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Franquia que revolucionou os jogos de RPG, Diablo vai virar série na Netflix

Com quase 30 anos de história, franquia da Blizzard passou por gerações e agora entra no grupos dos roteiros de jogos que atravessaram a sétima arte

Moyses Suzart

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 05:00

Diablo terá seu quinto jogo para 2029 e uma série animada na Netflix Crédito: Reprodução

Uma franquia que assusta até no nome promete dominar o mundo gamer e o streaming nos próximos anos. Pertinho de completar 30 anos, mais precisamente no dia 31 de dezembro de 2026, o jogo de RPG Diablo acaba de ser mais um game que atravessa as telas dos jogos e pula para o mundo dos streamings ou da sétima arte. Durante a BlizzCon 2026, a Blizzard, desenvolvedora do jogo, anunciou que Diablo vai ganhar uma série animada na Netflix, ainda sem data e elenco divulgados. Contudo, o anúncio é mais um entre a enxurrada de jogos que estão ganhando adaptações animadas, de séries e filmes, provando que os roteiros de videogames clássicos também merecem ser contados na sétima arte.

O enredo é quase um leque infinito de possibilidades. Lançado quase entre 1996/1997 (cabalístico) e exclusivo para PC, Diablo, apesar do nome, é um jogo em que a missão é justamente matar o tinhoso. Como no RPG tradicional, você escolhe uma classe de herói, podendo ser um Paladino, Bárbaro ou Feiticeira (entre outros), para evitar que o demônio tome conta do mundo.

"As pessoas têm uma visão às vezes muito deturpada do jogo. 'Ah, o jogo chama Diablo, então é uma coisa ruim, é pecado'. Mas as pessoas esquecem que o diabo é o vilão do jogo, não é o personagem que você está controlando! Você está ali para combater o mal. Na comunidade gamer existe até um meme de que Diablo é o jogo mais cristão que existe, porque você passa o jogo inteiro descendo a porrada no sete pele", explica o padre Edson Ribeiro, que também é gamer e tem uma página no Instagram misturando fé e jogos.

Diablo terá seu quinto jogo para 2029 e uma série animada na Netflix 1 de 16

Diablo não tem só a novidade animada. No evento, os desenvolvedores também anunciaram a continuação da franquia, o Diablo V, com previsão para o longínquo 2029. Neste caso, não tem problema. A versão atual, de mundo aberto, ainda tem muita lenha para queimar com atualizações que prendem o jogador no jogo, por conta da possibilidade quase infinita de desenvolver novos desafios e novos tipos de demônios para descer o farrapo.

Desde seu lançamento, Diablo se tornou o jogo de RPG mais respeitado entre os jogos clássicos. O Diablo II, por exemplo, chegou a entrar no Guinness Book por vender mais de 1 milhão de cópias nas primeiras duas semanas após o lançamento, lembrando que era apenas para computador. E olhe que estamos falando do ano 2000, em pleno bug do milênio.

Contudo, o que fez Diablo entrar para a história dos games não foi apenas a quantidade de cópias vendidas ou o fato de colocar demônios, anjos e humanos para brigar no mesmo mundo. O jogo ajudou a mudar a maneira como um RPG era jogado no computador. Em vez de passar boa parte do tempo escolhendo comandos, lendo textos e esperando a vez do personagem atacar, o jogador apontava o mouse para onde queria ir e clicava no inimigo para partir para cima. Era simples na aparência, mas bastante revolucionário para a época. Diablo ajudou a consolidar o chamado RPG de ação, gênero que até hoje é seguido por uma legião de jogos. Clássicos da nova geração, como League of Legends, são uma cópia do que o Diablo inventou há quase 30 anos.

A história começava na pequena cidade de Tristram, onde uma antiga catedral escondia muito mais do que aparentava. Abaixo dela estavam as ruínas de um mundo tomado por criaturas demoníacas, resultado de uma guerra sobrenatural entre os Altos Céus, comandados pelo anjo Tyrael, que te ajuda ao longo do jogo, e os Infernos Ardentes. O protagonista descia cada vez mais fundo na masmorra, enfrentando esqueletos, zumbis, monstros e chefões até chegar ao próprio Diablo, o Senhor do Terror. A cada andar, uma nova pancadaria e, de quebra, a chance de encontrar uma arma, armadura ou objeto melhor para deixar o personagem ainda mais poderoso.

