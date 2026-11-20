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GTA VI: estudantes de Salvador fazem fila para jogar lançamento de R$ 550 de graça

Enquanto GTA VI chega ao Brasil custando o olho da cara, estudantes da Unifacs tiveram a oportunidade de experimentar gratuitamente o novo fenômeno dos videogames

Moyses Suzart

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 05:00

Unifacs Crédito: Sora Maia

Quem em sã consciência se deslocaria de sua casa em plena madrugada para ir à universidade? Para estudar, com certeza não. Contudo, o campus da Tancredo Neves da Unifacs operou milagres e fez muitos alunos mostrarem uma dedicação acima da média, indo para seu local de estudos sem precisar ser obrigados. Muito pelo contrário. Bastou, para isso, disponibilizar duas TVs, dois PlayStations 5 e GTA VI disponíveis para quem não estava com bala na agulha para comprar o jogo mais esperado de todos os tempos e que custa “apenas” R$ 550. Durante toda a quinta-feira, a Unifacs disponibilizou um centro gamer para que o corpo discente curtisse o novo jogo que parou o mundo.

“Não vim de madrugada, mas estou aqui desde as 7h jogando e acho que vou esticar o tempo”, resumiu o estudante de arquitetura Gustavo Cardoso, que aguardava sua vez de jogar. Cada pessoa, de forma gratuita, tinha 15 minutos para explorar o GTA e sua cidade. Claro, Gustavo ‘esqueceu’ as aulas que tinha ontem. “Poxa, as aulas dentro da sala podem esperar, né? Eu esperei 13 anos pelo lançamento do GTA VI, meu professor pode esperar um pouquinho minha presença também”, disse.

A princípio, a experimentação do jogo ficaria disponível por 24 horas, mas foi um sucesso. Pessoas que nunca viram o jogo resolveram jogar. Quem já conhecia sentiu o gostinho em primeira mão. “Tem dois meses que o jogo está no meu carrinho de compra, mas estava sem coragem de comprar. Quando chegar em casa, com certeza vou fazer isso, o jogo é muito bom”, completa Gustavo.

Um dos idealizadores do projeto, o coordenador de direito da Unifacs, Matheus Lins Rocha, afirma que a iniciativa tem o entretenimento, mas também é carregada de narrativas com as quais os alunos podem aprender de forma acadêmica também. “O universo de GTA VI oferece inúmeras possibilidades de reflexão jurídica. A representação de condutas criminosas, das instituições policiais, das relações entre cidadãos e Estado e dos conflitos sociais permite estabelecer conexões com disciplinas como Direito Penal, Direito Constitucional, Direito Civil, Processo Penal e Criminologia”, conta.

O jogo parece ser unanimidade. “Cara, o mundo dos games acaba de mudar completamente. Todos os outros desenvolvedores de jogos que não são do GTA podem fechar as portas, pois só existe agora GTA no mundo. A jogabilidade, o gráfico, tudo muda neste universo a partir de agora”, conta Pedro, que estava tão entretido no jogo que não deu tempo nem de falar o sobrenome. “Bota só Pedro, deixa eu jogar aqui…”.

E não é só Pedro que está falando isso. A recepção inicial também impressiona pela avaliação da crítica especializada. Nas primeiras horas, GTA VI alcançou 99 pontos de 100 no agregador Metacritic, igualando a marca histórica de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, de 1998. E isso com menos de 24 horas de lançamento.

Entre os principais elogios estão os gráficos hiper-realistas, a iluminação, os detalhes dos cenários, a física dos veículos, a direção cinematográfica e a dimensão do mundo aberto, ambientado no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida. A jogabilidade permite explorar uma Vice City mais viva e interativa, com inúmeras atividades paralelas, encontros inesperados e ambientes que reagem às ações dos jogadores. Só para ter uma ideia, o mundo do GTA VI tem mais de 170 espécies de animais que os jogadores podem, inclusive, catalogar, cada uma delas.

Outra novidade é a narrativa centrada em Lucia Caminos, primeira protagonista feminina da série, e Jason Duval, casal envolvido em uma trama de crimes e conspirações. Veículos especializados, como IGN e The Guardian, deram notas máximas ao título, destacando a evolução da direção, a riqueza do universo e a profundidade emocional da história. Apesar dos elogios, algumas análises apontam um começo mais lento e menos caótico do que o esperado. Ainda assim, a combinação de inovação técnica, ambição narrativa e repercussão comercial coloca GTA VI entre os lançamentos mais marcantes da história dos videogames.