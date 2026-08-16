TECNOLOGIA

Game é jogo, bet é aposta. Saiba a diferença entre os dois

Afinal, por que tanta gente confunde os dois? Apesar de ambos terem gastos, a função não é a mesma

Moyses Suzart

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 08:00

Super Mário diverte, Tigrinho aposta Crédito: Divulgação

Repita comigo: bet não é game. E vice-versa. Poderíamos parar por aqui mesmo, mas é preciso reforçar as diferenças, mesmo que ambos possam envolver grana e vício. Contudo, existe uma lacuna gritante entre o Mário Bros. e o Tigrinho FDP que, ao invés de pular em cogumelos para salvar a princesa de um crocodilo com casco de tartaruga, solta cartas para você perder dinheiro e transformar apostas em problemática social e de saúde pública. Games podem envolver dinheiro, compras e até mecanismos de recompensa aleatória. Bets, por definição, colocam dinheiro em jogo em busca de um retorno financeiro. Entender a diferença ajuda a identificar também os riscos de cada atividade.

“Basicamente, a diferença entre desenvolver um videogame e uma bet está no objetivo principal do dispositivo. Enquanto o game tem como premissa a diversão, a contação de histórias e o entretenimento, as bets são como jogos de azar, como os de cassino. Não tem nada de novo nisso. A condição primordial é o ganho e a perda de dinheiro real”, resume Danilo Dias, game designer, ilustrador, escritor e professor da Uneb. Para o especialista, as pessoas confundem os dois gêneros não apenas por, de alguma maneira, envolverem dinheiro, mas pelo mecanismo que as bets utilizam, que é próprio dos jogos eletrônicos.

Resumindo, aplicativos de apostas aparecem dentro de um aplicativo que se parece com um game. Têm pontos, recompensas, rankings, desafios, moedas virtuais e até personagens. Em meio a tantas semelhanças visuais e mecânicas, não é difícil colocar tudo no mesmo pacote.

“O que eu acho que fez as pessoas passarem a associar games às bets foi, primeiro, o visual. A estética das bets é muito similar à dos games casuais, e isso não é à toa. Aqueles bichinhos fofinhos, engraçados, cartunescos, o feedback com sons e efeitos chamativos e agradáveis também são estratégias de atração. O sistema das bets é literalmente estruturado para encantar, atrair e manter o jogador ligado. A ideia é fazer com que ele aposte. Esse tipo de software cria uma sensação, ou uma ilusão, que estimula a compulsão e pode aumentar ou manter o comportamento de aposta. A questão é essa”, conta Danilo.

A diferença começa pelo objetivo. Um game é um jogo eletrônico desenvolvido para proporcionar uma experiência de entretenimento, competição, narrativa, exploração ou desafio. O jogador pode avançar fases, derrotar adversários, resolver problemas, montar estratégias ou simplesmente se divertir. Em muitos casos, não há qualquer necessidade de colocar dinheiro em jogo para participar.

Já uma bet, ou aposta, envolve dinheiro e um resultado futuro. O apostador coloca determinado valor, ou assume um risco financeiro, esperando receber uma quantia maior caso seu prognóstico esteja correto. No Brasil, as chamadas apostas de quota fixa podem ter como objeto eventos reais de temática esportiva ou eventos virtuais de jogos on-line, dentro das regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda.

Lançamentos de jogos em 2026 1 de 16

Isso não faz com que os games sejam os mocinhos da história. Também envolvem dinheiro. A diferença pode ser colocada na nossa rotina. Pense nas bets como uma ida à lotérica, enquanto os games podem ser uma visita a lojas com os produtos que fazem você querer, mesmo sem precisar.

O modelo tradicional de comprar um jogo e jogar vem sendo acompanhado por diferentes formas de monetização. Há jogos gratuitos que vendem personagens, roupas, armas, passes de temporada, expansões, moedas virtuais e outros itens, como o Fortnite e Roblox. Em alguns títulos, gastar dinheiro é apenas uma maneira de personalizar o personagem com as famosas skins. Em outros, a compra pode oferecer vantagens competitivas, como em GTA, na compra de armas mais poderosas, ou Gran Turismo 7, em que é possível comprar um Porsche para vencer aquela corrida difícil.