Outro ponto decisivo foi a possibilidade de jogar com outras pessoas pela internet. Diablo recebeu o Battle.net, serviço online da Blizzard que permitia aos jogadores encontrar outros usuários e entrar juntos nas masmorras, o que revolucionou os jogos online. A experiência, que já era viciante sozinho, ganhava uma nova dimensão quando era possível descer para o inferno acompanhado dos amigos. O resultado ajudou a transformar Diablo não apenas em um RPG, mas em uma referência para o jogo online no PC.

Quase três décadas depois, a fórmula continua viva. Diablo II, Diablo III e Diablo IV foram ampliando o universo de Santuário, acrescentando novas classes, mapas, personagens, temporadas e formas de jogar. O quarto capítulo, lançado em 2023, levou a franquia para um mundo aberto, mas manteve a essência que nasceu naquele computador com Windows dos anos 90: andar, clicar, matar monstros, pegar equipamentos e pensar que agora só falta mais uma masmorra antes de desligar o computador. E nunca é só mais uma.

Todo este roteiro finalmente terá sua chance. Nos últimos anos, personagens e universos dos videogames passaram a ocupar espaço cada vez maior em filmes, séries e animações. The Last of Us e Fallout chegaram à televisão; Arcane levou o universo de League of Legends para a animação; Castlevania, Cyberpunk: Edgerunners e The Cuphead Show! também fizeram a ponte entre games e televisão. No cinema, franquias como Sonic, Super Mario, Pokémon e Warcraft já fizeram o mesmo caminho. No mês que vem, Street Fighter ganha mais um filme. Agora é a vez do tinhoso.

Para quem começou clicando em um guerreiro para descer as escadas de uma catedral em Tristram, chegar à Netflix quase 30 anos depois é uma bela subida de nível. Ou descida. No caso de Diablo, provavelmente as duas coisas.

Diablo terá seu quinto jogo para 2029 e uma série animada na Netflix Crédito: Reprodução

Do videogame para as telas

Super Mario Bros.

O encanador da Nintendo chegou ao cinema em 1993, com um filme horroroso, mas ganhou uma nova versão animada em 2023, com uma continuação em 2026.

Pokémon

Sim, antes de ser anime, Pokémon foi jogo. Os monstrinhos ganharam também uma versão live-action com Pokémon: Detetive Pikachu, em 2019.

Street Fighter

Ryu, Ken, Chun-Li e companhia já haviam ido ao cinema em 1994 e 2009, além de animações. Agora ganham um novo filme, com estreia para 16 de outubro de 2026.

Mortal Kombat

Depois de filmes nos anos 1990 e do reboot de 2021, a pancadaria voltou aos cinemas em 2026 com Mortal Kombat II, continuação da versão mais recente.

Resident Evil

A franquia de terror virou uma série de filmes estrelada por Milla Jovovich, além de animações e séries.

Tomb Raider

Lara Croft já passou pelo cinema duas vezes, interpretada por Angelina Jolie e Alicia Vikander, e também ganhou animação para a Netflix.

The Last of Us

O jogo da Naughty Dog virou série da HBO, com Pedro Pascal e Bella Ramsey nos papéis principais.

Fallout

A franquia de RPG da Bethesda ganhou uma série live-action no Prime Video, ambientada no mesmo universo dos games.

Sonic the Hedgehog

O ouriço azul ganhou uma trilogia de filmes e já tem novas aventuras cinematográficas no horizonte.

Castlevania

A franquia da Konami virou uma série animada de sucesso na Netflix, expandindo o universo dos jogos para uma história televisiva.

League of Legends

Arcane transformou personagens e histórias do jogo da Riot Games em uma das produções de animação mais conhecidas derivadas de videogames.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk: Mercenários levou o universo futurista do RPG da CD Projekt Red para uma animação japonesa.

Diablo