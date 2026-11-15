NA TAÇA

Entre o pecado e o alimento: o lugar do vinho no debate tributário brasileiro

O anúncio do Governo Federal das alíquotas do Imposto Seletivo deixou a indústria vitivinícola no Brasil em polvorosa

Paula Theotonio

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 13:00

No Senado Federal, já tramita o Projeto de Lei (PL) 3.594/2023, que propõe recategorizar o vinho como alimento natural Crédito: divulgação

O anúncio das alíquotas do Imposto Seletivo (IS) em 5 de novembro, fixadas em medida provisória pelo governo federal, deixou a indústria vitivinícola no Brasil em polvorosa. Apelidado de “Imposto do Pecado”, o IS está previsto na Reforma Tributária, instituída por Emenda Constitucional nº 132, de 2023, e incide especificamente sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

O burburinho se deu, em parte, pela falta de compreensão real sobre o impacto desses novos tributos. Mas também a uma aversão geral a impostos; e, ainda, porque muita gente do setor entende que o vinho não deveria estar nessa lista pecaminosa, junto a destilados, cerveja e cigarro. Há quem defenda, em vez disso, seu reconhecimento como alimento ou até mesmo como expressão cultural.

Vinho e o Imposto Seletivo: tudo fica 8% mais caro?

Atualmente no Brasil, o vinho nacional é enquadrado como bebida alcoólica e taxado como tal, sobre o qual incidem tributos como ICMS, IPI, PIS e Cofins. Na prateleira, essa carga corresponde a 40% do preço final. No vinho importado, com custos de transporte, importação e os mesmos tributos nacionais, o valor fica entre 55% e 70% do que é pago pelo consumidor.

Não vou entrar na seara sobre ter ou não impostos, porque isso é assunto de outra editoria. Mas muita gente passou a achar que todos os vinhos ficariam 8% mais caros devido ao IS, sendo que há nuances e detalhamentos que precisam ser compreendidos.

Em primeiro lugar, o efeito não é imediato: a cobrança do Imposto Seletivo começa em 2 de fevereiro de 2027. Segundo: ele chega no contexto da redução a zero do IPI para a maior parte dos produtos, entre eles o vinho, que hoje tem alíquota de 6,5%. Terceiro: há percentuais distintos para a produção nacional. Vinhos e espumantes, em garrafa ou lata (inclusive a categoria nobre, com mais de 14% de álcool), terão incidência de 8%. Vermutes ficam em 12%, enquanto fortificados como Porto, Madeira e Jerez chegam a 16%. Esses percentuais valem inicialmente para 2027 e poderão ser revistos pelo Congresso para vigorar a partir de 2028.

Mas não é tão simples assim. Em 1º de janeiro de 2027, começam a valer a CBS, que substituirá PIS e Cofins, e o IBS, no lugar de ICMS e ISS. A alíquota de referência da primeira ainda não está definida, embora as projeções apontem para algo em torno de 11,3%. Já o segundo terá uma taxa de teste de 0,1% em 2027 e 2028, dividida entre estados e municípios. Ou seja, ainda não é possível cravar o impacto final da reforma no preço da garrafa, mas as estimativas do mercado apontam que a diferença não será tão expressiva quanto alguns temem.

Há ainda um tratamento diferenciado para pequenos produtores. Vinícolas que processam até 250 mil litros de álcool puro por ano podem obter reduções de 10%, 20% ou 40% no Imposto Seletivo, conforme o volume produzido. Vale lembrar que o cálculo considera o álcool puro, e não o volume de vinho pronto.

Para quem importa, são outros 500: a MP estabelece um fator de 1,45 sobre a alíquota do Imposto Seletivo, fazendo com que os 8% previstos para o produto nacional cheguem a 11,6% na importação. A cobrança acontece no momento da entrada no país, antes mesmo da revenda. Uma vez mais, é impossível generalizar o peso na formação de preço: ele varia conforme acordos comerciais entre o Brasil e o país de origem, custos de importação e particularidades de cada empresa, como localização, benefícios fiscais e política de precificação.

Afinal, vinho pode ser alimento no Brasil?

Para muitos, vinho não é apenas uma bebida alcoólica. É também cultura, história, alimento e parte da atividade agrícola familiar. Por isso, defendem que o produto merece um tratamento tributário diferenciado.

Na União Europeia, o regulamento CE nº 1.308/2013, do Conselho Europeu, inclui o vinho entre os produtos agrícolas transformados destinados ao consumo como gênero alimentício. Antes desse movimento no continente, a Espanha já reconhecia a bebida legalmente como alimento desde 2003. Uruguai, Argentina e Chile também fizeram movimentos similares; considerando-os, respectivamente, como alimento, bebida nacional (parte da cultura) ou produto agrícola de consumo cotidiano.

No Senado Federal, já tramita o Projeto de Lei (PL) 3.594/2023, que propõe recategorizar o vinho como alimento natural. De autoria do senador Luis Carlos Heinze (PP/RS), o texto já foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e aguarda, desde 2024, análise da Comissão de Assuntos Econômicos. O tema também está em consulta pública no portal do Senado, onde a proposta reúne maioria de manifestações favoráveis.

A argumentação por essa mudança no Brasil passa por alguns percalços. Um dos primeiros obstáculos é o consumo per capita, atualmente em torno de 3 litros por habitante ao ano. Com quase 215 milhões de habitantes, o Brasil apresenta uma média bastante diluída quando comparada à de vizinhos latino-americanos, como Uruguai e Argentina, onde o consumo chega a 23 e 21 litros per capita, respectivamente. Só para comparar: o Uruguai possui aproximadamente 4 milhões de habitantes, população semelhante à do estado do Piauí, enquanto a Argentina reúne cerca de 43 milhões de pessoas.

Considerar apenas esse dado não conta toda a história. Somos o segundo maior mercado consumidor da América Latina e, em 2025, o Brasil chegou a 4,4 milhões de hectolitros consumidos, segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). O resultado representa uma forte recuperação em relação a 2024 e contrasta com a retração observada em boa parte dos mercados tradicionais. A área cultivada segue aumentando e o enoturismo tem ajudado a difundir a cultura da bebida.

Em entrevista à CNN Brasil Money, o diretor da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), Daniel Panizzi, destacou que o mercado brasileiro de vinhos movimenta mais de R$ 21 bilhões por ano. Ele reforça que, considerando toda a cadeia da uva, do vinho e do enoturismo, são gerados mais de 100 mil empregos e a movimentação econômica chega a R$ 26 bilhões — o equivalente a aproximadamente 0,2% do PIB brasileiro, contra 0,5% no Chile, onde as condições tributárias são mais favoráveis. Atualmente são pelo menos 24 mil famílias produtoras de uva, distribuídas por 17 estados brasileiros.

Outra dificuldade passa pelo contexto global: como justificar tratar o vinho como alimento enquanto o mundo todo discute os danos do álcool? Durante anos, estudos observacionais foram utilizados para associar o consumo moderado de vinho a indicadores favoráveis de saúde cardiovascular. Essa narrativa, entretanto, precisa ser confrontada com o potencial carcinogênico do etanol e a declaração da Organização Mundial da Saúde de que não existe nível de consumo isento de riscos. Segundo estudo da Fiocruz, o consumo de álcool gerou, em 2019, custos diretos de R$ 1,1 bilhão ao SUS e outros R$ 17,7 bilhões em custos indiretos, relacionados à perda de produtividade, mortalidade prematura, licenças médicas e aposentadorias precoces decorrentes de doenças associadas ao álcool.