CRISE

Em três dias, Santiago Peña sai da presidência do Paraguai para a prisão

Quebradeira do principal banco digital arrasta país vizinho para crise econômica e política

D Das agências

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 05:00

Santiago Peña sofre Impeachment após quebra de principal banco digital do Paraguai Crédito: Reprodução

Santiago Peña começou a semana como presidente do Paraguai e está terminando fora do cargo e com uma ordem de prisão emitida contra ele. O Ministério Público do país ordenou nesta sexta-feira (6) a detenção do agora ex-presidente, horas depois da aprovação do impeachment no Congresso. De acordo com a imprensa paraguaia, o político foi informado da ordem e ficará em prisão domiciliar até se apresentar à Procuradoria neste sábado às 11h da manhã.

O Senado do Paraguai aprovou por unanimidade o impeachment de Peña, ao fim de um processo tenso, marcado por embates e protestos às portas do Congresso. Com a decisão, o líder se torna o terceiro presidente paraguaio a deixar o poder antes do prazo desde o fim do governo de Alfredo Stroessner (1954-1989). Seu vice, Pedro Alliana, que teve pedido de impeachment rejeitado pelo Congresso, assumiu a presidência apesar de intensos protestos.

Peña tomou posse em agosto de 2023, com mandato até 2028. Sua chegada ao poder garantiu mais anos de hegemonia ao Partido Colorado, que governa o país há quase 70 anos. A única interrupção foi o governo do ex-bispo de esquerda Fernando Lugo, derrubado também por impeachment em 2012.

Peña foi representado pelos seus advogados e não compareceu ao Congresso. Sua saída encerra uma semana turbulenta, marcada pelo escândalo de fraudes envolvendo o Ueno Bank, principal banco digital do país, com 2,9 milhões de clientes —o país tem cerca de 7 milhões de habitantes. O colapso da instituição financeira congelou os depósitos de milhões de clientes e provocou uma onda de protestos.

A investigação respingou em Peña, ex-investidor da holding do banco e responsável por, em 2023, nomear Carlos Carvallo Spalding, então presidente-executivo da companhia, para a presidência do Banco Central do Paraguai. Carvallo renunciou ao cargo nesta semana.

O Ueno fechou as portas na terça-feira (3), depois que o Banco Central iniciou o processo de liquidação da instituição. A autoridade monetária identificou uma insuficiência de recursos para cobrir as obrigações do banco, relacionada a empréstimos concedidos a empresas vinculadas à instituição.

Quem assume

Pedro Alliana, o novo presidente paraguaio, nasceu em Pilar, no estado de Ñeembucu, no noroeste do país, e tem 52 anos. Ele é casado e é pai de quatro filhos. Na juventude, Alliana já foi da seleção paraguaia de basquete e participou de alguns torneios nacionais da modalidade. Ele se formou em Relações Internacionais pela Universidade San Sebastián. Antes de entrar na vida pública, trabalhou no comércio. Alliana é do Partido Colorado (Associação Nacional Republicana), o mesmo de Peña.

Em abril deste ano, Alliana anunciou sua pré-candidatura à presidência do Paraguai para as eleições de 2028, com apoio declarado do próprio Peña e do ex-presidente Horacio Cartes. Ele já foi governador de Ñeembucu, entre 2008 e 2012, e foi deputado durante 10 anos, entre 2013 e 2023. Alliana também foi líder do Colorado na Câmara entre 2015 e 2023.

Onde está o dinheiro

O Banco Central do Paraguai começou a pagar na tarde de quinta-feira (5) os primeiros valores a clientes do Ueno Bank, cuja intervenção deixou cerca de 3 milhões de correntistas sem acesso ao dinheiro e provocou uma crise política no país. A entidade publicou uma página explicando como funciona o resgate dos montantes e como consultar os pagamentos.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (6) à agência AFP por José Maciel, diretor da Unidade Administradora do Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) do Banco Central paraguaio. O fundo é responsável por garantir a devolução de depósitos aos clientes de instituições financeiras, dentro dos limites previstos em lei.

De acordo com comunicado publicado pelo Banco Central, a primeira etapa contempla clientes que tenham até R$ 8,9 mil depositados no banco, não possuam dívidas com a instituição e tenham uma conta habilitada em outra instituição financeira do país.