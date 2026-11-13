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Faculdade de Salvador vai disponibilizar PlayStation 5 para alunos jogarem GTA VI no lançamento

Enquanto empresas concedem folgas e até militares americanos ganham licença para jogar, Unifacs prepara espaço gamer para estudantes experimentarem um dos games mais aguardados da história

Moyses Suzart

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 10:53

GTA VI Crédito: Divulgação

O mundo espera ansiosamente pelo lançamento de GTA VI, um dos jogos mais aguardados da história dos videogames, marcado para o próximo dia 19 de novembro, 13 anos depois da chegada de seu antecessor. A expectativa é tão grande que já está mudando a rotina de empresas, trabalhadores e até militares ao redor do planeta. Provedores de internet registraram picos de tráfego por causa dos downloads antecipados, companhias estão concedendo folgas remuneradas para funcionários jogarem e até uma unidade do Exército americano resolveu entrar na onda, dando licença de 4 dias para seus militares curtirem o jogo. Em Salvador, a Unifacs também fará sua parte. A partir do dia 18, a faculdade pretende disponibilizar um PlayStation 5 no Campus Tancredo Neves, com GTA VI instalado, para que os alunos possam trocar, pelo menos por alguns instantes, os livros e as aulas por perseguições policiais, roubos de carros e aventuras pelas ruas de Vice City.

A iniciativa foi anunciada pelo coordenador do curso de Direito da instituição, Matheus Lins Rocha, e marca o início de um projeto de criação de um espaço gamer dentro da universidade, atendendo a um pedido dos próprios estudantes. “A melhor notícia que a gente poderia trazer para vocês é que, do dia 18 para o dia 19, vamos ter um PlayStation 5 aqui, com GTA 6 rodando para todos os nossos alunos. Vocês vão poder jogar em primeira mão, no dia do lançamento. Estamos iniciando um projeto de criação de um espaço gamer, que foi um pedido dos próprios alunos. Para dar o pontapé inicial nesse projeto, vamos disponibilizar o PlayStation 5 para que todos possam conhecer o GTA 6. Então, você que é do curso de Direito ou de qualquer outro curso, venha jogar com a gente!”

GTA 6 1 de 17

A movimentação em torno do lançamento já chegou até às redes de internet. Com aproximadamente 212 GB de tamanho, o jogo começou a ser disponibilizado para download antecipado, provocando um aumento expressivo no tráfego de dados em diferentes países. No Reino Unido, a operadora YouFibre chegou a comunicar aos clientes uma redução na velocidade de conexão por causa da demanda pelo GTA VI. Na Alemanha, a provedora 1&1 registrou um volume de conexões aos serviços de jogos até dez vezes maior que o habitual em determinado período, enquanto uma operadora sueca apontou crescimento de 50% no tráfego. O fenômeno também foi observado em outros países europeus, mostrando que a ansiedade dos jogadores já está colocando à prova parte da infraestrutura digital antes mesmo da estreia oficial.

E não é apenas a internet que está sentindo os efeitos da chegada do jogo. A Logitech, fabricante de acessórios para computadores e videogames, anunciou uma folga remunerada especial para cerca de 7 mil funcionários ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Batizada de Logi Game Day, a iniciativa permite que cada trabalhador escolha um dia para se dedicar aos videogames, seja para jogar GTA VI ou qualquer outro título de sua preferência. A folga poderá ser utilizada até novembro de 2027. A empresa decidiu abraçar o entusiasmo dos jogadores em vez de tentar impedir que o lançamento interfira na rotina de trabalho.

A febre também chegou aos quartéis americanos. Uma unidade da 3ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos, sediada em Fort Stewart, na Geórgia, ofereceu uma licença especial de quatro dias para militares que renovassem seus contratos de serviço. O benefício, programado para o período de 20 a 23 de novembro, foi utilizado como incentivo ao reengajamento dos soldados. Ou seja, até quem está acostumado a cumprir missões militares poderá ganhar alguns dias para cumprir missões virtuais nas ruas de Vice City.

O impacto sobre o mercado de trabalho também chama a atenção. Uma pesquisa da PCMag estimou que aproximadamente 12,5 milhões de jogadores adultos nos Estados Unidos pretendem tirar folga ou alterar seus compromissos profissionais e acadêmicos para aproveitar o lançamento. O levantamento projeta que a movimentação poderá representar mais de US$ 1 bilhão em perdas de produtividade. Já a empresa de recursos humanos BambooHR identificou um crescimento de quase 13% nos pedidos de folga para a data de estreia, em comparação com períodos equivalentes de anos anteriores.