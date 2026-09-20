ARTIGO

“Homeschooling” ou IA: quem vai tirar a educação do buraco?

Quando ensinar deixa de ser apenas tarefa da escola

F Fabrício Zavarise

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 13:00

O Brasil poderá ter, em 2040, um déficit de até 235 mil professores em educação básica Crédito: Divulgação

O chamado “homeschooling”, a educação em casa, chegou à campanha presidencial de 2026 através do programa de Romeu Zema (Novo), que defende a aprovação da sua regulamentação. Quase no mesmo momento, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou as primeiras diretrizes nacionais sobre o uso da Inteligência Artificial na educação. Os dois debates surgem num momento em que estudo feito pelo Instituto Semesp, em 2022, aponta que, se determinadas tendências forem mantidas, o Brasil poderá ter, em 2040, um déficit de até 235 mil professores em educação básica.

É sedutora a ideia de que as famílias ou a tecnologia sejam a salvação para a falta de professores. Nenhuma das duas soluções é tão simples, porém.

O Supremo Tribunal Federal (STF) deliberou, em 2018, que a Constituição não veda a educação em casa, mas que as famílias não têm o direito de adotá-lo antes que uma lei federal regulamente a modalidade. O Projeto de Lei mais próximo de ser votado, o PL 1.338/2022, encontra-se com o conteúdo pronto para ir a votação na Comissão de Educação e Cultura do Senado, com total favorabilidade do relatório da senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil).

A versão do projeto aprovada na Câmara dos Deputados exige matrícula anual em instituição credenciada, formação superior ou tecnológica de pelo menos um dos responsáveis ou um preceptor, registros das atuações, relatórios trimestrais, avaliações anuais e acompanhamento por um docente tutor da mesma instituição. O estudante deve ser habilitado para os conteúdos que corresponde ao seu ano segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), embora a família tenha a liberdade de acrescentar conteúdos. A liberdade prevista, portanto, concentra-se nos métodos de ensino.

Quem vai pagar a conta?

Esse desenho do projeto leva-nos a questionar quem executará e financiará todo esse acompanhamento?

A Undime, que representa os dirigentes municipais de educação, já alertou o Senado sobre os impactos da proposta na gestão das redes e no financiamento público. O Fundeb distribui a partir das matrículas da educação básica, enquanto o projeto elabora tarefas para as escolas que serão responsáveis por alunos que não irão presencialmente às salas de aula.

A exigência do professor tutor torna a questão tangível. O projeto não traz números a respeito de quantos alunos domiciliares cada professor poderá acompanhar ou quanto do seu trabalho será dedicado à leitura dos relatórios ou ao encontro com as famílias. E há uma diferença entre ter um professor exclusivamente para cada aluno ou ter carga adicional para aquele que permanece na escola.

Por essa razão, a educação domiciliar não elimina a possível escassez de professores apontadas pelo Instituto Semesp. Na compra do seu próprio projeto, mantém dentro das instituições a demanda por professores que permanecerão responsáveis por acompanhar quem estuda fora delas.

No que diz respeito ao aspecto contratual, este é pouco abordado. Se pelo menos um responsável não tiver formação abrangente, a família poderá contar com um preceptor. O projeto determina uma escolaridade mínima, mas não delimita a relação de contrato do profissional com a família. Dependendo da prestação do serviço, podem existir relações autônomas ou empregatícias que se submeterão á legislação geral, sendo que a regulamentação educacional não define como será esse mercado.

Como avaliar quem aprende em casa?

A avaliação produz outra diferença importante. No ensino domiciliar, os responsáveis realizam relatórios trimestrais e a instituição faz uma avaliação anual. Em caso de desempenho insatisfatório, essa avaliação é feita no mesmo ano.

Os dois regimes podem seguir a mesma BNCC, mas produzem evidências diferentes sobre a aprendizagem. Uma prova anual medirá conhecimentos num dado momento. O acompanhamento do quotidiano permite observar como uma dificuldade apareceu e como a mesma enfrentou as intervenções feitas ao longo do processo. Ainda existe um espaço desprezado quando o estudante regressa ao ensino presencial.

O projeto limita o direito à educação domiciliar no caso de duas reprovações anuais seguidas ou três não seguidas, bem como em outros casos. A LDB aceita o processo de reclassificação, mas o PL não estabelece como deverá ser feita essa transição ao voltar meio percurso.

