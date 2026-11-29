PAULA THEOTONIO

Enoturismo: Vale do São Francisco ganha roteiro que integra duas vinícolas

É único lugar do mundo em que o enoturista pode degustar uvas direto da videira o ano inteiro

Paula Theotonio

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 13:00

Vinícola Rio Sol Crédito: Divulgação

A partir de 1º de dezembro, a Villa Garziera (Verano Brasil) e a Vinícola Rio Sol (Global Wines) passam a oferecer o Encontro de Terroirs — primeiro roteiro enoturístico conjunto do Vale do São Francisco. Instaladas em Lagoa Grande (PE), no Sertão de Pernambuco, as duas propriedades se unem em uma experiência que combina vinhos tropicais, conhecimento e paisagens singulares.

A iniciativa nasceu de uma demanda recorrente de visitantes e do trade turístico. “Estamos no único lugar do mundo em que o enoturista pode degustar uvas direto da videira o ano inteiro; e onde a produção nunca cessa, graças ao nosso modelo de vitivinicultura. Portanto, nossa expectativa é não apenas ampliar as possibilidades de visitação, mas criar um atrativo que valorize o destino Vale do São Francisco”, destaca Rodrigo Fabian, diretor da Verano Brasil.

O roteiro foi criado a várias mãos, com contribuições das equipes das duas vinícolas, para valorizar o que cada projeto tem de único. De acordo com José Campos, diretor da Rio Sol, o nome escolhido — Encontro de Terroirs — traduz justamente essa proposta.

O roteiro foi criado a várias mãos, com contribuições das equipes das duas vinícolas Crédito: Divulgação

“Terroir é um conceito que também está ligado à identidade da vinícola, seus valores e forma de fazer vinho. E em cada parada, proporcionamos vivências em distintas etapas da produção, de maneira complementar. Nosso intuito é que o visitante tenha uma visão mais ampla de como fazemos vinhos aqui no Sertão", explica Campos.

Como o início da operação coincide com as festas de fim de ano e começo do verão, a expectativa das vinícolas é que o Encontro de Terroirs atraia não apenas turistas, mas grupos corporativos, confraternizações e habitantes de toda a região. Atualmente, cada projeto recebe entre mil e 1,5 mil visitantes por mês.

Encontro de Terroirs em detalhes

Com duração aproximada de 3h30, o Encontro de Terroirs ocupa uma manhã inteira e pode ser realizado de domingo a sexta-feira, sempre com início às 9h. Na Villa Garziera, a experiência começa com uma vista panorâmica da propriedade e pela área de produção, onde é possível degustar vinhos diretamente dos tanques. O percurso inclui ainda uma degustação orientada de rótulos, acompanhada de tábua de frios, taça de brinde e visita à loja.

Já na Vinícola Rio Sol, o foco é no campo: o visitante percorre os parreirais, com oportunidade de provar uvas in natura, mas também conhece a adega e participa de uma degustação guiada. A experiência também inclui uma taça personalizada e acesso à loja da fábrica.