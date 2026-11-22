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GTA VI e a violência sem limites: o que o jogo revela sobre comportamento e sociedade

Franquia permite que jogadores cometam crimes e desafiem as autoridades em um universo virtual; especialistas apontam a importância de discutir os limites entre ficção e realidade

Moyses Suzart

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 05:00

Unifacs Crédito: Sora Maia

Os dedos se movimentavam no joystick com uma destreza eufórica. Ele estava finalmente saciando a ansiedade de jogar GTA VI, uma espera de 13 anos. Seus olhos mal piscavam. Eram apenas 15 minutos até passar o controle para o próximo. “Só tenho uns minutinhos para cometer algumas loucuras aqui, quero aleatoriedade”, conta o estudante, cujo nome vamos preservar. De repente, ele entra com o personagem do game numa delicatessen para assaltar. O vendedor, negro, levanta as mãos, mas, mesmo assim, ele atira e ainda soca o corpo estirado. Na saída, duas mulheres estavam na sua frente. Ele as espanca. A polícia começa a persegui-lo, ele rouba um carro e foge, atropelando quem estava na frente. Atrás, duas meninas observam, sem crer naquilo. “Ele fez uma checklist do Código Penal”, sussurrou uma. “Ele cometeu racismo, feminicídio, que jogo é esse, gente?”. Isso é GTA VI…

Na última quinta-feira (19), a Unifacs promoveu algo que deveria servir como uma grande aula sobre sociedade, tecnologia, legalidade e comportamento. Era, sem dúvida, um dia para toda a universidade entender tudo o que o GTA VI estava proporcionando ali. O campus Tancredo Neves disponibilizou para seus alunos a experiência de jogar o lançamento do jogo mais esperado de todos os tempos no mundo dos games. Grand Theft Auto é um game em que você controla um casal de criminosos. Mas o mundo te dá um livre-arbítrio para fazer o que bem entender. E isso assusta.

GTA 6 1 de 17

“As pessoas batem nas outras sem nenhum motivo. Batem por bater, matam por matar. É claro que muitos jogos são violentos, mas existe um certo propósito, como matar terroristas, salvar o mundo. GTA não. Matar é diversão”, disse Rebeca Moreira, que pegou o Xbox que não tinha o lançamento. Ela estava jogando Call of Duty. “É de tiro, mas sou um agente impedindo que terroristas matem pessoas”, explica.

Coordenador do curso de Direito da Unifacs, Matheus Lins Rocha reforça a temática, principalmente na área jurídica. O GTA acaba sendo uma aula prática sobre legalidade.

“A partir das situações fictícias apresentadas no jogo, é possível discutir, por exemplo, a tipificação de condutas criminosas, a responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros, os limites da atuação policial, o devido processo legal, a presunção de inocência e a proteção dos direitos fundamentais. Trata-se de utilizar elementos da cultura digital como ponto de partida para compreender como o Direito regula os comportamentos humanos e organiza a vida em sociedade”, conta Matheus, que reforça sobre o fato de oferecer um jogo que, aparentemente, é violento demais para uma exibição pública.

“É importante destacar que a proposta não consiste em incentivar ou naturalizar as condutas ilícitas retratadas no jogo, mas justamente em desenvolver a capacidade dos estudantes de analisá-las criticamente, identificando suas consequências jurídicas e refletindo sobre os limites entre liberdade individual, responsabilidade e legalidade”, completa.

Para além do entretenimento, um jogo como GTA VI também levanta discussões sobre os impactos dos videogames no comportamento dos jogadores, especialmente entre os mais jovens. A franquia é conhecida por apresentar um universo marcado pela violência, criminalidade, corrupção e conflitos com as autoridades, permitindo que os jogadores assumam o papel de personagens que frequentemente desafiam as leis. A liberdade para cometer crimes, enfrentar policiais e participar de atividades ilegais dentro de um ambiente virtual desperta questionamentos sobre a forma como essas experiências podem influenciar a percepção da violência e dos limites entre o certo e o errado. Entretanto, pesquisas sobre o tema não estabelecem uma relação causal consistente entre o consumo de jogos violentos e a prática de crimes na vida real.