquele período como o pior de sua vida. Da mesma cidade, porém, guarda boas lembranças. Uma delas é o mexidão que comia na periferia da capital mineira.

Pão de queijo com pernil

“Se eu pudesse escolher uma coisa para comer pelo resto da vida, seria um mexidão mineiro que tinha na Praça Raul Soares”, me contou. Na memória, arroz, feijão vermelho, couve, bacon e linguiça. No restaurante, a receita ganhou uma versão vegetariana, com arroz e feijão envolvidos no próprio caldo, picles de abóbora, batata-doce frita, alho confitado, couve, queijo Canastra e ovo de gema mole. A lembrança orienta a criação, mas a composição muda para encontrar seu lugar no menu.

Frango com quiabo

Foram várias experiências até chegar ao conjunto atual. No frigir dos ovos, o chef acabou optando por manter os clássicos como eixo, numa cozinha popular, de sustância, com os pés no chão. A escolha me parece especialmente interessante porque exige do cozinheiro discernimento: saber onde interferir e quanto preservar de um prato que muita gente reconhece antes mesmo da primeira garfada.

Menu

Entre as entradas, o bolinho de galinhada é um dos acertos. Concentra arroz, frango desfiado e açafrão-da-terra, com um ovo de codorna estrelado por cima e aioli de pimenta-doce. A apresentação aproxima a receita de uma porção individual sem apagar a referência à comida de panela. O pequeno ovo dá graça ao conjunto e mantém uma ligação visual com o repertório doméstico que atravessa o cardápio.

Porco na lata

O torresmo que provei veio crocante, com pouca carne e pouca gordura, como se encontra em Minas. Vale ressaltar que a presença de um mineiro à mesa, chancelou minhas percepções e observações. Voltando ao torresmo, trata-se de um preparo cuja aparente simplicidade deixa pouca margem para disfarces: a textura precisa funcionar. E ali, a crocância cumpriu seu papel.

Mexidão mineiro

Já o tutu me deixou uma ressalva. Bonito na apresentação, chegou com um sabor adocicado que, para o meu paladar (e do mineiro presente), pediu contraponto. Senti falta de um complemento — talvez ovo cozido, talvez cheiro-verde — algo que trouxesse mais mineirice a este ícone da culinária das Gerais, que, no Silva Cozinha, é servido como acompanhamento extra. A composição visual está resolvida, mas carece de um ajuste pontual.

Bolo de milho

As outras escolhas ajudam a entender como Ricardo Silva conduz suas intervenções. O jiló da serra é defumado, recheado com queijo Canastra, empanado e frito, com molho agridoce de melaço de cana e limão-cravo. Claro que não é fácil, mas garanto que vale a pena encarar esta entrada. A linguiça vai à brasa e recebe cebola roxa assada e limão-cravo fresco. São maneiras diferentes de trabalhar amargor, gordura e acidez a partir de ingredientes que mantêm o vínculo com a proposta.

Nos principais, o porco na lata preserva a referência dos cortes lentamente confitados na própria banha, com alho e louro, e ganha purê de batata com pequi. O frango com quiabo admite uma intervenção mais evidente: a sobrecoxa dourada na brasa é finalizada em caldo de frango com missô e gengibre, acompanhada de quiabos no vapor e angu cremoso. No desenho do prato, convivem a receita reconhecível e os recursos que o chef escolhe para reinterpretá-la. Vale manter a atenção sobre o legume, no caso o quiabo, que chegou à mesa sem passar por aquele teste que todo baiano conhece de quebrar a ponta do rabinho para saber se está no ponto.

Picolé de coco

As sobremesas, de responsabilidade da “doce” e talentosa chef patissière Anana Canmpos, valem um capítulo à parte que prometo, escreverei numa outra ocasião. Mas vale dizer que as que integram o menu Raízes do Brasil, que seguem o repertório de milho, coco, abóbora, queijo, goiabada e doce de leite, são de enlouquecer. Tem picolé de coco com doce de abóbora; bolo de milho com creme de queijo, sorvete de milho e goiabada; e churros de parmesão com creme de queijo e doce de leite.

Mérito

O mérito do Raízes do Brasil está em dar continuidade a uma investigação sobre a cozinha brasileira dentro do cotidiano do restaurante. A sequência de estados cria um compromisso de estudo, testes e renovação. E fazer isso num executivo de R$ 99 permite que esse trabalho chegue a uma mesa com entrada, principal e sobremesa por um valor definido.

Saí do Silva Cozinha pensando que o prêmio de Chef do Ano também se explica por essa disposição de Ricardo Silva para olhar com atenção a comida popular e transformá-la em trabalho autoral. Há espaço para ajustes, como senti no tutu, e há escolhas que merecem ser acompanhadas nas próximas edições.

Mas neste capítulo mineiro, o ponto mais interessante é perceber como uma lembrança de quintal, um prato de praça e uma passagem difícil por Belo Horizonte se tornam matéria de pesquisa e criação. A trajetória do cozinheiro participa do menu — e dá a ele uma razão para existir. E a nós, apreciadores da cozinha brasileira raiz, o luxo de poder aprecia-la.

Serviço:

Silva Cozinha - @silva_cozinha

Rua Chile, nº 07. Centro Histórico.