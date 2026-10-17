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Entenda porque Trump está disposto a abandonar a Ucrânia

Em meio a processo eleitoral, presidente norte-americano prioriza acordo para reduzir preço do diesel

Donaldson Gomes

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 05:00

Putin diz que presença na Ucrânia é permanente e que está estabelecendo uma “zona de segurança” lá Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já demonstrou estar disposto a tudo para vencer a eleição de meio de mandato, no próximo dia 3 de novembro. Depois de prometer US$ 5 mil para cada eleitor se o seu partido Republicano se der bem na disputa, trabalhar para redesenhar os distritos eleitorais, tentar restringir a votação pelos correios e endurecer as regras de identificação, o mandatário também aposta em uma iniciativa fora das fronteiras do seu país. Trump mostrou-se disposto a abandonar a Ucrânia à própria sorte no conflito com a Rússia. Pode até não ter dito isto desta forma, mas do que se trata a tal "cessar-fogo energético" que ele anunciou no início da semana.

Após uma conversa com o presidente russo, Vladimir Putin, Trump encontrou um caminho para equacionar a alta nos preços dos combustíveis nos EUA, o que tanto lá quanto em qualquer lugar do mundo tem o poder de deixar o eleitorado furioso com os seus governantes. Os dois presidentes combinaram que a Rússia vai colocar no mercado global 300 mil toneladas de óleo diesel nos próximos e mais 500 mil até novembro. Independente de quem vai comprar, a lei da oferta e da procura, o mais básico princípio da economia, ensina que a tendência é que os preços caiam, o que aliviará a pressão inflacionária que arrisca a hegemonia republicana no Parlamento. Em troca, os EUA suspenderão parte das sanções econômicas contra a Rússia em vigor desde 2022.

O problema para operacionalizar o acordo é que para a Ucrânia a medida reforça o caixa e a “máquina de guerra russa”, como gosta de dizer o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A resposta do norte-americano foi dizer que talvez tenha chegado a hora dos ucranianos escolherem um novo presidente. O temor nos bastidores é que os Estados Unidos avancem das ameaças para o corte das informações de inteligência e dos armamentos que a Ucrânia usa no conflito. Isso tornaria o país aliado uma presa fácil para a Rússia, mas aparentemente o interesse eleitoral se sobrepõe aos outros em qualquer lugar do mundo. E quem tem a caneta costuma pensar primeiro nas próprias necessidades.

As notícias mais recentes do conflito na Ucrânia mostram que nenhum dos dois lados colocou em prática o cessar-fogo e o governo russo disse na última terça-feira (dia 13) inclusive que o acordo energético nada tem a ver com as negociações para o fim do conflito. Na sexta-feira (dia 16), Putin avisou que está estabelecendo uma “zona de segurança” permanente na área que ocupa no território ucraniano. O preço do petróleo no mercado internacional, motivo do acordo entre Trump e Putin, disparou e ultrapassou os US$ 110 pela primeira vez desde maio.

Embora não esteja com o nome na urna na disputa atual, Donald Trump tem muito a perder, caso o partido saia enfraquecido em 3 de novembro, quando serão renovadas as vagas na Câmara dos Representantes, que reúne os deputados federais, 35 cadeiras no Senado e 36 dos 50 governadores, além de milhares de legisladores e gestores estaduais e municipais. Se perder, vai passar os próximos dois anos acuado, sob o risco de investigações e de ter a sua agenda travada. É neste contexto que ele cogita abandonar Zelensky à própria sorte.

Um amor para Edimar

Confesso, minha primeira reação ao tomar conhecimento da história de Edimar Rocha Martins, de 49 anos, foi uma mistura de descrença com um pouco de escárnio. O pedreiro percorreu mais de 2 mil quilômetros, em mais de 50 horas da viagem entre Imperatriz no Maranhão e Belo Horizonte, achando que tinha encontrado o amor da sua vida. Jéssica, uma loiraça, dona de uma fazenda no interior, convenceu Edimar a largar tudo, literalmente, e ir ao seu encontro. Divorciado, sozinho desde a morte da mãe, o pedreiro não pensou duas vezes, vendeu tudo o que tinha e foi buscar o amor em Minas. Lá, descobriu que estava amando uma inteligência artificial criada para atrair seguidores para um perfil de vendas online criado por um produtor de conteúdos. De volta à realidade, gravou um vídeo para a Rádio Itatiaia dizendo ter finalmente se conformado de que Jessica não existe. Em Minas, fez amigos de verdade, gente que, como ele mesmo diz, lhe deu apoio no meio da confusão. Prometeu voltar à capital mineira para comemorar seu aniversário de 50 anos com a turma que conheceu lá. Ele termina o vídeo dizendo que não vai atrás de ninguém além das amizades que fez. Mas não custa torcer para que ele encontre um amor de verdade, né não?

O Câncer de Leão XIV

O adenocarcinoma de pulmão, câncer diagnosticado no pulmão direito do Papa Leão XIV, tem chance de cura entre 90% e 92% quando diagnosticado em estágio inicial, segundo dados da Associação Internacional para o Estudo do Câncer de Pulmão (IASLC). De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), cerca de 50% a 60% dos cânceres de pulmão diagnosticados em não fumantes são adenocarcinomas. O papa é um praticante de esportes e até onde se sabe não é fumante. Seguindo o exemplo do próprio pontífice, o Vaticano deu ampla publicidade ao procedimento e informou que a cirurgia retirou totalmente o tumor. Que Leão se recupere e tenha vida longa.

A cartilha de Keiko

Keiko Fujimori, presidente do Peru, iniciou o mandato atormentando os estudantes das escolas públicas no país. Entre outras medidas, meninos serão proibidos de usar cabelo comprido no sistema educacional público. As meninas serão proibidas de usar maquiagem, esmalte e cabelo tingido. A medida, acredite, faz parte de um pacote de ações da presidente contra a criminalidade no país. O novo regulamento estabelece também a proibição do celular em salas de aulas e a expulsão de estudantes por faltas graves, mas a verdade é que por lá só se fala nas proibições envolvendo a aparência dos alunos.

meme da semana

Rendeu muitos memes o vídeo que o presidente Lula divulgou esta semana sentado numa cadeira gamer tentando jogar videogame. Neste aqui, a brincadeira é a respeito da imagem que o governo atual ganhou de taxar os contribuintes sempre que possível

Pode não parecer, mas esta imagem foi gerada por IA Crédito: Reprodução @JoaquinEterno