É aí que aparece o chamado pay-to-win, expressão usada para definir jogos nos quais o jogador pode obter vantagens relevantes ao gastar dinheiro. Em vez de depender exclusivamente de habilidade, estratégia ou tempo dedicado, o usuário pode comprar recursos que facilitam sua evolução ou o colocam em vantagem diante de quem não paga.

“Na minha concepção, as bets se aproximam muito dos jogos casuais, aqueles jogos abstratos, como os puzzles, por exemplo, o Candy Crush. São regras simples e partidas rápidas. Se fossem jogos analógicos, seriam aqueles Power Games. Nos jogos casuais, existe uma série de recursos e atributos que os jogadores cumprem e adquirem ao longo da experiência. Isso aproxima esses jogos daquilo que os jogadores das bets almejam. A diferença está diretamente ligada à aposta e ao ganho de dinheiro real, o que não acontece nos jogos casuais”, conta Danilo Dias.

Embora sejam atividades diferentes, games e bets podem compartilhar um problema: o comportamento compulsivo. No caso dos games, existe o chamado transtorno do jogo eletrônico, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde na CID-11. O problema não é simplesmente jogar muitas horas ou gostar muito de videogame. A questão envolve perda de controle, prioridade crescente dada ao jogo em relação a outras atividades e prejuízos na vida pessoal, social, escolar ou profissional.

Nas apostas, o risco é ainda mais diretamente relacionado ao dinheiro. A pessoa pode começar com pequenos valores, ganhar algumas vezes e interpretar essas vitórias como sinal de que descobriu uma estratégia. Depois de uma perda, pode tentar recuperar o dinheiro apostando novamente. E uma nova perda pode provocar outra tentativa.

Uma lei federal, inclusive, separa o joio do trigo. Segundo a Lei 14.852/2024, “qualquer tipo de jogo que ofereça algum tipo de aposta, com prêmios em ativos reais ou virtuais, ou que envolva resultado aleatório ou de prognóstico, não são considerados jogo eletrônico”, diz.

É justamente nesse ponto que a diferença entre game e bet precisa ser lembrada. Um pode até usar recursos para manter o jogador engajado, vender itens e criar recompensas. O outro coloca o dinheiro do usuário diretamente em risco na expectativa de um retorno financeiro. Quando as fronteiras visuais começam a desaparecer, entender o que está por trás da tela se torna ainda mais importante. Vale repetir: game é jogo. Bet é aposta. Saber a diferença também é uma forma de entender o risco de ambos.

Como saber se é game ou bet?

1. O dinheiro compra o quê?

Se compra um jogo, personagem, skin, expansão ou outro item, estamos falando de game. Se o dinheiro é colocado em risco para tentar obter outro dinheiro, é aposta.

2. Pode ganhar dinheiro de volta?

Se você pode transformar o valor colocado em um prêmio financeiro dependendo do resultado, é sinal de aposta.

3. O resultado depende de quê?

Games podem exigir habilidade, estratégia ou passar de fases. Nas apostas, o resultado do evento sobre o qual se apostou determina o ganho ou a perda financeira.

4. Está comprando algo ou arriscando dinheiro?

Comprar uma vantagem em um game pode ser caro e até criar problemas de consumo, mas apostar significa colocar dinheiro em risco diante de um resultado.

5. Há recompensa aleatória?

Atenção redobrada. Loot boxes e sistemas de gacha podem fazer o jogador pagar sem saber exatamente qual item receberá. Isso não transforma automaticamente o game em bet, mas aproxima algumas mecânicas da lógica das recompensas aleatórias.

6. Quanto você já gastou?

Independentemente de ser game ou bet, estabeleça um limite. Pequenas compras repetidas podem se transformar em uma conta grande.

7. Você consegue parar?