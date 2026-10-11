OPINIÃO

Enquanto a classe média compra bilinguismo, o capital internacional compra outra coisa

O grande capital internacional, por sua vez, já identificou algo bem mais valioso neste cenário: a infraestrutura de formação de uma elite globalizada com endereço permanente no Brasil. Esse deslocamento está mudando o setor de modo irreversível

F Fabrício Zavarise

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 05:00

Educação Crédito: REPRODUÇÃO

O Brasil tem o maior mercado privado de educação básica da América Latina, com R$ 66 bilhões anuais em mensalidades, segundo o Ministério da Educação. Seria desonesto afirmar que a posição tenha sido construída pela excelência do setor privado em educar. Todos sabemos que é fruto da falência do Estado em educar tanto as massas quanto as elites. Juntas na mesma sala de aula então.... jamais. Entre estes opostos estão as classes médias que, hoje, tentam ampliar os seus gastos para garantir que os filhos falem inglês através de educação bilíngue ou algo parecido com ela.

O grande capital internacional, por sua vez, já identificou algo bem mais valioso neste cenário: a infraestrutura de formação de uma elite globalizada com endereço permanente no Brasil. Esse deslocamento está mudando o setor de modo irreversível. Para entendermos o fenômeno, é preciso recuar uma década.

Entre 2000 e 2015, o capital apostou no ensino superior de massa, de olho no dinheiro do FIES e no financiamento estatal. Em 2015, o governo Dilma reformou o FIES e destruiu o modelo. A inadimplência explodiu e as margens encolheram junto. E já que a educação serve para ensinar, o mercado teve de aprender com ela a dura lição de que sustentá-la com subsídio público não é ativo privado. É apenas risco soberano. Assim, o ensino superior de massa deslocou-se ao EaD de baixo custo. O ensino presencial concentrou-se em nichos premium de alta margem.

Em 2018, a Kroton adquiriu a Somos Educação por R$ 4,6 bilhões, numa das maiores transações da história do setor privado brasileiro, como rota de fuga de investimento após o CADE ter vetado a fusão com a Estácio em 2017. A partir de então, a reorientação do capital foi rápida e precisa. Com mensalidades entre R$ 3 mil e R$ 16 mil mensais, sem qualquer dependência de financiamento estatal e um maravilhoso ciclo de fidelização de 12 a 14 anos, as escolas internacionais premium oferecem ao investidor a longa previsibilidade de receita que o ensino superior de massa jamais conseguiria garantir.

A gestora americana L Catterton avançou primeiro com cerca de R$ 1 bilhão para a rede Inspira. A britânica Nord Anglia entrou com os dois pés no país com as suas escolas internacionais ultra-premium. A premium de gama média International Schools Partnership investiu R$ 78 milhões na compra de uma escola. Os fundos Atmos e Advent negociam participação no Grupo Salta, ligado a Jorge Paulo Lemann.

O Malvern College já está anunciando a abertura em São Paulo para o ano letivo de 2027/2028, sendo a primeira escola de marca tradicional britânica na América do Sul. O projeto é uma parceria com a Bossa Nova Edulink e oferecerá ensino em inglês com forte presença da cultura e do idioma português e no fortalecimento da cultura local. A proposta educacional foca no desenvolvimento das inteligências EQ (emocional), IQ (intelectual) e CQ (cultural).

Em entrevista concedida ao e-loquente cast, apresentado por mim e presente em todas as plataformas de vídeo e áudio, Fabrizio Rossi, gerente de Cambridge International Education no Brasil, explica com detalhes por que é mais viável internacionalizar a matriz curricular de uma escola nacional com Cambridge. Trata-se do episódio de número 7 do meu videocast, lançado no dia 22/09/2026, no qual o convidado detalha a diferença entre escola brasileira bilíngue e uma internacional bicurricular que usa o inglês como meio de instrução.

O centro da pirâmide econômica também se movimenta. A Arco Educação investiu R$ 40 milhões na franquia Ways, escola integral e bilíngue com mensalidade de R$ 5 mil em São Paulo. A SEB assumiu o controle global da Maple Bear, com 458 unidades em 20 países.

Quem vê de fora, supõe haver uma lógica linear emergente nessa súbita reconfiguração do mercado educacional privado brasileiro. No entanto, o que há, na verdade, é toda uma estratificação social com dinâmicas e teses de investimento próprias para cada faixa aquisitiva.

