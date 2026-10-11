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GTA VI terá cenas de sexo e nudez: confira outros jogos que também tiveram momentos picantes

Antes mesmo de chegar às lojas, novo Grand Theft Auto já esquenta a discussão sobre sexo nos games, tema que acompanha a indústria desde os primeiros consoles

Moyses Suzart

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 05:00

GTA VI Crédito: Divulgação

Que o mundo gamer sobrevive apenas para esperar a hora do lançamento de GTA VI, isso não é mais novidade. Restando pouco mais de um mês para finalmente ser disponibilizado ao público, o jogo mais esperado do século não cansa de causar polêmicas e euforia, não necessariamente nesta ordem. A novidade é que Grand Theft Auto VI terá cenas de nudez e sexo. Muitos países mudaram a classificação do game para o máximo de cuidado. Continua sendo 18+, porém com um adendo: além de a classificação explicar que o jogo tem “uso de drogas, violência gráfica e linguagem ofensiva”, países como Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos e outros da Europa acrescentaram “nudez e cenas de sexo”.

Nos Estados Unidos, a ESRB, órgão responsável pela classificação etária dos jogos, colocou GTA VI na categoria M, indicada para maiores de 17 anos, com os descritores “Nudity” e “Strong Sexual Content”. Na Austrália, a classificação foi ainda mais direta: R18+, com “cenas de sexo” entre os conteúdos de alto impacto. A Nova Zelândia também classificou o game como R18, mencionando sexo e nudez. O jogo chega às lojas em 19 de novembro, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

No Brasil, a classificação etária continua escondendo o jogo. Na PlayStation Store, sequer há menção à classificação, o que fere a legislação. Na Xbox Store, há a classificação de 18 anos, com a descrição “Violência Extrema, Conteúdo Sexual, Drogas Lícitas”.

Games que tiveram cenas picantes 1 de 15

A repercussão, entretanto, não deveria causar tanta surpresa. Desde o primeiro GTA, lançado em 1997, a Rockstar Games transformou sexo, violência, drogas e humor politicamente incorreto em ingredientes recorrentes da franquia. O sexto capítulo apenas leva a fórmula para uma geração em que os personagens são mais realistas, as animações são mais detalhadas e as fronteiras entre realidade e pixels se misturam. Na versão atual, a quinta, o sexo está inserido em cenas que apenas sugerem a prática, deixando o restante para a imaginação do gamer. Agora, a expectativa é de uma abordagem mais direta.

Contudo, a história da nudez nos videogames é muito mais antiga do que a franquia GTA. Na verdade, ela começou praticamente junto com a própria indústria. Um dos casos mais famosos aconteceu em 1982, com Custer’s Revenge, lançado para Atari 2600. O jogo ficou marcado pela representação sexual extremamente controversa e provocou reação de grupos de defesa dos direitos das mulheres e dos povos indígenas. O enredo era protagonizado por um cowboy nu, que precisava desviar de flechas até chegar a uma indígena nua. Se conseguisse, faria sexo com ela.

Na mesma época, começaram a aparecer aventuras de computador voltadas explicitamente ao público adulto. Softporn Adventure, de 1981, é lembrado como um dos primeiros jogos comerciais do gênero. Muito mais baseado em texto do que em gráficos, acabou servindo de inspiração para uma série que se tornaria muito mais conhecida: Leisure Suit Larry.

Games que marcaram história com cenas de sexo e nudez Crédito: Reprodução

Larry Laffer apareceu pela primeira vez em 1987 como um sujeito desajeitado e obcecado por conquistar mulheres. A série utilizava humor, insinuações e situações sexuais muito mais do que gráficos explícitos. Era uma maneira de explorar o tema em uma época na qual a tecnologia ainda estava muito longe de permitir personagens digitais com aparência realista.

O avanço gráfico mudou essa relação. Nos anos 1990, jogos como Duke Nukem 3D passaram a colocar personagens sexualizadas, casas de striptease e referências sexuais dentro de grandes produções de ação. O sexo ainda estava longe de ser representado com o realismo atual, mas já fazia parte da linguagem dos games destinados ao público adulto. A diferença é que, naquela época, uma personagem com poucos pixels podia causar uma discussão nacional.

Um dos episódios mais emblemáticos foi Night Trap, de 1992. O jogo utilizava atores reais gravados em vídeo e colocava o jogador diante de uma história envolvendo jovens mulheres e criaturas que tentavam invadir uma casa. O conteúdo foi parar no centro de uma discussão política nos Estados Unidos sobre violência e sexualidade nos videogames. O caso contribuiu para o ambiente que levou à criação da ESRB, em 1994, sistema americano de classificação etária que continua funcionando até hoje.

A partir daí, os jogos passaram a ter uma espécie de bula para pais e consumidores. Violência, sangue, drogas, linguagem ofensiva, nudez e conteúdo sexual começaram a aparecer expressamente nas embalagens e, posteriormente, nas lojas digitais.

Nos anos 2000, personagens tridimensionais já podiam estabelecer relacionamentos, beijar, dormir juntos e participar de cenas de intimidade. Um exemplo importante foi Mass Effect, de 2007. Em vez de simplesmente colocar mulheres seminuas em um cenário, o RPG da BioWare incorporou relacionamentos ao próprio sistema narrativo. As decisões tomadas pelo jogador poderiam levar a romances e encontros íntimos entre personagens.

A série The Witcher também ajudou a empurrar essa fronteira. O primeiro jogo, de 2007, já recebeu da ESRB descritores como nudez e conteúdo sexual forte. The Witcher 3, lançado em 2015, ampliou ainda mais a presença de relações amorosas e sexuais em uma história que misturava fantasia medieval, política e monstros. E sexo, claro.

A liberdade de escolha também chegou a franquias de ação e aventura. Em Assassin's Creed Odyssey, de 2018, o jogador passou a poder construir romances com homens ou mulheres independentemente de escolher Alexios ou Kassandra. A possibilidade de relações homoafetivas deixou de ser apenas uma representação pré-determinada pelo roteiro e passou a depender das decisões tomadas durante a aventura. Dois anos depois, Assassin's Creed Valhalla ampliou essa proposta: o gênero escolhido para Eivor não limita suas opções amorosas, permitindo relacionamentos homoafetivos e heterossexuais. A sexualidade, mais uma vez, deixou de ser apenas uma provocação visual para se transformar em parte da liberdade de escolha oferecida ao jogador.

Voltemos ao GTA e sua fama de safadinha em esconder as coisas no armário. Em 2004, Grand Theft Auto: San Andreas chegou às lojas com classificação M nos Estados Unidos. No ano seguinte, porém, foi descoberto que havia conteúdo sexual escondido nos arquivos do jogo. A modificação ficou conhecida como Hot Coffee e permitia acessar um minijogo sexual que havia sido desativado antes do lançamento. A descoberta virou uma crise gigantesca para a Rockstar. A ESRB investigou o caso e revogou temporariamente a classificação M do jogo, colocando San Andreas na categoria AO, destinada apenas a adultos.