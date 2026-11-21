OPINIÃO

Ex-secretária de cidade de 30 mil habitantes ensina como Margareth Menezes pode encerrar crise na Cultura

Em meio à troca de manifestos, a saída passa por trocar apoio moral por um tipo de coragem que vem do interior, mas funciona em qualquer lugar

Flavia Azevedo

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 13:00

Margareth Menezes Crédito: Reprodução/Instagram

A não ser que apareça outro até a hora de publicar este texto, a discussão sobre se a cantora Margareth Menezes sai ou fica no Ministério da Cultura é o BaxVI dos artistas brasileiros nos últimos dias. De um lado, reclamam do excesso de papelada nos editais, cobram um plano mais claro para o futuro e apontam demora em temas como a regulação do streaming. Do outro, saem em defesa da gestora, lembrando sua carreira na música e sua importância como figura pública. Escuto as opiniões divergentes, desconfio, farejo uns interesses bem particulares e ia deixar esse assunto pra lá. Mas, como também já fui ministra (calma que eu explico), resolvi aconselhar.

Quem defende a permanência de Margareth costuma lembrar de suas qualidades pessoais. Diz que ela é honesta e querida, que tem uma história bonita e merece respeito. Não discuto nada disso, mas o problema é que simpatia e boa fama não respondem à pergunta que qualquer um de nós tem o direito de fazer diante de um órgão público: afinal, o que está sendo entregue na prática? Por outro lado, quem critica também traz um discurso cheio de subjetividades. Fato é que ninguém tem diante dos olhos, de forma clara e organizada, o resumo completo do que foi feito até agora nesses quase quatro anos de Ministério. Quer dizer, a não ser que você tenha passado os últimos tempos debruçado sobre milhares de documentos, também está sabendo pouco ou até nada.

Margareth Menezes 1 de 12

No serviço público, ser honesto é o mínimo esperado de quem aceita qualquer cargo. Vamos partir, então, da premissa de que, sendo ela honesta, isso não é, exatamente, um “diferencial”. Ser uma pessoa querida, também se for o caso, deixa o clima mais agradável, mas não substitui metas cumpridas, resultados e contas fechadas. Então, se o debate sobre um ministério gira apenas em torno de elogios pessoais ou de reclamações abstratas, ninguém está dizendo nada além do próprio desejo com motivações várias. Ou seja, é só confusão mesmo e apenas a própria Margareth pode organizar esse baba. Meu conselho vem da experiência. Segue o fio e veja que tenho autoridade.

Estive ministra numa “maquete de Brasil” e vivi situação assemelhada. Há alguns anos, assumi o cargo de secretária de Ação Social em uma cidade do interior da Bahia com cerca de 30 mil habitantes. A estrutura caberia dentro de uma gaveta da Esplanada dos Ministérios, mas quantas lições (e agonias) a política das pequenas cidades nos traz! Pois num belo dia, um vereador da oposição resolveu dizer, em plena sessão, que eu não fazia nada e deveria ser retirada do cargo. Foi um bafafá, uma fofoca desgramada. Em vez de pedir aos amigos que saíssem em minha defesa, reclamar da falta de respeito, fazer discursos sobre minha honestidade ou dizer o quanto sou legal, solicitei o uso da tribuna na Câmara. Concederam. Para a semana seguinte, claro.

Daí, reuni minha equipe, expliquei a situação e informei que prestaríamos contas de todas - eu disse TODAS! - as ações sob a minha responsabilidade. Do funcionamento do CRAS e CREAS à distribuição do sopão, do Bolsa Família às cestas básicas. Tudo seria explicado com números, nomes e dados. Durante alguns dias, separamos o material, preparamos slides e organizamos as falas, já que cada assessor responderia pela própria área. Na data concedida, fomos todos até a Câmara de Vereadores e mostramos o trabalho tim-tim por tim-tim em uma longa explanação. Como naquela época ainda se usava DVD, gravamos discos com tudo muito bem explicadinho e distribuí entre os presentes para que pudessem estudar em casa. Resultado que a conversa de que eu “não fazia nada” acabou ali mesmo, sem precisar ninguém elogiar minha simpatia, que eu nem sei se estava em dia, pois meu filho ainda era pequeno e eu dormia muito mal. O que eu sei é que terminei o mandato trabalhando em paz em meu “ministério”, naquela maquete de Brasil.

Tá achando que não dá pra comparar? Oxe, super dá. Eu duvido que não funcione no caso da ministra ou qualquer outro do mesmo naipe. Só precisa mesmo ter coragem. Hoje, está até mais fácil: basta fazer uma live. Em vez de assistir de longe à troca de manifestos, a própria ministra poderia ligar o microfone e mostrar o serviço. Traduzido, explicado, comprovado. A explicação pode durar uma tarde inteira e seria ótimo se durasse! Sentada diante da câmera, Margareth poderia mostrar qual era o plano inicial da gestão, o que saiu do papel nesses quase quatro anos, o que avançou na Política Nacional Aldir Blanc e na Lei Rouanet, o que ainda ficou pendente, quem cuida de cada área do ministério e quais são os próximos passos previstos da pasta. Microfone e câmera rodam pela equipe. Pronto. Vencemos a burocracia inalcançável.

Como a maioria dos brasileiros, eu não sei direito o que a ministra fez ou deixou de fazer, porque não tenho como virar auditora do Tribunal de Contas da União para decifrar relatórios técnicos e juntar dados espalhados em vários portais. Mas gostaria de saber. Quando os dados aparecem traduzidos, organizados e às claras, quem critica precisa discutir fatos reais e quem apoia deixa de depender apenas de afirmações do tipo “quem conhece sabe”. Se o trabalho foi feito, nada melhor do que abrir a câmera, puxar as planilhas, responder às perguntas e mostrar tudo tim-tim por tim-tim. Prepara o café, abre a transmissão e lança o link, ministra! Vai que a moda do “sem mistério” pega? Não seria massa?