O problema não está em deixar uma vaga para cada estudante domiciliar. Este é absorver os retornos fora do tempo normal destinado à formação das turmas e decidir uniformemente como o aluno deverá continuar. Uma família pode contestar a classificação dada pela escola, transformando uma decisão didática em uma controvérsia administrativa.

A fiscalização não fica apenas na secretaria de educação. O projeto aceita supervisão pelos sistemas de ensino e fiscalização do Conselho Tutelar. Essa garantia dependerá da concreta capacidade desses órgãos para acrescentar uma atividade a mais sem redução do controle a relatórios que são elaborados pelas próprias famílias.

E a vontade da criança?

Ainda existe uma ausência importante: a vontade da criança. A opção pela educação doméstica é formalizada apenas pelos pais ou responsáveis. O estudante participa dos encontros de acompanhamento, mas o projeto não exige o consentimento do estudante e não cria um procedimento específico para o caso de o mesmo querer voltar para a escola à revelia da decisão familiar.

O dilema aparece também na direção inversa. Na pesquisa do DataSenado, 77% dos responsáveis que optariam pelo ensino domiciliar mencionaram a prevenção do bullying entre as suas motivações. Retirar uma criança de um ambiente onde ela sofre violência pode, sim, protegê-la. Por outro lado, pode transferir para a família um problema que deveria estar sob a responsabilidade da escola. O projeto não cria um mecanismo, para esses casos, de distinção. Existem ainda estudantes os quais a saída da escola demanda cautela adicional. O projeto mantém o acesso de alunos que têm direito à educação especial às salas de atendimento educacional especializado e prevê avaliação pela equipe multiprofissional. Essas garantias mantêm serviços importantes, mas não reproduzem a experiência diária de convivência e inclusão na escola comum.

O que o Estado deixa de ver

A escola cumpre funções que vão além do currículo. Programas públicos utilizam a escola para alimentação, vacinação, acompanhamento de saúde e identificação de casos de violência ou negligência. Uma criança educada em casa continua a ter direito a esses direitos, mas deixa de circular diariamente nos espaços onde as políticas públicas conseguem alcançá-la.

É aqui que a Inteligência Artificial retorna ao problema. Em 1º de setembro, as diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação proíbem o uso autônomo de IA para estudantes de até 5º ano, devendo esta ser utilizada nas atividades planejadas e mediadas pelos profissionais da educação. O documento ainda está submetido à homologação do Ministério da Educação.

Na educação doméstica, esse limite é nebuloso. O PL exige apenas que o responsável ou preceptor tenha formação superior ou tecnológica, mas não pedagógica específica, além de não disciplinar diretamente o uso dos tutores virtuais. Poderia uma família à procura de instrumento de apoio ao aprendizado recorrer à Inteligência Artificial? O problema consistiria em determinar até onde a IA auxilia o adulto e onde passa a substituir o adulto. Numa escola podemos controlar plataformas, estabelecer regras para o seu uso e responsabilizar profissionais. Dentro da residência, a capacidade de observar publicamente é menor. A inviolabilidade do domicílio impede até mesmo imaginar uma fiscalização quotidiana dentro da casa. Logo, o controle dependerá de avaliações, relatórios, encontros com o tutor e outros mecanismos externos.

A IA, por sua vez, não resolve automaticamente a escassez de professores. As próprias diretrizes do CNE foram construídas em torno da preservação da mediação humana. E experiências frequentemente apresentadas como exemplos de substituição parcial do professor, como a Alpha School, nos EUA, continuam dependendo de escolas presenciais, adultos acompanhando estudantes e uma infraestrutura muito distante da realidade da maior parte das famílias brasileiras.

O homeschooling e a IA podem mudar quem realiza determinadas tarefas escolares. Nenhum deles eliminará a necessidade de alguém avaliar, acompanhar, proteger e responder pela aprendizagem de uma criança.

O debate ultrapassa, portanto, a liberdade dos pais para escolher um método ou a capacidade de uma máquina para ensinar. A questão é saber quais funções podem ser retiradas da escola sem que os direitos do estudante sejam retirados junto com elas.

Antes de perguntar se o homeschooling ou a IA podem salvar a educação, talvez seja preciso responder outra pergunta: o que ainda precisa continuar sendo tarefa da escola?