Mais perto da base piramidal, sistemas de ensino e soluções bilíngues embutem lucros nos contratos com as escolas cautelosamente para não elevar tanto custo adicional às famílias. Num degrau um pouco mais acima, os programas mais sérios, com forte assessoria e intervenção pedagógica, que oferecem avaliação de desempenho através de exames internacionais de proficiência e são menos vorazes comercialmente representam o modelo de maior vulnerabilidade, pressionado por baixo pelas soluções baratas e por cima pelas credenciais de educação internacional.

Há também outra camada intermediária entre o premium internacional e o médio bilíngue: a dupla diplomação de high school reconhecida por universidades dos EUA. Essas entregam aulas online com professores americanos no contraturno interferindo pouco nas engrenagens da escola brasileira. O modelo vai além da mera imersão em dois idiomas, oferece acesso a universidades no exterior e dribla a enorme carência nacional de professores premium. Foi a estratégia de produto escolha por provedores como a Efígie Academy, representante da Washington Academy, que oferece o programa de Duplo Diploma do ensino médio.

Panorama complexo este dos “50 tons” de nichos da educação privada nacional. O capital pode ter acertado a direção do investimento desta vez, mas há fraturas estruturais que tanto dinheiro ainda não precificou integralmente.

A mais profunda é o déficit crônico da formação docente no Brasil. Escolas internacionais bicurriculares já importam professores estrangeiros para sustentar as suas propostas. Nesse sentido, Guiana, Portugal e Argentina oferecem vantagens na hora da burocracia migratória e da revalidação de diplomas. A Inspired Edge Academy, com chegada prevista a São Paulo em 2028, reposiciona o professor como mentor e usa IA adaptativa à aprendizagem individual na entrega de conteúdo. Os dois movimentos revelam a mesma realidade frágil que o Brasil não produz professores altamente qualificados em educação bilíngue nem internacional bicurricular em volume suficiente para abastecer escala tão rápida de investimento e capital.

O país não oferece licenciaturas bilíngues, muito menos internacionais. Não dispomos de mestrados e doutorados em Educação Bilíngue ministrados plenamente em inglês. Um parecer do MEC exige proficiência mínima de intermediário superior (B2) e uma formação complementar. A maioria das escolas chamadas bilíngues não cumprem nenhum dos dois requisitos. Assim, o risco real para o investidor estrangeiro não é a punição legal, mas a erosão interna da qualidade pedagógica, facilmente notada pelo real patrocinador de todo esse grande mercado: os pais, mães e responsáveis nos seus “50 tons” de classes sociais e poderes aquisitivos.

Fatores geopolíticos e geoeconômicos como o Acordo Mercosul-União Europeia naturalmente aumentarão a demanda por profissionais plurilíngues interculturais. Currículos internacionais para a educação básica como o de Cambridge International Education, International Baccalaureate ou High School americano deixaram de ser marcas de prestígio para se tornar ativos estratégicos de posicionamento no mercado global e internacionalização de negócios.

Como educador especialista na área e estudioso de todo este movimento, se posso prever o próximo grande ator no mercado de educação privada de ticket alto do país, a China com o seu mandarim representa um potencial de médio prazo. Já é assim em Milão, Londres, Paris e Suíça. Com US$ 21 bilhões aportados na economia brasileira, Pequim ainda engatinha o seu soft power por aqui, sobretudo entre as camadas mais ricas da sociedade, alcançando apenas algumas das nossas universidades por meio de parcerias. O volume desse capital cria, porém, um interesse em participar mais da formação dos filhos das elites nacionais parceiras.

Mesmo sem professores qualificados em número suficiente, esse mercado vai continuar crescendo por aqui. Embora o Brasil caminhe para o envelhecimento populacional, por enquanto, ainda temos muitas crianças e adolescentes, algo que a pressão demográfica do hemisfério norte não permite mais atrair tanto dinheiro e investimento. As universidades do hemisfério norte também precisam que alunos do sul global encham as suas salas de aula e sustentem as suas operações. As margens de lucro, porém, serão defendidas apenas por quem já entendeu que o negócio principal por detrás de tanto interesse é o monopólio do prestígio social, não o mero ensino da língua de Shakespeare . . . ou de Lao Tse e Mo Yan.